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Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

Melina Ramírez le contó detalles a Laura Acuña sobre cómo su exigente rutina de trabajo la llevó a renunciar al periodismo deportivo, pues fueron dos ocasiones en las que sintió la muerte de cerca

Las presentadoras construyeron una amistad fuera del set y eso lo revelaron en 'La sala de Laura Acuña' - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Las presentadoras construyeron una amistad fuera del set y eso lo revelaron en 'La sala de Laura Acuña' - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
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Melina Ramírez es una de las presentadoras del programa de televisión Yo me llamo. Junto a Laura Acuña, conduce cada noche el concurso de talento en Caracol Televisión.

La conductora sorprendió a sus seguidores al confirmar que estuvo a punto de morir en dos ocasiones. Según relató, se quedó dormida manejando dos veces por el agotamiento acumulado durante sus años de trabajo en las secciones de deportes, una situación que la llevó a renunciar a su empleo.

Hoy, además de su trabajo en televisión, asegura que está centrada en su proyecto La Ronda.

Ramírez le contó a su colega en el espacio La sala de Laura Acuña que trabajó más de seis años en deportes, con jornadas que empezaban a las 3:45 a. m. y terminaban a las 5:00 p. m. Ese ritmo, explicó, la agotó físicamente hasta el punto de dormirse al volante en dos oportunidades.

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“Yo escribía mis libretos, escribía el libreto de mis compañeros, editaba notas, salía a ser corresponsal”, indicó sobre sus primeros pasos en la televisión.

También explicó que cubría varios puestos en un mismo día: “Yo presentaba NTN24 en los diferentes horarios y el noticiero de la mañana. En los huecos me mandaban a hacer: vaya a Millonarios, vaya a Santa Fe, vaya a Fortaleza”.

A ese ritmo, dijo, se sumó un desgaste progresivo. “Yo siento, siento que físicamente me agoté muchísimo con los horarios que tenía”.

La presentadora del programa de imitación dejó un sentido mensaje tras la eliminación de dos niños del programa - crédito @melinaramirez90/ Instagram
La presentadora sigue conquistando corazones en 'Yo me llamo', por lo que su relato sorprendió - crédito @melinaramirez90/ Instagram

El agotamiento la dejó en riesgo de morir

Me pasó dos veces que me dormí manejando y Dios me levantó, o sea, un angelito, porque me iba para un, para un caño y la otra vez no me acuerdo, que también algo así como un precipicio. Dos veces yo sentí que el timón me lo voltearon y me desperté. Y ahí yo dije: ‘Ya’. O sea, yo ya, yo físicamente ya me sentía como así siete años en ese trote y no porque no hubiera podido aguantar más, seguramente sí, sino que es como cuando tú dices: ‘Bueno, y ya, yo también quiero hacer algo nuevo’”.

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Cuando tomó la decisión de irse del lugar donde laboraba, contó, hubo intentos para que cambiara de idea: “Renuncio. Me acuerdo mucho Claudia Gurisatti me dijo: ‘No te vayas, ven, quédate’”.

Su respuesta fue definitiva: “Clau, o sea, estoy agotada. O sea, por lo menos necesito... O sea, quiero irme a explorar nuevas cosas”.

Melina Ramírez posa desde el set de Yo me llamo
La presentadora caleña decidió cambiar el rumbo de su vida - crédito @melinaramirez90/Instagram

El cambio de rumbo tras dejar los deportes

Melina Ramírez dijo que dejó ese trabajo sin saber qué haría después: “Cuando tomo la decisión, me acuerdo que todo el mundo, hasta mi familia como: ‘Gorda, ¿y qué va a hacer?’ Y yo: ‘No tengo idea qué voy a hacer, pero algo va a pasar, yo algo me voy a inventar, no me voy a quedar de manos cruzadas’”.

Un mes después, recibió una llamada que cambió su rumbo: “Al mes me llama a mi celular Juan Esteban San Pedro, que no tenía ni idea quién era (...) ‘Es que te he visto presentando deportes, me pareces buenísima y quisiera que vengas a presentar el Desafío’”.

Pese a dudar por la diferencia de formatos logró el puesto: “Llegué allá a Caracol, no conocía a absolutamente nadie. Al otro día: ‘te lo ganaste’”.

Ese paso abrió una etapa distinta en su carrera y la llevó a un viaje inesperado: “‘Te vas para República Dominicana’. Y yo: ‘¿qué? No puede ser’”.

La presentadora confesó que está pasando por un momento complejo al despedirse de uno de sus proyectos
La presentadora logró equilibrar su vida y ahora quiere transmitir sus conocimientos a sus seguidores - crédito @melinaramirez90/ Instagram

Su trabajo actual entre la televisión y su plataforma de bienestar

Ahora, Ramírez dijo que combina la televisión con un nuevo proyecto: “Tengo un nuevo emprendimiento, se llama La Ronda. Es una plataforma de experiencias de bienestar”.

La presentadora detalló que allí organizan experiencias presenciales y también preparan formatos virtuales: “Tenemos talleres en vivo. Tenemos talleres, hay retiros, hay eventos y también tenemos talleres virtuales”.

Añadió que las constelaciones familiares ocupan un lugar central, aunque no son lo único que ofrecen: “Si bien nuestro fuerte son constelaciones y en todas nuestras experiencias y eventos hay constelaciones, también hay otras cosas. Como yoga, meditación, sound healing”.

Ramírez señaló que desarrolla ese proyecto junto a Gina Ardila, a la que presentó como su terapeuta y hoy su socia. También afirmó que sigue como conductora de Yo me llamo, precisamente junto a Laura Acuña.

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