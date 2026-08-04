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Calamidad pública por fuerte actividad en el volcán Puracé en Colombia: la zona se encuentra en alerta naranja y podrían presentarse evacuaciones

La red de refugios se habilitó en municipios del área de influencia tras el ajuste del nivel de riesgo hecho por el Servicio Geológico Colombiano, que reportó más sismos y emisiones más calientes de ceniza y gases

Las alcaldías de los municipios cercanos al volcán Puracé tienen la competencia para ordenar una evacuación en las zonas de riesgo- crédito Servicio Geológico Colombiano
Las alcaldías de los municipios cercanos al volcán Puracé tienen la competencia para ordenar una evacuación en las zonas de riesgo- crédito Servicio Geológico Colombiano
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Las medidas de emergencia se intensificaron en los municipios cercanos al volcán Puracé tras la reciente elevación de la alerta a nivel naranja.

La caída de ceniza ya afecta a centenares de familias, mientras la incertidumbre crece ante el posible inicio de evacuaciones masivas.

El Servicio Geológico Colombiano elevó la alerta luego de detectar un aumento en la actividad sísmica, así como temperaturas elevadas en las emisiones de ceniza y gases, entre ellos dióxido de azufre y dióxido de carbono.

Esta decisión obligó a las autoridades a acelerar la instalación de albergues temporales en la zona de influencia, como respuesta preventiva para facilitar la salida ordenada de la población si la situación se agrava.

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La caída de ceniza del volcán Puracé ya afecta a veredas de Cauca como Los Cristales, Loma Linda, Anambío y Patugó - crédito Gobernación Cauca
La caída de ceniza del volcán Puracé ya afecta a veredas de Cauca como Los Cristales, Loma Linda, Anambío y Patugó - crédito Gobernación Cauca

Actualmente, la orden de evacuación depende de las alcaldías de cada municipio, pero los preparativos buscan anticipar cualquier escenario de emergencia. Los nuevos albergues buscan ofrecer protección inmediata a quienes deban abandonar sus hogares en caso de un deterioro súbito del volcán.

Impacto en la vida rural y la salud animal

La actividad volcánica ya afecta a comunidades como Los Cristales, Loma Linda, Anambío y Patugó, donde la ceniza cubre cultivos y pastizales. El líder indígena Jhoe Sauca reportó que más de 200 familias sufren las consecuencias directas del fenómeno.

Entre los daños detectados, destaca la aparición de enfermedades en el ganado bovino tras consumir forraje contaminado, así como posibles afectaciones en fuentes de agua y otros cultivos, incluidos tomate de árbol y fresa.

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Las condiciones meteorológicas han complicado aún más la situación. La presencia del fenómeno de El Niño provoca temperaturas elevadas y fuertes vientos, lo que potencia la dispersión de la ceniza en un área más amplia, incrementando los riesgos para la salud y la agricultura local.

La actividad del volcán Puracé incluye eventos sísmicos LP y tremor espasmódico bajo el cráter, asociados a la salida de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono - crédito Servicio Geológico Colombiano
La actividad del volcán Puracé incluye eventos sísmicos LP y tremor espasmódico bajo el cráter, asociados a la salida de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono - crédito Servicio Geológico Colombiano

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, a través de la geóloga Daniela Quintero, detalló que el mapa de amenaza volcánica identifica las zonas susceptibles a ser impactadas por materiales expulsados durante una posible erupción. Esta herramienta, según Quintero, se elaboró a partir de estudios sobre erupciones históricas y permite anticipar la dispersión de flujos de lava y piroclásticos, considerados los eventos de mayor peligrosidad en este tipo de escenarios.

Respuesta de la Gobernación de Cauca

La Gobernación de Cauca, bajo la dirección de Octavio Guzmán, puso marcha el Plan Departamental de Contingencia con el objetivo de reducir los riesgos y atender a la población, especialmente a quienes residen en zonas aledañas al cráter.

La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del Cauca (OAGRD) activó la Sala de Crisis y los protocolos de respuesta inmediata para coordinar las acciones de emergencia. Se instó a los municipios a iniciar sus propios planes de contingencia y establecer Puestos de Mando Unificado, permitiendo así una atención más rápida y focalizada a los distintos sectores afectados.

Ante la declaratoria de alerta, las autoridades adoptaron medidas de protección para los habitantes de la región. Entre las acciones inmediatas se encuentra la entrega de tanques de almacenamiento de agua y rollos de manguera para abastecer a las comunidades más expuestas a la caída de ceniza, según confirmó Wiesner Cortés Mina, jefe de la OAGRD.

La alerta amarilla en el volcán Puracé implica monitoreo constante ante emisiones de ceniza, sismos y otros cambios volcánicos detectados por el SGC - crédito X
La alerta amarilla en el volcán Puracé implica monitoreo constante ante emisiones de ceniza, sismos y otros cambios volcánicos detectados por el SGC - crédito X

La Secretaría de Salud Departamental dispuso la distribución de más de 5.000 tapabocas N95, equipos respiratorios y medicamentos para mitigar los efectos en la salud de las personas cercanas al volcán. Además, se contará con vigías comunitarios para reforzar la vigilancia y el acompañamiento directo en los sectores más vulnerables.

Carolina Camargo, secretaria de Salud Departamental, declaró que la Gobernación sigue acompañando a las familias más afectadas, brindando insumos y asesoría para su protección.

En el ámbito rural, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural envió un equipo técnico para evaluar los daños en el municipio de Puracé. El diagnóstico preliminar indica que 15 veredas han resultado afectadas y más de 4.000 semovientes, principalmente ganado, sufrieron consecuencias por la emergencia.

Para responder a esta situación, la Gobernación entregará insumos veterinarios como miel de purga, sal mineralizada y tratamientos de desintoxicación animal. Estas entregas buscan proteger la vida de los animales y, con ello, la seguridad alimentaria de la región.

Miller Hurtado, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, explicó que la prioridad es acompañar a las familias productoras y actuar de manera coordinada para salvaguardar el bienestar animal y responder con rapidez a las necesidades del sector.

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