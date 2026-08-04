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Jhon Lucumí estaría cada vez más cerca de la Juventus: prensa italiana reveló contrato que tendría y salario que ganaría

El Bologna mantiene una exigencia de 25 millones de euros para autorizar la transferencia, mientras las conversaciones avanzan para un vínculo que se extendería hasta 2031 si las partes alcanzan un acuerdo

Jhon Lucumí se ha consolidado como uno de los defensores colombianos con mayor proyección en el fútbol europeo gracias a su rendimiento con Bologna y la Selección Colombia. - crédito REUTERS/Albert Gea
Jhon Lucumí se ha consolidado como uno de los defensores colombianos con mayor proyección en el fútbol europeo gracias a su rendimiento con Bologna y la Selección Colombia. - crédito REUTERS/Albert Gea
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El futuro de Jhon Jáner Lucumí vuelve a estar en el centro del mercado de fichajes europeo. Luego de varios meses en los que fue vinculado con diferentes equipos, especialmente de la Premier League, la posibilidad de que continúe su carrera en la Juventus toma fuerza, aunque, por ahora, no existe un acuerdo oficial entre los clubes.

Los más recientes reportes de la prensa italiana coinciden en que el defensor de la Selección Colombia tendría como prioridad fichar por el conjunto de Turín, mientras las negociaciones avanzan entre la Juventus y el Bologna, propietario de sus derechos deportivos.

De momento, ninguna de las instituciones ha confirmado el traspaso, por lo que toda la información conocida hasta ahora corresponde a versiones publicadas por periodistas y medios especializados en el mercado de fichajes de Italia.

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Nicolò Schira reveló el contrato que tendría Jhon Lucumí

Uno de los primeros en informar sobre el avance de la operación fue el periodista italiano Nicolò Schira, especializado en el mercado de transferencias.

A través de sus redes sociales, el comunicador aseguró que Lucumí ya manifestó su disposición para convertirse en jugador de la Juventus, siempre que las negociaciones entre ambos clubes lleguen a buen término.

“Jhon Lucumí ha manifestado su disponibilidad para unirse a la Juventus con un contrato hasta 2031 (2,5 millones de euros al año). El central colombiano ha recibido varias ofertas, pero su prioridad sigue siendo la Juve”, publicó Schira.

De acuerdo con esa versión, el colombiano firmaría un contrato hasta 2031 y percibiría un salario de 2,5 millones de euros netos por temporada. Sin embargo, esas condiciones aún no han sido oficializadas, ya que el traspaso depende del acuerdo económico entre Juventus y Bologna.

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El mismo periodista agregó que, pese a haber recibido propuestas de otros equipos, la prioridad del central colombiano seguiría siendo la Juventus.

“El central colombiano ha recibido varias ofertas, pero su prioridad sigue siendo la Juve , que trabaja para llegar a un acuerdo con el Bologna (piden 25 millones por su venta)“, señaló Schira.

El periodista italiano Nicolò Schira informó que Jhon Lucumí habría dado prioridad a la Juventus y reveló los detalles del presunto contrato. - crédito @NicoSchira/X
El periodista italiano Nicolò Schira informó que Jhon Lucumí habría dado prioridad a la Juventus y reveló los detalles del presunto contrato. - crédito @NicoSchira/X

La diferencia económica sigue frenando la operación

Aunque existiría voluntad por parte del jugador para llegar a la Juventus, la negociación entre los clubes todavía no está cerrada.

Según informó de ESPN citando el portal italiano Calciomercato, la Juventus habría presentado una oferta de 17 millones de euros, mientras que Bologna mantendría su exigencia de 25 millones de euros para autorizar la salida del defensor colombiano.

“Ha ofrecido 17 millones de euros, mientras que Lucumí estaría dispuesto a firmar un contrato de cinco años por valor de 2,5 millones de euros netos anuales. El jugador presiona para fichar por el club turinés”, publicó el medio ESPN.

De esta manera, la diferencia de ocho millones de euros entre ambas partes continúa siendo el principal obstáculo para cerrar la operación, aunque los reportes apuntan a que las conversaciones siguen abiertas.

La Juventus mantiene el interés en incorporar a Jhon Lucumí para reforzar su defensa durante el actual mercado de fichajes. - crédito Juventus
La Juventus mantiene el interés en incorporar a Jhon Lucumí para reforzar su defensa durante el actual mercado de fichajes. - crédito Juventus

Tuttosport asegura que Juventus tendría un competidor menos

A los informes de Calciomercato se sumó el diario deportivo Tuttosport, que aseguró que el panorama habría cambiado favorablemente para la Juventus.

El medio indicó que el Como, club que también había mostrado interés en Lucumí, estaría cerca de concretar la llegada del defensor inglés Trevoh Chalobah, actualmente vinculado al Chelsea.

De acuerdo con esa publicación, este movimiento haría que el equipo dirigido por Cesc Fàbregas se retire de la puja por el colombiano, dejando a la Juventus como el principal interesado.

“Con la llegada del inglés, el Como se retira de la puja por el colombiano, dejando a la Juventus con un competidor menos en una de las operaciones más importantes de este mercado de fichajes”, señaló Tuttosport según la cita de ESPN.

No obstante, el medio también aclara que el desenlace de la negociación seguirá dependiendo de que la Juventus mejore su oferta económica para acercarse a las pretensiones del Bologna.

Jhon Lucumí juega en el Bologna desde 2022 y su posible salida dependería de que el club italiano y la Juventus alcancen un acuerdo por su transferencia. - crédito REUTERS/Matteo Ciambelli
Jhon Lucumí juega en el Bologna desde 2022 y su posible salida dependería de que el club italiano y la Juventus alcancen un acuerdo por su transferencia. - crédito REUTERS/Matteo Ciambelli

El Mundial de 2026 fortaleció su proyección internacional

El interés de la Juventus llega después de una temporada en la que Lucumí consolidó su buen momento deportivo, especialmente tras su participación con la Selección Colombia en el Mundial de 2026.

Durante la Copa del Mundo, el defensor disputó los cinco partidos del combinado nacional y conformó junto a Dávinson Sánchez la pareja habitual de zagueros del equipo dirigido por el cuerpo técnico de la Tricolor.

Su rendimiento fue uno de los aspectos destacados del conjunto colombiano y reforzó el interés de varios clubes europeos por incorporarlo durante el actual mercado de fichajes.

Lucumí espera la definición de las negociaciones

Mientras se define su futuro, el defensor colombiano deberá presentarse a los entrenamientos con el Bologna, club al que pertenece desde 2022.

En medio de ese panorama, la prensa italiana coincide en que la voluntad del jugador sería vestir la camiseta de la Juventus, aunque insiste en que todavía no existe un acuerdo definitivo entre las instituciones.

Por ahora, la operación sigue en etapa de negociación y será necesario que Juventus y Bologna encuentren un punto de equilibrio en el aspecto económico para que el traspaso pueda oficializarse.

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