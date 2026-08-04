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Jorge Rausch entregó el primer “cachete” en ‘MasterChef Celebrity 2026′: estos fueron los famosos que se destacaron

Una dupla de celebridades logró destacarse en el capítulo más reciente del programa culinario al presentar un plato que motivó el primer cachete de la temporada, un gesto que se ha consolidado como símbolo de excelencia dentro del ‘reality’

Jorge Rausch entrega el primer cachete de la temporada -crédito cortesía Canal RCN
Jorge Rausch entrega el primer cachete de la temporada -crédito cortesía Canal RCN
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El programa MasterChef Celebrity vivió un momento singular durante uno de los retos creativos más recientes, cuando el chef Jorge Rausch otorgó el primer cachete de la temporada a dos participantes que sorprendieron al jurado por su desempeño.

El gesto, frecuente en ediciones anteriores y cargado de simbolismo, generó una oleada de reacciones tanto dentro del plató como en redes sociales.

La dinámica de la jornada exigía a los concursantes trabajar en parejas para preparar un plato que desafiara los parámetros habituales del jurado. En este contexto, Luciano D’Alessandro y Pautips presentaron una propuesta bautizada como ‘El buñuelo y el marrano se come con la mano’, que destacó por la inclusión de un buñuelo relleno de pimentón dulce. El plato llamó la atención de los evaluadores por su creatividad y colorido.

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La dupla formada por Luciano D’Alessandro y Pautips recibe una distinción especial por su desempeño en la cocina - crédito cortesía Canal RCN - @pautips/ Instagram
La dupla formada por Luciano D’Alessandro y Pautips recibe una distinción especial por su desempeño en la cocina - crédito cortesía Canal RCN - @pautips/ Instagram

El jurado, encabezado por Jorge Rausch, ofreció una retroalimentación positiva a la pareja, valorando tanto la presentación como la combinación de sabores. Durante la deliberación, Rausch expresó: “Lo tiene todo, tiene la presentación, los colores, un plato muy rico, vengan para acá por su cachete”. Esta declaración marcó el momento en que ambos concursantes se convirtieron en los primeros en recibir el característico cachete del chef en la edición vigente.

El cachete, que en el contexto de MasterChef Celebrity representa una felicitación especial por cumplir o superar las expectativas del jurado, no garantiza el triunfo en la jornada, como el propio Rausch aclaró en su intervención. El gesto constituye un reconocimiento simbólico, pero la competencia sigue abierta para todos los participantes.

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Jorge Rausch felicita a Luciano D’Alessandro y Pautips con el primer cachete de la temporada tras un plato creativo - crédito cortesía Canal RCN - @pautips/ Instagram
Jorge Rausch felicita a Luciano D’Alessandro y Pautips con el primer cachete de la temporada tras un plato creativo - crédito cortesía Canal RCN - @pautips/ Instagram

En la misma jornada, el jurado determinó que Pautips y Luciano obtuvieran el pin de inmunidad, asegurando su permanencia en el programa y evitando la posibilidad de portar el delantal negro, que implica riesgo de eliminación. Este desenlace se convirtió en un punto de inflexión en la estrategia de los concursantes.

“Esooo que alegría ❤️“, ”DEMASIADO TESOSSSSS! BUÑUELO CON CHICHARRÓN", “Bravo! Bien merecido ese cachete 🙌“, ”se veía deli ese platoooo que nivelll👏👏“, ”felicidades!! 🎊, quiero hacerlo en casa", son las reacciones de algunos televidentes que dejaron en redes sociales.

El episodio también estuvo marcado por otros acontecimientos que acapararon la atención en redes sociales. Lina Tejeiro manifestó su inconformidad tras un cruce con el jurado, especialmente con Nicolás de Zubiría, quien compartió comentarios controversiales durante la evaluación de otro platillo.

La reacción de Tejeiro frente a los señalamientos fue inmediata, ya que defendió la propuesta y respondió enérgicamente: “Al chef nada le gusta”, lo que llevó a que la interacción se volviera uno de los temas más comentados por la audiencia.

“Al chef nada le gusta”, respondió Lina Tejeiro tras las críticas de Nicolás de Zubiría, desatando debate entre la audiencia - crédito cortesía Canal RCN
“Al chef nada le gusta”, respondió Lina Tejeiro tras las críticas de Nicolás de Zubiría, desatando debate entre la audiencia - crédito cortesía Canal RCN

La actriz no tardó en compartir su versión de los hechos a través de sus redes sociales. Allí, explicó que no todo lo ocurrido durante el intercambio quedó registrado en la edición final del programa. Entre las revelaciones que hizo, destacó que parte de la conversación con De Zubiría fue omitida, e incluso mencionó un comentario que no fue emitido: le habría dicho al chef que “no tenía un pelo de buena gente Un reality sin candela sería un tutorial de cocina”. Esta confesión encendió nuevamente las redes, con opiniones divididas sobre la actitud de la participante.

Algunos usuarios consideraron que la postura de Tejeiro resultó irrespetuosa para el jurado, mientras otros defendieron su derecho a expresar lo que piensa y a sostener su personalidad frente a las cámaras.

“Por fin alguien que le canta la tabla a estos crecidos de chef”, “Lina poniéndole voz a los pensamientos de los participantes y ex participantes sin excepción alguna”, “No me digan que en este reality vamos a entender porque Lina está soltera”, “Lina está muy elevada, no me gusta como trata Ivan ya se está pasándooooo”, “Así es un reality siiii siii siiii uno va es a lo que va. Buena Lina”, son algunas de las reacciones en redes sociales.

Usuarios defendieron el carácter de Lina Tejeiro y valoraron que mantuviera su personalidad frente a las cámaras - crédito cortesía Canal RCN
Usuarios defendieron el carácter de Lina Tejeiro y valoraron que mantuviera su personalidad frente a las cámaras - crédito cortesía Canal RCN

La actriz, por su parte, reafirmó que no pretende modificar su manera de ser para evitar críticas, y que prefiere mantenerse fiel a sí misma.

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