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Colombia sumó nuevas medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: jornada del martes 4 de agosto

La delegación nacional se mantiene en el tercer lugar del medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con 79 oros, 94 platas y 97 bronces, para un total de 270 medallas

Mayra Gaviria, con una marca se 67.59 metros, gana la medalla de oro en el Lanzamiento de Martillo, en el Atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Centro Caribe Sports
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Colombia tuvo una nueva jornada positiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, este lunes 3 de agosto, al ampliar su cosecha de medallas gracias a las actuaciones de Jhon Rodríguez, Mayra Gaviria y el relevo mixto de triatlón. La delegación nacional consiguió dos medallas de oro y una de bronce para mantenerse en la tercera posición del medallero general, por detrás de México y Cuba.

La primera gran celebración del día llegó desde la esgrima masculina. Jhon Rodríguez se quedó con la medalla de oro tras completar un torneo impecable, en el que ganó todos sus enfrentamientos desde la fase de grupos hasta la final. El colombiano mostró regularidad durante toda la competencia y terminó en lo más alto del podio, entregándole al país su primer título en esta disciplina durante las justas. El podio quedó conformado de la siguiente manera:

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  • Jhon Rodríguez (Colombia) – Oro.
  • Gabriel Lugo – Plata.
  • Hernando Roa – Bronce.
La delegación abrió su cuenta dorada en el atletismo de los Juegos gracias a Mayra Gaviria, quien se proclamó campeona en el martillo - crédito Comité Olímpico Colombiano
La delegación abrió su cuenta dorada en el atletismo de los Juegos gracias a Mayra Gaviria, quien se proclamó campeona en el martillo - crédito Comité Olímpico Colombiano

El atletismo también le dio medallas a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Más tarde, el atletismo también entregó buenas noticias para Colombia. Mayra Gaviria consiguió la primera medalla de oro del país en esta disciplina al imponerse en la prueba de lanzamiento de martillo. La atleta colombiana registró una marca de 67.59 metros, suficiente para superar a sus principales rivales y quedarse con el primer lugar. El podio de la competencia fue el siguiente:

  • Colombia – Mayra Gaviria – 67.59 metros.
  • Venezuela – 66.17 metros.
  • Cuba – 65.90 metros.

Con este resultado, Colombia abrió su cuenta dorada en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, una disciplina que todavía tiene varias pruebas por disputarse durante los próximos días de competencia.

El equipo masculino de Colombia en la gimnasia artística se colgó la primera medalla de oro - crédito Comité Olímpico Colombiano
El equipo masculino de Colombia en la gimnasia artística se colgó la primera medalla de oro - crédito Comité Olímpico Colombiano

La última medalla del día para la delegación colombiana llegó en el triatlón. El equipo de relevo mixto protagonizó una cerrada definición frente al conjunto de Venezuela y logró asegurar el tercer lugar por apenas unos segundos de diferencia, quedándose con la medalla de bronce. El podio del relevo mixto quedó así:

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  • México – 1:06:26.
  • Cuba – 1:07:25.
  • Colombia – 1:07:42.

La prueba fue una de las más disputadas de la jornada y permitió que Colombia siguiera sumando preseas en la clasificación general de los Juegos.

Con estos resultados, la delegación nacional alcanzó un total de 270 medallas, distribuidas en 79 oros, 94 platas y 97 bronces. Aunque México continúa liderando con amplia diferencia y Cuba se mantiene en el segundo lugar, Colombia conserva la tercera posición del medallero y sigue ampliando su ventaja sobre Venezuela.

Ángel Barajas, medallista olímpico en París 2024, continúa su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde acumula una medalla - crédito Comité Olímpico Colombiano
Ángel Barajas, medallista olímpico en París 2024, continúa su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde acumula una medalla - crédito Comité Olímpico Colombiano

Así quedó el medallero tras la jornada del martes 4 de agosto:

  1. México: 132 oros, 118 platas, 91 bronces (341 medallas).
  2. Cuba: 102 oros, 72 platas, 68 bronces (242 medallas).
  3. Colombia: 79 oros, 94 platas, 97 bronces (270 medallas).
  4. Venezuela: 34 oros, 48 platas, 73 bronces (155 medallas).
  5. República Dominicana: 25 oros, 29 platas, 53 bronces (107 medallas).
  6. Guatemala: 21 oros, 22 platas, 41 bronces (84 medallas).
  7. Puerto Rico: 20 oros, 29 platas, 38 bronces (87 medallas).
  8. Jamaica: 12 oros, 4 platas, 11 bronces (27 medallas).
  9. Trinidad y Tobago: 9 oros, 8 platas, 13 bronces (30 medallas).
  10. Bahamas: 4 oros, 2 platas, 1 bronce (7 medallas).
  11. Panamá: 3 oros, 5 platas, 5 bronces (13 medallas).
  12. El Salvador: 2 oros, 5 platas, 11 bronces (18 medallas).
  13. Aruba: 2 oros, 1 plata, 6 bronces (9 medallas).
  14. Barbados: 2 oros, 0 platas, 4 bronces (6 medallas).
  15. Costa Rica: 1 oro, 6 platas, 19 bronces (26 medallas).
  16. Islas Vírgenes Británicas: 1 oro, 1 plata, 1 bronce (3 medallas).
  17. Surinam: 1 oro, 0 platas, 1 bronce (2 medallas).
  18. Santa Lucía: 1 oro, 0 platas, 0 bronces (1 medalla).
  19. Bermudas: 0 oros, 2 platas, 1 bronce (3 medallas).
  20. Honduras: 0 oros, 1 plata, 5 bronces (6 medallas).
  21. San Cristóbal y Nieves: 0 oros, 1 plata, 1 bronce (2 medallas).
  22. Granada: 0 oros, 1 plata, 0 bronces (1 medalla).
  23. Haití: 0 oros, 1 plata, 0 bronces (1 medalla).
  24. Nicaragua: 0 oros, 0 platas, 9 bronces (9 medallas).
  25. Islas Caimán: 0 oros, 0 platas, 3 bronces (3 medallas).
  26. Guyana: 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 medalla).
  27. Islas Vírgenes de Estados Unidos: 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 medalla).
  28. Martinica: 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 medalla).
  29. Antigua y Barbuda: 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 medalla).
  30. Guadalupe: 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 medalla).

Lo que viene para Colombia el 4 de agosto

La delegación colombiana volverá a tener una agenda cargada este 4 de agosto en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Uno de los eventos más esperados será la semifinal del fútbol femenino, en la que el equipo dirigido por Angelo Marsiglia enfrentará a Venezuela desde las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el Moca 85 Stadium de República Dominicana, con el objetivo de asegurar un lugar en la final del torneo.

Más tarde, a las 5:00 p. m (hora de Colombia), la selección femenina de voleibol de sala se medirá con México en el Palacio de Voleibol Prof. Ricardo Gioriber Arias, en Santo Domingo, en otro de los compromisos destacados de la jornada.

Además, Colombia tendrá representación en varias disciplinas individuales, entre ellas atletismo (pruebas de pista), boxeo, esgrima, gimnasia artística, tiro deportivo y vela, con nuevas oportunidades para seguir aumentando su cosecha de medallas.

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