Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 4 de agosto

Ronal Longa tiene el récord nacional en los 100 metros, siendo el colombiano más veloz - crédito Comité Olímpico Colombiano

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Colombia sumó este jueves nueve medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: tres de oro, una de plata y cinco de bronce en la jornada descrita en el parte oficial, un rendimiento que le permite sostener el segundo lugar del medallero general con 58 oros, 66 platas y 48 bronces, solo por detrás de México y por delante de Cuba.

El resultado del día se apoyó en el atletismo, la esgrima, el squash, el triatlón y el ecuestre, mientras otras disciplinas dejaron victorias, empates y posiciones de clasificación que mantienen abierta la pelea por más podios. En vela, por ejemplo, Simón Gómez quedó tercero de la general masculina en Sunfish con 19 puntos, y Ana Sofía Bermúdez subió al cuarto lugar de la clasificación femenina con 31.

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Las dos primeras medallas doradas llegaron en el atletismo. Mayra Gaviria ganó el lanzamiento de martillo femenino con una marca de 67.59 metros y Ronal Longa se impuso en los 100 metros planos con 10.06 segundos.

El triunfo de Longa añadió un dato histórico: se convirtió en el primer colombiano en ganar los 100 metros en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Mayra Gaviria ganó medalla de plata en la prueba de lanzamiento de martillo de los Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La tercera medalla de oro apareció en la esgrima. John Rodríguez revalidó el título que había conseguido en San Salvador 2023 y se proclamó bicampeón centroamericano en la espada individual masculina. En esa misma prueba, Hernando Roa obtuvo una de las preseas de bronce y compartió el podio con su compatriota.

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El squash también aportó varias medallas en una misma jornada. Miguel Ángel Rodríguez alcanzó la final del individual masculino y se quedó con la plata, mientras que Laura Tovar, Lucía Bautista y Juan Camilo Vargas avanzaron a las semifinales de sus respectivas modalidades y aseguraron tres bronces.

Otra medalla de bronce llegó en el triatlón de relevos mixtos. El equipo formado por Carolina Velásquez, Carlos Quinchará, Valentina Álvarez y Brian Moya terminó tercero con 1:07:42, por detrás de México y Cuba.

En el ecuestre, Pablo Betancourt consiguió otro bronce para Colombia en la prueba individual de velocidad de salto. Terminó detrás del venezolano Luis Larrazábal, ganador del oro, y de la guatemalteca Lukene Arenas, que obtuvo la plata.

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Boxeo, atletismo y gimnasia artística se suman a la opción de medalla para Colombia

Ángel Barajas, medallista olímpico en París 2024, continúa su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde acumula una medalla - crédito Comité Olímpico Colombiano

La jabalina femenina, la prueba de fondo de 5000 metros masculina, el salto largo masculino, los 400 metros vallas en la categoría masculina y femenina y la prueba de relevos 4x100 metros mixta son las que entregarán medalla en el atletismo el 4 de agosto.

En la gimnasia artística, Colombia disputa la medalla de oro en el All-Around masculino con Ángel Barajas y Keynher Vera. Los deportistas deberán completar las pruebas de piso, caballo con arzones, anillos, salto de caballo, barras paralelas y barra horizontal.

En el boxeo, Jhojan Caicedo aseguró al menos una nueva opción de medalla al avanzar a las semifinales de la categoría de 90 kilogramos. Derrotó al nicaragüense Bayron Charly por RSC a los 1:45 del segundo asalto tras dominar ampliamente el combate. Este combate se realizará el 5 de agosto.

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Así va la tabla de medallaría en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Santo Domingo 2026

México: 120 medallas de oro; 81 medallas de plata; 68 medallas de bronce. Colombia: 58 medallas de oro; 66 medallas de plata; 48 medallas de bronce. Cuba: 31 medallas de oro; 26 medallas de plata; 36 medallas de bronce. Venezuela: 22 medallas de oro; 37 medallas de plata; 64 medallas de bronce. Puerto Rico: 18 medallas de oro; 23 medallas de plata; 31 medallas de bronce. República Dominicana: 17 medallas de oro; 18 medallas de plata; 48 medallas de bronce. Guatemala: 11 medallas de oro; 22 medallas de plata; 24 medallas de bronce. El Salvador: 6 medallas de oro; 3 medalla de plata; 9 medallas de bronce. Costa Rica: 5 medalla de oro; 4 medallas de plata; 11 medalla de bronce. Trinidad y Tobago: 5 medalla de oro; 2 medallas de plata; 8 medalla de bronce.