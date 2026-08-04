Gustavo Petro no se queda quieto: por qué viajará a Estados Unidos antes de terminar su mandato el 7 de agosto

Gustavo Petro pidió permiso para viajar a Estados Unidos antes de terminar su mandato el 7 de agosto - crédito Catalina Olaya/Colpresa/visualesIA

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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, viajaría a Estados Unidos antes de terminar su mandato el 7 de agosto de 2026. Según informó Presidencia, la solicitud de autorización fue presentada ante las autoridades estadounidenses.

El propio Petro explicó el motivo de la visita en un mensaje publicado el 2 de agosto de 2026 en X: “Quiero ir al sitio donde se dispersaron las cenizas de Einstein en el mar. Es en Princeton, EEUU; pediré permiso para ir y solo estaré en silencio y quizás solo para no hacer mucho gasto (sic)”.

Fuentes de la Casa de Nariño revelaron a El Tiempo que, si el desplazamiento se concreta, será el último viaje internacional de Petro antes de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, luego de su reciente gira a Cuba. El trámite ante el gobierno norteamericano se gestiona por la inclusión del presidente en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).

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El presidente saliente de Colombia tiene como deseo ir a Princeton, sitio donde se dispersaron las cenizas de Einstein - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El mandatario ya tenía previsto viajar a Estados Unidos entre el 21 y el 23 de julio de 2026, pero el plan se canceló de manera repentina, de acuerdo con fuentes de Presidencia, para priorizar la agenda nacional en los últimos días de su gobierno. En una agenda preliminar se contemplaban visitas a Washington y Nueva York, con reuniones en la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Misión Permanente de Colombia ante ese organismo.

Los viajes de Petro a lo largo de sus cuatro años de administración

El mandatario terminó en La Habana un ciclo internacional que lo tuvo 259 días fuera del país, con reuniones, apuestas diplomáticas y varios choques con otros jefes de Estado - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Con su visita a Cuba, Gustavo Petro cerró un ciclo de 85 viajes internacionales que lo convirtió en el presidente colombiano con más salidas al exterior entre el 7 de agosto de 2022 y el 2 de agosto de 2026. Esta agenda ocupó 259 días fuera del país y dejó como saldo una política exterior de alta exposición, con apuestas diplomáticas y choques con otros jefes de Estado.

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De los 1.461 días de mandato, Petro permaneció fuera de Colombia el 18% del tiempo, de acuerdo con datos citados por El Espectador. El contraste con sus antecesores alimentó el debate político durante todo el gobierno, en especial porque Iván Duque hizo 60 trayectos entre 2018 y 2022.

Ese nivel de desplazamientos llevó a la oposición a impulsar proyectos de ley para limitar las salidas del primer mandatario, aunque ninguna de esas iniciativas prosperó por completo. La última visita de Petro fue a La Habana, entre el 31 de julio y el primero de agosto de 2026.

En la capital cubana, el jefe de Estado colombiano sostuvo encuentros con connacionales en la isla, visitó lugares históricos como el monumento a José Martí y se reunió con su homólogo Miguel Díaz-Canel para tratar la relación entre ambos países. En una intervención pública, Petro afirmó: “He solicitado como presidente de Colombia al gobierno de Estados Unidos que se respete la diversidad de los pueblos (...) el mundo necesita de un diálogo de civilizaciones que con trato respetuoso busque la solución consensuada a los principales problemas de la humanidad”.

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Estados Unidos fue el destino más frecuente de la agenda internacional

El gobierno de Petro impulsó en foros internacionales la lucha contra el cambio climático, la paz total y un cambio en la política mundial de drogas - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La respuesta a cuántos viajes internacionales hizo Gustavo Petro durante su presidencia es concreta: 85. Conforme a datos de La Silla Vacía, el país que más visitó fue Estados Unidos, con 10 visitas, seguido por Venezuela y Brasil con seis cada uno, Francia con cinco y México y Ecuador con cuatro.

Por regiones, el mandatario colombiano concentró su actividad en América Latina, con 16 países visitados. Después aparecen Europa, con nueve estados; tres países de Medio Oriente; China y Japón en Asia; y Egipto como único destino africano.

La publicación también identificó a 2023 como el año de mayor movimiento exterior, con 25 viajes y 89 días fuera de Colombia. En el otro extremo, 2026 fue el de menor registro, con seis viajes y 24 días en el extranjero.

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Antes de su traslado a Cuba, Petro había viajado a Estados Unidos para presidir el Consejo de Seguridad de la ONU, a Italia y a la Ciudad del Vaticano para reunirse con el papa León XIV. Además, se trasladó a Panamá por la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico y la Asamblea General de la OEA.