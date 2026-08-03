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Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

La artista explicó el concepto detrás de ‘No me arrepiento de sentir tanto’, un álbum en el que describe aprender a seguir adelante “sin saber a dónde vas” y encontrarse frente a la única persona que no puede abandonarte

El mensaje acompaña el lanzamiento de No me arrepiento de sentir tanto, su sexto álbum de estudio, previsto para el 7 de agosto - crédito @karolg/IG
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“Hay una versión de ti que un día desaparece para siempre”, dijo Karol G el 3 de agosto en un video publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de música melancólica, abriendo así su nueva temporada en la música, duramente comparada con Britney Spears.

El mensaje, que la artista colombiana dedicó a su nuevo álbum No me arrepiento de sentir tanto, reveló la dimensión más personal de un proyecto que llega el 7 de agosto y que marca un giro profundo respecto a todo lo que había hecho hasta ahora.

“Te quedas suspendido en el tiempo, en el espacio. Todo parece seguir bien sin ti. Nada te necesita”, agregó.

El video funciona como un manifiesto emocional y describe el proceso de vaciarse por dentro tras el dolor, de aprender a sonreír sin ganas y a seguir adelante sin saber a dónde se va. “A veces la vida te golpea tantas veces que dejas de reaccionar”, afirmó.

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La artista que se reconstruye tras una ruptura

Álbum de Karol G 2025 (Fuente: Instagram)
Álbum de Karol G 2025 (Fuente: Instagram)

El relato que construye en el video no es de derrota, sino de transformación. Karol G describe un punto de quiebre en el que, tras perder la fe en las promesas, en el amor y hasta en sí misma, la única salida fue enfrentarse a la persona que no puede abandonarla: ella misma.

“Ahí empieza el trabajo más difícil: reconstruirte. No para volver a ser quien eras, sino para convertirte en alguien nuevo”, dijo la cantante. La declaración conecta directamente con lo que la ganadora del Grammy le contó a Elle días antes del anuncio del disco: “Este es un álbum que les abre a mis fans una puerta hacia una Carolina más íntima”.

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En esa misma entrevista, describió el ritual con el que espera que sus oyentes reciban el trabajo: “En mi habitación pongo lucecitas, enciendo velas e incienso. Quiero que la gente escuche este nuevo álbum en sus propias habitaciones y vea qué surge para ellos”.

De ‘Tropicoqueta’ a la melancolía

No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram
No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram

El contraste con su etapa anterior no podría ser mayor. Tropicoqueta, lanzado en junio de 2025, fue un álbum de colores cálidos —rojos, amarillos, naranjas— y orgullo latino que debutó en el número 1 de la lista Billboard Top Latin Albums y en el número 3 del Billboard 200 general.

No me arrepiento de sentir tanto llega en tonos azules. La portada, revelada en las pantallas del Rogers Stadium de Toronto ante más de 50 mil personas el 29 de julio, muestra a la artista con expresión seria y labios fruncidos, con su tatuaje de corazón de alambre de púas como protagonista visual.

La imagen generó de inmediato comparaciones con In the Zone, el álbum de Britney Spears de 2003, aunque Karol G no ha confirmado ningún homenaje directo.

Lo que ya se conoce del disco

La artista compartió un fragmento de su próximo tema en Instagram, donde mostró parte del ritmo y la letra que marcan el regreso a su estilo urbano ante la expectativa de sus seguidores - crédito @karolg / Instagram

Dos canciones circulan antes del lanzamiento. Matadora, el sencillo estrenado el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago durante la apertura de la gira Viajando por el mundo Tropitour, muestra una faceta más urbana y directa. En su composición participó Judeline, una de las voces jóvenes de la escena española.

La otra pieza conocida es Después de ti, una colaboración con Greg González, vocalista de Cigarettes After Sex, que la artista presentó en Coachella y que apunta a un sonido etéreo y nocturno.

El video de Instagram cierra con las palabras que dan nombre al álbum: “No me arrepiento de ser quien soy, de amar como lo hago, de reír, de llorar. No me arrepiento de sentir mucho. No me arrepiento de sentir tanto“.

Una frase que, según dijo a Billboard, también es una invitación: “Estoy invitando a todos a ser un poco más dramáticos, un poco más intensos”.

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