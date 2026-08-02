Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

La operación militar se desarrolló en la vereda El Mosco, en el municipio de Güicán de la Sierra, tras información de inteligencia - crédito Ejército Nacional de Colombia

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Tropas adscritas a la Primera Brigada del Ejército Nacional de Colombia localizaron un depósito ilegal atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Boyacá.

Según el reporte oficial, el operativo se desarrolló en la vereda El Mosco, zona rural del municipio de Güicán de la Sierra, durante operaciones atribuidas a la estrategia militar Plan Ayacucho Plus, con el fin de contrarrestar las operaciones de los grupos armados ilegales en el territorio colombiano.

Allí se ubicó un depósito que, de acuerdo con el Ejército, pertenecía al frente Adonay Ardila Pinilla del ELN que opera en esta región colombiana. En el registro del área, las tropas hallaron cuatro granadas y un artefacto explosivo improvisado con sistema de activación por cable de mando. Así mismo, los militares descubrieron una pancarta alusiva a los 62 años del grupo guerrillero.

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El Ejército de Colombia atribuyó el depósito ilegal al Frente Adonay Ardila Pinilla del ELN - crédito Ejército Nacional de Colombia

“Durante el registro del área, las tropas hallaron una pancarta alusiva a los 62. años del ELN, 4 granadas que al parecer serian acondicionadas para ser lanzadas mediante un dron, así como un artefacto explosivo improvisado con sistema de activación por cable de mando”, señaló la institución castrense en un comunicado.

Las autoridades militares no descartaron que el material incautado iba a ser destinado a una acción terrorista contra las instalaciones del Batallón de Alta Montaña N. 2 General Santos Gutiérrez Prieto, por lo que fue destruido de forma controlada.

“Los procedimientos técnicos de verificación y la destrucción controlada del material explosivo fueron realizados por personal militar especializado EOE, Desactivación de Artefactos Explosivos, que permitió la neutralización de la amenaza, evitando un posible atentado que habría puesto en riesgo la integridad de los soldados y de la población civil”, añadió el Ejército.

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El material incautado se presumía destinado a una acción terrorista contra una unidad militar de Boyacá - crédito Ejército Nacional de Colombia

Finalmente, la Primera Brigada señaló que continuará con sus operaciones en el departamento de Boyacá e invitó a la ciudadanía a denunciar hechos que puedan afectar la seguridad.

“La Primera Brigada del Ejército Nacional continúa desarrollando operaciones militares en el departamento de Boyacá, con el propósito de proteger a la población, preservar la seguridad del territorio y debilitar las capacidades de los grupos armados organizados que pretenden afectar el orden público”, puntualizó.

Un muerto durante operativo militar en Casanare

Este operativo realizado en Boyacá se suma a otras operaciones de la fuerza pública contra el grupo armado.

Entre ellos se destaca un operativo militar contra el ELN en zona rural del municipio de Sácama, en el departamento de Casanare, en límites con Arauca, que dejó un presunto integrante del grupo armado muerto y la incautación de un dron acondicionado para lanzar explosivos.

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El procedimiento se ejecutó con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y se dirigió contra integrantes del frente Adonay Ardila Pinilla y comisiones mixtas de esa estructura, de acuerdo con el reporte oficial.

La operación se desarrolló en límites entre Casanare y Arauca, un corredor fronterizo donde actúa el ELN - crédito Ejército Nacional

Durante el operativo, las tropas militares incautaron material de guerra y explosivos, entre los que se destaca un dron artesanal, siete baterías, dos granadas de fabricación artesanal, dos minas antipersonal, un arma de fabricación artesanal, 11 proveedores de diferentes calibres y más de 2.000 cartuchos.

El Ejército indicó que el cuerpo del presunto integrante del grupo armado y el material decomisado quedaron a disposición de las autoridades para los actos urgentes, la identificación del fallecido y las investigaciones judiciales.

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Las Fuerzas Militares señalaron que el resultado debilitó capacidades logísticas y criminales del ELN en un corredor fronterizo entre Casanare y Arauca.

Las tropas del Grupo de Caballería Liviano Montado N.° 16 Guías del Casanare incautaron un dron acondicionado para lanzar explosivos - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con información oficial de las autoridades colombianas, el principal cabecilla del Frente Adonay Ardila Pinilla del ELN ha sido identificado como Youssef Morales Betancourt, conocido con el alias de Poeta.

Esta estructura opera principalmente en los departamentos de Boyacá, Casanare y Arauca. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a su ubicación y captura.

La Fuerza Pública y la Gobernación de Boyacá también han identificado a otros integrantes de esta estructura por los que se ofrecen recompensas conjuntas de hasta 200 millones de pesos.

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