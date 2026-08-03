La fiesta de Juliana Calderón para revelar el sexo de su bebé terminó opacada por la reacción de su hermana: lloró, gritó y rompió la decoración

La empresaria de fajas le advirtió antes de la revelación de género - crédito @lucianocuellar222/IG

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La revelación de género del bebé de Juliana Calderón terminó en una escena de llanto, gritos y daños a la decoración cuando Claudia, su hermana mayor, reaccionó al anuncio de que viene una niña. El momento quedó expuesto en una transmisión en vivo de Yina Calderón en Tik Tok el domingo 2 de agosto y después se multiplicó en redes sociales.

Antes de que se conociera el sexo del bebé, Yina ya había hecho una advertencia pública a su hermana durante el vivo. “Claudia, usted está muy borracha, no se le vaya a tirar la vuelta a la china, cálmese”, le dijo frente a los espectadores.

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La reacción que desató la polémica llegó minutos después, cuando en la celebración se confirmó que Juliana espera una niña. En ese instante, Claudia rompió en llanto, dañó parte del montaje del evento y lanzó al piso la botella de cerveza que llevaba en la mano mientras gritaba: “Yo quería un niño”.

Yina Calderón intentó frenarla antes del anuncio

Claudia Calderón rompíó la decoración del 'baby shower' - crédito @jefersoninformanoticias/TikTok

Las publicaciones y videos difundidos por la familia muestran que la preocupación por el comportamiento de Claudia no apareció después del incidente, sino antes del momento central de la fiesta. En otro fragmento del vivo, Yina volvió a intervenir para pedirle que no siguiera tomando alcohol.

La respuesta de Claudia dejó ver que no pensaba modificar su actitud. “No me importa, me importa un culo, este es mi mejor momento”, contestó.

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Otro de los llamados de Yina también quedó registrado en video. “Claudia por favor, párese de ahí”, se le escucha decir cuando su hermana ya estaba en el suelo y la situación comenzaba a desbordarse.

Las imágenes que circularon después muestran a Claudia llorando, tirándose al piso y tratando de afectar la escenografía instalada para la revelación. En uno de los registros aparece detrás de la estructura desde donde salió el humo rosa que confirmó que el bebé será una niña.

La reacción de Claudia desplazó el foco de la celebración

La empresaria confirmó que tendrá una nila y que se llamará Dulce María - crédito @julianacalderon12/IG

Pese a lo ocurrido, Juliana Calderón no interrumpió la celebración y continuó el evento junto a familiares y amigos. La atención, sin embargo, se desplazó del anuncio del embarazo a la reacción de su hermana, que se convirtió en el episodio más comentado de la jornada.

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Las cuentas de entretenimiento y usuarios que replicaron el video llenaron las redes de comentarios divididos. Una parte del público se tomó la escena con humor, mientras otros cuestionaron el comportamiento de Claudia y expresaron preocupación por su aparente estado de embriaguez.

Entre las reacciones que más se repitieron estuvo la crítica a que la escena ocurriera en un momento familiar dedicado al anuncio del bebé. Varios usuarios calificaron la respuesta como exagerada y la vincularon con el consumo de alcohol que ya había sido mencionado por Yina durante el vivo.

El episodio reactivó comentarios sobre la vida personal de Juliana

Juliana Calderón presentó oficialmente al papá de su hija - crédito @julianacalderon12/IG

La revelación también volvió a poner el foco sobre la vida personal de Juliana, quien hasta ahora no ha hecho pública la identidad del padre del bebé. En las fotos y videos de esta etapa aparece acompañada por el hombre con quien vive el embarazo, pero ha mantenido en reserva su nombre y otros detalles de la relación.

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Tras anunciar que estaba embarazada, Juliana ya había recibido críticas en redes sociales por iniciar una nueva relación después de la muerte de su pareja Juan Manuel Rodríguez en el accidente aéreo en el que también falleció Yeison Jiménez. Frente a esos cuestionamientos, siguió compartiendo publicaciones sobre esta nueva etapa.