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Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 4 de agosto

Ronal Longa fue el triunfo más destacado de la jornada en la prueba de los 100 metros planos, convirtiéndose en el primer colombiano en la historia en ganar la medalla de oro

Ronal Longa tiene el récord nacional en los 100 metros, siendo el colombiano más veloz - crédito Comité Olímpico Colombiano
Ronal Longa tiene el récord nacional en los 100 metros, siendo el colombiano más veloz - crédito Comité Olímpico Colombiano
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Colombia sumó este jueves nueve medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: tres de oro, una de plata y cinco de bronce en la jornada descrita en el parte oficial, un rendimiento que le permite sostener el segundo lugar del medallero general con 58 oros, 66 platas y 48 bronces, solo por detrás de México y por delante de Cuba.

El resultado del día se apoyó en el atletismo, la esgrima, el squash, el triatlón y el ecuestre, mientras otras disciplinas dejaron victorias, empates y posiciones de clasificación que mantienen abierta la pelea por más podios. En vela, por ejemplo, Simón Gómez quedó tercero de la general masculina en Sunfish con 19 puntos, y Ana Sofía Bermúdez subió al cuarto lugar de la clasificación femenina con 31.

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Las dos primeras medallas doradas llegaron en el atletismo. Mayra Gaviria ganó el lanzamiento de martillo femenino con una marca de 67.59 metros y Ronal Longa se impuso en los 100 metros planos con 10.06 segundos.

El triunfo de Longa añadió un dato histórico: se convirtió en el primer colombiano en ganar los 100 metros en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Mayra Gaviria ganó medalla de plata en la prueba de lanzamiento de martillo de los Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano
Mayra Gaviria ganó medalla de plata en la prueba de lanzamiento de martillo de los Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La tercera medalla de oro apareció en la esgrima. John Rodríguez revalidó el título que había conseguido en San Salvador 2023 y se proclamó bicampeón centroamericano en la espada individual masculina. En esa misma prueba, Hernando Roa obtuvo una de las preseas de bronce y compartió el podio con su compatriota.

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El squash también aportó varias medallas en una misma jornada. Miguel Ángel Rodríguez alcanzó la final del individual masculino y se quedó con la plata, mientras que Laura Tovar, Lucía Bautista y Juan Camilo Vargas avanzaron a las semifinales de sus respectivas modalidades y aseguraron tres bronces.

Otra medalla de bronce llegó en el triatlón de relevos mixtos. El equipo formado por Carolina Velásquez, Carlos Quinchará, Valentina Álvarez y Brian Moya terminó tercero con 1:07:42, por detrás de México y Cuba.

En el ecuestre, Pablo Betancourt consiguió otro bronce para Colombia en la prueba individual de velocidad de salto. Terminó detrás del venezolano Luis Larrazábal, ganador del oro, y de la guatemalteca Lukene Arenas, que obtuvo la plata.

Boxeo, atletismo y gimnasia artística se suman a la opción de medalla para Colombia

Ángel Barajas, medallista olímpico en París 2024, continúa su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde acumula una medalla - crédito Comité Olímpico Colombiano
Ángel Barajas, medallista olímpico en París 2024, continúa su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde acumula una medalla - crédito Comité Olímpico Colombiano

La jabalina femenina, la prueba de fondo de 5000 metros masculina, el salto largo masculino, los 400 metros vallas en la categoría masculina y femenina y la prueba de relevos 4x100 metros mixta son las que entregarán medalla en el atletismo el 4 de agosto.

En la gimnasia artística, Colombia disputa la medalla de oro en el All-Around masculino con Ángel Barajas y Keynher Vera. Los deportistas deberán completar las pruebas de piso, caballo con arzones, anillos, salto de caballo, barras paralelas y barra horizontal.

En el boxeo, Jhojan Caicedo aseguró al menos una nueva opción de medalla al avanzar a las semifinales de la categoría de 90 kilogramos. Derrotó al nicaragüense Bayron Charly por RSC a los 1:45 del segundo asalto tras dominar ampliamente el combate. Este combate se realizará el 5 de agosto.

Así va la tabla de medallaría en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Santo Domingo 2026
Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - crédito Santo Domingo 2026
  1. México: 120 medallas de oro; 81 medallas de plata; 68 medallas de bronce.
  2. Colombia: 58 medallas de oro; 66 medallas de plata; 48 medallas de bronce.
  3. Cuba: 31 medallas de oro; 26 medallas de plata; 36 medallas de bronce.
  4. Venezuela: 22 medallas de oro; 37 medallas de plata; 64 medallas de bronce.
  5. Puerto Rico: 18 medallas de oro; 23 medallas de plata; 31 medallas de bronce.
  6. República Dominicana: 17 medallas de oro; 18 medallas de plata; 48 medallas de bronce.
  7. Guatemala: 11 medallas de oro; 22 medallas de plata; 24 medallas de bronce.
  8. El Salvador: 6 medallas de oro; 3 medalla de plata; 9 medallas de bronce.
  9. Costa Rica: 5 medalla de oro; 4 medallas de plata; 11 medalla de bronce.
  10. Trinidad y Tobago: 5 medalla de oro; 2 medallas de plata; 8 medalla de bronce.

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