Estos son los primeros afiliados del partido político Defensores de la Patria, del presidente electo Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella aparece en una ilustración acuarelada, junto a la lista de los 26 afiliados fundadores de su Partido Político Defensores de la Patria en Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con una votación de 6 a 1, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgó la personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, al concluir que “la solicitud presentada por el Grupo Significativo de ciudadanos Defensores de la Patria satisface los presupuestos constitucionales, legales y jurisprudenciales exigidos para el reconocimiento de personería jurídica”.

La Sala Plena del CNE sostuvo que el respaldo en las elecciones de 2026 de la fórmula presidencial encabezada por De la Espriella fue determinante para acreditar el “respaldo popular significativo” que exige la Constitución Política de Colombia para este tipo de reconocimiento.

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Con la decisión, el organismo electoral ordenó la inscripción del partido en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos y la radicación de sus estatutos, plataforma ideológica y su lista inicial de afiliados. También estableció que el director nacional provisional tendrá diez días hábiles para entregar los nombres de quienes ocuparán los cargos de dirección y administración.

Tras haber recibido la personería jurídica por parte del CNE, se conoció el listado de los primeros afiliados que tendrá el nuevo partido político Defensores de la Patria, del presidente electo, Abelardo De La Espriella - crédito Defensores de la Patria

En el documento se incluyó el primer listado de ciudadanos afiliados, con un “Total: veintiseis (26) afiliados fundadores”, encabezado por Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y seguido, entre otros, por José Manuel Restrepo Abondano, Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, Carlos Augusto Suárez Rojas y Carlos Andrés Ríos Puerta.

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La relación también menciona a Nicolás Farfán Namén, Jaime Andrés Beltrán Martínez, Valerie Lafaurie García, Luis Fernando Barrera Restrepo, Ana María Abello y Camilo Andrés Noguera Abello, además de Rodrigo Lara Restrepo, Mauricio Gómez Amín y Andrés Bernardo Barreto González.

En el mismo listado aparecen Ana María Ríos Puerta, Jorge Eduardo Mora López, Jair Santiago Giraldo Martinez, Ramón Elías Carmona Lozano, Juan Nicolás Cortés Cruz y José Andrés Caballero Lopera, junto a Carlos Alberto Leyva Namén, Antonio José Pinillos Parra, David Ricardo Barrera Leiva, Vincen David Ramos Montes, Paola Andrea Guzmán Zapata y Andrés Felipe Aguilar Restrepo.

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El reciente reconocimiento de personería jurídica para el partido Defensores de la Patria transforma el panorama político de la agrupación liderada por De la Espriella. Gracias a este estatus, la colectividad podrá tramitar recursos estatales y avalar candidatos en los comicios regionales previstos para octubre de 2027. Así lo establece el marco legal colombiano, que habilita a los partidos con personería a gozar de autonomía financiera y proyección electoral.

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Este avance institucional sitúa a Defensores de la Patria como el segundo movimiento ciudadano del siglo XXI en alcanzar simultáneamente la Presidencia de la República y la obtención de personería jurídica, tras el antecedente de Álvaro Uribe en 2002. La decisión implica que, a partir de ahora, la agrupación podrá inscribir oficialmente aspirantes propios y garantizar su participación con respaldo legal en próximas elecciones.

La noticia responde a la pregunta sobre la trascendencia de la personería jurídica: más allá del reconocimiento formal, este estatus habilita al partido para recibir fondos públicos y presentar listas de candidatos en los procesos electorales venideros, consolidando su presencia en la política regional y nacional.

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Colombia's President-elect Abelardo de la Espriella waves upon arriving at a press conference in Bogota, Colombia, July 30, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

La trayectoria que llevó a Defensores de la Patria hasta este punto incluyó la recolección de cerca de cinco millones de firmas, requisito indispensable para validar la candidatura presidencial de De la Espriella ante la Registraduría. Posteriormente, el movimiento obtuvo 12,9 millones de votos en la segunda vuelta, resultado que reforzó su legitimidad y capacidad de movilización ciudadana.

La integración al sistema político colombiano ahora permitirá a Defensores de la Patria gestionar recursos, avalar candidaturas y actuar como actor pleno en la competencia electoral. El respaldo recibido por parte de Salvación Nacional durante la campaña presidencial también contribuyó a fortalecer la imagen y el alcance del movimiento fundado por De la Espriella.

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