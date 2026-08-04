A Ernesto Samper y Juan Manuel Santos no los invitaron a la posesión de Abelardo de la Espriella: estos son los expresidentes confirmados y Álvaro Uribe está en duda

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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El viernes 7 de agosto de 2026 se llevará a cabo la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella desde la Arena USC de la Universidad de Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

El evento contará con una variedad de invitados tanto nacionales como internacionales. Como es habitual, la transmisión de mando presidencial prevé la asistencia de los exjefes de Estado para acompañar el inicio del nuevo mandatario de los colombianos.

Para esta ocasión, se contempla la presencia de los expresidentes Cesar Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque. Sin embargo, un detalle que no ha pasado desapercibido es la exclusión de Ernesto Samper y Juan Manuel Santos.

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Según reveló Revista Semana, la exclusión de los dos exmandatarios obedeció a una orden directa del mandatario electo, debido a las diferencias políticas que hay entre si mismos.

Juan Manuel Santos y Ernesto Samper - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Samper y Santos reaccionaron

Tras ello, las reacciones de la clase política colombiana no se hicieron esperar. Justamente, el expresidente Ernesto Samper fue uno de los primeros en referirse al respecto y, de forma burlesca, aseguró que no le afecta no haber sido invitado a la investidura de De la Espriella, al recordar que la fecha de posesión coincide con su cumpleaños número 76.

Incluso, el exmandatario sostuvo que, pese a que no participará en el acto oficial, si acudirá a la capital vallecaucana para participar en el Festival Petronio Álvarez, uno de los eventos que rinde homenaje a la cultura afrodescendiente del Pacífico colombiano.

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Ernesto Samper confirmó en X que no estará invitado a la posesión en Cali y dijo que prefiere ir al Petronio - crédito @ernestosamperp/X

“Acabo de enterarme de la noticia de que no estaré invitado a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, en Cali. Agradezco profundamente al presidente este regalo, que me llega precisamente el día de mi cumpleaños, porque así me economizo un vestido nuevo –o un uniforme militar–, un pasaje a Cali y una noche de hotel. Prefiero ir a bailar salsa en el Petronio y con la gente”, manifestó el exmandatario en su cuenta de X.

Entre tanto, desde el entorno de Juan Manuel Santos también hubo una eufórica reacción. Su hijo, Esteban Santos, criticó que su padre no fuera a la posesión, al considerar que estaría enviando un mensaje contra sus opositores.

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“Un presidente representa a todos los colombianos, incluso a quienes piensan distinto. Excluir a expresidentes de una ceremonia de Estado es un gesto de pequeñez. Colombia necesita más unidad y menos polarización”, expresó.

Esteban Santos criticó en redes sociales la exclusión de expresidentes de la ceremonia de Estado y pidió más unidad en Colombia - crédito @EstebanSantos10/X

La duda de Álvaro Uribe

Por otra parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también dejó en duda su presencia para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali, pese a que fue invitado por Carlos Suarez, asesor del presidente electo.

El exmandatario, en diálogo con Caracol Radio, aseguró que su eventual ausencia obedecería a motivos personales, aunque reiteró el compromiso de su partido Centro Democrático para respaldar las iniciativas del Gobierno entrante, teniendo en cuenta que fue el primer partido en declararse aliado del oficialismo,

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“A mí me han invitado, el propio presidente de la República me invitó. Nosotros somos partido de gobierno, por supuesto; cada proyecto se discutirá, se discutirá en lo normal del Congreso, y lo de Cali yo lo sustraigo de la política, porque no tengo ninguna prevención. Lo que yo examino es mi situación personal”, explicó el exjefe de Estado.

El exmandatario indicó que su posible ausencia obedecería a su situación judicial - crédito REUTERS/Sergio Acero

Acto seguido, el expresidente entre 2002 y 2010 reveló que su inasistencia tendría relación con su situación judicial, teniendo en cuenta que Uribe ha estado vinculado en un proceso por fraude procesal y soborno a testigos, en la que mantiene una disputa con el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda.

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“Yo creo haberle servido honradamente a este país y todo este tema judicial pesa mucho en mi alma”, complementó.

Esta no sería la primera vez que el expresidente Álvaro Uribe Vélez no asiste a la posesión presidencial de Colombia. En 2014, el entonces senador no asistió a la investidura de Juan Manuel Santos como forma de protesta a la reelección del dirigente.

En 2022, tampoco fue a la posesión de Gustavo Petro, pese a que el dirigente progresista lo había invitado formalmente; no obstante, Uribe también se excuso de su inasistencia debido a su proceso judicial.

La posesión de De la Espriella tendría un gran listado de invitados internacionales como el Rey Felipe VI de España y algunos mandatarios de la región - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Invitados internacionales

Mientras crecía la discusión por los invitados ausentes, siguieron las confirmaciones de jefes de Estado y representantes internacionales que asistirán a la transmisión de mando.

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En la lista figura el rey Felipe VI de España y varios presidentes de la región: Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Santiago Peña de Paraguay, José Raúl Mulino de Panamá, Luis Abinader de República Dominicana y Laura Fernández de Costa Rica.

También aparecen Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y el primer ministro de Curazao Gilmar Pisas, además del vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa, la vicepresidenta de Guatemala Karin Herrera, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel Gideon Sa’ar y el canciller de Brasil Mauro Vieira.

Entre las delegaciones oficiales confirmadas se mencionan misiones diplomáticas de alto nivel de Estados Unidos, Alemania, Suecia, Portugal, Corea del Sur y el Vaticano. En el caso de Estados Unidos, se prevé una comitiva encabezada por altos funcionarios por la cercanía con el gobierno de Donald Trump.

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