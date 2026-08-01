Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Las víctimas fueron atacadas en una reunión de autoridades indígenas - crédito Colprensa

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La Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca denunció que el sábado 1 de agosto, a las 2:50 p. m., integrantes del Resguardo Kwesx Yu Kiwe fueron atacados por hombres armados en Florida, Valle del Cauca.

Este hecho de violencia dejó dos personas asesinadas y otras dos heridas de gravedad. Entre las víctimas hay integrantes de la población indígena y miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP):

Julián Mauricio Gutiérrez, autoridad mayor del Resguardo Kwesx Yu Kiwe, que se encuentra en estado crítico.

Haminton Daniel, comunero indígena que fue asesinado.

Jhon Lemus, escolta de la UNP que fue herido de gravedad.

Andrés Machín, escolta de la UNP que fue asesinado.

“Alertamos de manera inmediata a la comunidad Nacional e Internacional ante el Exterminio Físico contra el Pueblo Nasa filial al Consejo de Gobierno Propio Nasa We’sx Dxi’j. Alerta humanitaria (sic)”, indicó la Consejería de Gobierno Propio en el comunicado.

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La Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca denunció ataque contra integrantes del resguardo Kwesx Yu Kiwe - crédito @GiovaniYule/X

La representante a la Cámara por el Valle del Cauca Ana Erazo emitió un comunicado al respecto, en el que indicó que el ataque se presentó mientras se adelantaba una reunión de autoridades indígenas. En el documento, expresó su rechazo por los hechos de violencia y pidió que se efectúe el despliegue inmediato de las autoridades civiles, militares y de la Policía Nacional en el territorio, con el fin de garantizar la seguridad de las familias afectadas y de la población indígena que reside en la zona.

La legisladora también pidió que se tomen medidas urgentes de protección en los centros médicos en donde se encuentran los heridos que están siendo atendidos por profesionales de la salud. Eso implica el reforzamiento de esquemas de seguridad y el aseguramiento del perímetro de los centros asistenciales. Esto, debido a que “no existen garantías suficientes para su seguridad”.

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“Condenamos de manera categórica este ataque criminal, que debe ser rechazado por todas y todos los colombianos. Atentar contra las autoridades indígenas y sus procesos organizativos constituye un hecho de la mayor gravedad y un nuevo golpe contra las comunidades que históricamente han sido víctimas de la violencia”, precisó.

De acuerdo con Erazo, lo ocurrido es “extremadamente grave” y tuvo lugar en un contexto político cambiante y de “alta tensión”, puesto que faltan pocos días para que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione como jefe de Estado en Colombia. Recordó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población y de evitar que la violencia siga creciendo.

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La congresista Ana Erazo rechazó el ataque armado registrado contra autoridades indígenas de Florida, Valle del Cauca - crédito @AnaErazoR/X

“Expresamos nuestra solidaridad con las familias de Andrés Machín y Haminton Daniel, con la Autoridad Indígena Mayor Julián Mauricio Gutiérrez, con Jhon Lemus, con el pueblo Nasa y con todas las autoridades indígenas del país. Exigimos verdad, justicia, garantías de no repetición y la protección efectiva de quienes ejercen el liderazgo y la defensa de sus territorios”, añadió.

Al igual que la congresista, Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, rechazó el ataque armado que se registró en Florida y exigió al Estado colombiano una investigación pronta y rigurosa sobre lo ocurrido, que permita identificar y dar con el paradero de los responsables para que respondan ante la justicia.

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El funcionario aseguró que la violencia no puede seguir siendo utilizada para afectar a las personas que diariamente defienden sus comunidades y que trabajan por sus territorios.

Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, condenó el ataque armado perpetrado contra la población indígena en Florida, Valle del Cauca - crédito @GiovaniYule/X

“Nuestra solidaridad con las familias, con los compañeros del Pueblo Nasa y con todas las comunidades que hoy resisten en medio de la violencia. Defender la vida, el territorio y la paz no puede seguir costando vidas. Que cesen los ataques contra los pueblos indígenas. Que la justicia actúe. Que la vida sea respetada en todos los territorios”, indicó el director en X.