Jhon Arias conquista a Palmeiras: recibió elogios en Brasil y tiene números que respaldan su gran momento

Jhon Arias marcó en la victoria 3-0 de Palmeiras sobre Fortaleza por la Copa de Brasil -crédito Jean Carniel/REUTERS

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El rendimiento de Jhon Arias con Palmeiras es nuevamente noticia en Brasil después de su regreso del Mundial, donde mantiene su rendimiento que mostró con la Selección Colombia. El mediocampista colombiano se convirtió en una de las piezas destacadas del equipo dirigido por Abel Ferreira y sus actuaciones recientes lo ubican como uno de los jugadores más influyentes del plantel paulista.

La prensa brasileña destaca que el futbolista refleja la idea competitiva que busca imponer el entrenador portugués, al punto de señalar que Arias “encarna la identidad de Palmeiras” por su manera de jugar. Sus características de entrega, gambeta y polifuncionalidad para aparecer en diferentes zonas del campo son algunos de los aspectos que generan elogios entre los analistas del país.

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El colombiano suma dos goles y una asistencia en cuatro partidos disputados después del Mundial -crédito Jean Carniel/REUTERS

El colombiano ratificó ese momento el domingo 2 de agosto, cuando marcó uno de los goles en la victoria 3-0 de Palmeiras frente a Fortaleza por la Copa de Brasil. Después del Mundial acumula dos anotaciones y una asistencia en cuatro encuentros disputados, registros que respaldan su presente y su aporte ofensivo dentro del equipo.

Globo Esporte resaltó el impacto del volante y aseguró que se ha adaptado al conjunto brasileño desde el semestre pasado. El medio considera que el jugador es una de las incorporaciones más importantes del fútbol brasileño esta temporada y destacó su capacidad para competir en un equipo que busca títulos. “Esta es una gran noticia para Palmeiras. El portador de la camiseta número 11 confirma las expectativas y se convierte en uno de los fichajes más importantes del fútbol brasileño esta temporada. Esto se debe a que Arias encarna algunas de las características que definen al equipo de Abel Ferreira: dinamismo, verticalidad y eficacia”, señaló Globo Esporte.

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“Es excepcional para el fútbol brasileño. Es un jugador versátil: recupera balones, realiza entradas, crea ocasiones y define (...) El colombiano lo hace todo sin alardes. No juega con aires de estrella, aunque podría serlo (o llegar a serlo). Por todas estas razones, encarna el espíritu competitivo de este Palmeiras que vuelve a emerger como aspirante a títulos”, añadió el medio mencionado sobre Arias.

La prensa brasileña destacó la versatilidad del volante y su adaptación al estilo de juego de Palmeiras -crédito Jean Carniel/REUTERS

El buen momento del colombiano llega en una etapa importante para Palmeiras. El club lidera el Brasileirao con 47 puntos después de 21 fechas disputadas, tiene encaminada su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Brasil tras imponerse 3-0 en la serie frente a Fortaleza y continúa en la Copa Libertadores, donde enfrentará a Cerro Porteño en los octavos de final. Por el momento, la temporada del gigante brasileño está encaminada a llevarse todos los títulos.

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Más allá de sus números, la prensa brasileña resalta la actitud del mediocampista dentro del terreno de juego. Su capacidad para recuperar balones, participar en la creación de oportunidades y llegar al área rival se convirtió en uno de los argumentos para explicar el reconocimiento que recibió desde su llegada del Wolverhampton donde no tuvo buen rendimiento.

Un periodista de Globo Esporte resumió la actuación de Arias ante Fortaleza y destacó su evolución durante el partido: “Le costó arrancar, pero cuando lo hizo, dominó por completo el partido. Se entregó en defensa, generando varios contraataques con intercepciones, participó en la jugada que derivó en el primer gol y marcó con un magnífico remate de cabeza en plancha. Otra gran actuación tras disputar el Mundial”.

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Palmeiras lidera el Brasileirao y continúa en competencia por la Copa de Brasil y la Conmebol Libertadores -crédito Cesar Olmedo/REUTERS

El reconocimiento también está relacionado con la forma en la que Arias asumió su papel dentro del equipo. Los análisis publicados en Brasil resaltan que el colombiano aporta sin buscar protagonismo individual y que su estilo encaja con la identidad competitiva que pretende construir Palmeiras.

El aporte de Arias también refleja la importancia de los refuerzos que logran integrarse rápidamente a una estructura deportiva definida. En Palmeiras valoran su capacidad para cumplir distintas funciones durante los partidos, una condición que le permite mantenerse como una pieza relevante dentro de la planificación del equipo brasileño.