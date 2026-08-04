Así quedó la tabla de reclasificación luego de los triunfos de Atlético Nacional y América: Santa Fe ‘se hunde’

La segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II también tuvo consecuencias en la tabla de reclasificación, el acumulado que al final de la temporada definirá la mayor parte de los cupos de Colombia para los torneos internacionales de 2027.
Tras las victorias de Atlético Nacional y América de Cali, además del empate entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, el conjunto cardenal cedió posiciones, mientras que el equipo verdolaga se mantiene como el gran líder de la clasificación anual.
Por ahora, el único club con presencia asegurada en la Copa Libertadores 2027 es Junior de Barranquilla, gracias al título conseguido durante el primer semestre. Sin embargo, el equipo barranquillero también aparece en la parte alta de la reclasificación, aunque ese lugar terminará beneficiando a otro club si conserva su cupo como campeón.
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¿Qué es la tabla de reclasficación?
La reclasificación reúne todos los puntos obtenidos por los equipos durante la fase de todos contra todos y las instancias finales de ambos semestres del año. Por esa razón, cada resultado puede modificar la lucha por los cupos internacionales.
Actualmente, Atlético Nacional lidera la tabla de reclasificación con 54 puntos, seguido por Junior de Barranquilla y Deportes Tolima. Como Junior ya tiene asegurada su presencia en la Copa Libertadores por haber sido campeón del primer semestre, los cupos por reclasificación pasarían a beneficiar a los siguientes equipos mejor ubicados.
¿Cómo se reparten los cupos a torneos internaciones del fútbol colombiano?
Vale recordar que Colombia contará con cuatro representantes en la Copa Libertadores 2027. Los clasificados serán el campeón del primer semestre, el campeón del segundo semestre y los dos mejores equipos de la reclasificación que no hayan obtenido el título.
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Por su parte, la Copa Sudamericana entregará tres cupos mediante la reclasificación, además del reservado para el campeón de la Copa BetPlay. Esos lugares corresponderán al tercer, cuarto y quinto mejor equipo del acumulado que no tenga ya asegurada su participación en la Copa Libertadores.
Tabla de reclasificación del fútbol colombiano
- Atlético Nacional – 58 puntos | PJ: 26 | PG: 19 | PE: 1 | PP: 6 | GF: 52 | GC: 21 | DG: +31
- Junior – 44 puntos | PJ: 27 | PG: 13 | PE: 5 | PP: 9 | GF: 39 | GC: 31 | DG: +8
- Tolima – 43 puntos | PJ: 25 | PG: 12 | PE: 7 | PP: 6 | GF: 35 | GC: 23 | DG: +12
- América de Cali – 40 puntos | PJ: 23 | PG: 12 | PE: 4 | PP: 7 | GF: 35 | GC: 20 | DG: +15
- Once Caldas – 38 puntos | PJ: 23 | PG: 9 | PE: 11 | PP: 3 | GF: 40 | GC: 28 | DG: +12
- Santa Fe – 36 puntos | PJ: 25 | PG: 8 | PE: 12 | PP: 5 | GF: 38 | GC: 28 | DG: +10
- Pasto – 34 puntos | PJ: 23 | PG: 10 | PE: 4 | PP: 9 | GF: 32 | GC: 33 | DG: -1
- Águilas Doradas Rionegro – 32 puntos | PJ: 21 | PG: 9 | PE: 5 | PP: 7 | GF: 24 | GC: 27 | DG: -3
- Independiente Medellín – 32 puntos | PJ: 21 | PG: 9 | PE: 5 | PP: 7 | GF: 30 | GC: 26 | DG: +4
- Deportivo Cali – 30 puntos | PJ: 21 | PG: 8 | PE: 6 | PP: 7 | GF: 22 | GC: 17 | DG: +5
- Millonarios – 29 puntos | PJ: 21 | PG: 8 | PE: 5 | PP: 8 | GF: 32 | GC: 24 | DG: +8
- Internacional de Bogotá – 28 puntos | PJ: 22 | PG: 7 | PE: 7 | PP: 8 | GF: 28 | GC: 37 | DG: -9
- Bucaramanga – 27 puntos | PJ: 21 | PG: 6 | PE: 9 | PP: 6 | GF: 28 | GC: 21 | DG: +7
- Llaneros FC – 26 puntos | PJ: 21 | PG: 5 | PE: 11 | PP: 5 | GF: 19 | GC: 21 | DG: -2
- Fortaleza FC – 24 puntos | PJ: 21 | PG: 5 | PE: 9 | PP: 7 | GF: 23 | GC: 28 | DG: -5
- Alianza Valledupar – 18 puntos | PJ: 21 | PG: 3 | PE: 9 | PP: 9 | GF: 15 | GC: 30 | DG: -15
- Jaguares – 18 puntos | PJ: 21 | PG: 5 | PE: 3 | PP: 13 | GF: 20 | GC: 38 | DG: -18
- Boyacá Chicó – 17 puntos | PJ: 20 | PG: 5 | PE: 2 | PP: 13 | GF: 15 | GC: 39 | DG: -24
- Cúcuta – 16 puntos | PJ: 20 | PG: 3 | PE: 7 | PP: 10 | GF: 23 | GC: 40 | DG: -17
- Pereira – 11 puntos | PJ: 21 | PG: 1 | PE: 8 | PP: 12 | GF: 15 | GC: 33 | DG: -18
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