Técnico de Atlético Nacional, Lucas González, elogió al juvenil Juan Manuel Rengifo recordando a James Rodríguez: “Lo vamos a cuidar”

Lucas González expuso su metodología de juego ante los medios de comunicación antes de su primera práctica - crédito Atlético Nacional

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El técnico Lucas González vinculó el presente del volante Juan Rengifo con una proyección mayor después del debut ganador de Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2026: tras el 0-3 sobre Jaguares en Montería, dijo que el juvenil le “recordaba mucho” a James Rodríguez y que el club quiere desarrollar ese talento con la mira puesta también en la Selección Colombia.

La victoria del equipo paisa se resolvió con goles de Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos, en un partido disputado en el estadio Jaraguay que fue interrumpido de manera parcial por disturbios en una de las tribunas. El encuentro también dejó la expulsión de Andrés Román, una acción que para el entrenador modificó por completo el análisis del juego.

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González dijo que Rengifo le recuerda a James por su motricidad y orientación en el campo

El técnico explicó que compara a Juan Rengifo con James Rodríguez por su motricidad y su orientación corporal en el campo-crédito Luisa González/REUTERS

El entrenador precisó cuáles son los rasgos que le traen esa referencia. “Desde que estábamos en divisiones menores (Atlético Nacional), para mí era un futbolista, que desde su motricidad, la forma de orientar su cuerpo en el espacio, y en los espacios que encuentra, me recordaba mucho a James Rodríguez”.

La comparación, de todos modos, vino acompañada de una advertencia sobre la distancia entre el talento precoz y la élite.

“Pero para que él sea capaz de acercarse a la carrera que ha hecho James, porque la calidad y el talento lo tiene, pero uno no llega a ser un jugador de élite mundial sólo con talento. Acá lo vamos a cuidar y vamos a tratar de sacarle todo el talento que tiene, no sólo para Atlético Nacional, sino en un futuro en la Selección Colombia”.

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La frase respondió de manera directa a una de las cuestiones centrales que dejó el estreno verdolaga: qué ve el cuerpo técnico en Rengifo y cuál es el plan con él. La respuesta de González fue concreta: ve condiciones técnicas comparables en ciertos movimientos y cree que el club debe acompañar su desarrollo para convertir ese potencial en rendimiento sostenido.

González habló de Rengifo en una entrevista con el programa Blog Deportivo de Blu Radio, y explicó que conoce al futbolista desde los 14 años, cuando lo dirigió en las divisiones menores de Atlético Nacional. Allí situó el origen de una comparación que no apuntó al recorrido alcanzado por James Rodríguez, sino a rasgos técnicos y de lectura del juego que identifica desde la formación del juvenil.

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“A él lo conozco desde que tenía 14 años, lo tuve en divisiones menores; le conozco su fútbol y su personalidad. Es un chico que ha crecido en una estabilidad muy bonita y su cerebro se ha conformado para ser un grandísimo futbolista. El semestre pasado ya lo ha demostrado, sé que puede jugar como mediapunta, interior, tiene algo a favor, y es que normalmente jugadores como él no tienen características defensivas, y a él les gusta hacerlas”.

Lucas González dividió el juego ante Jaguares en dos tramos y defendió el desorden ofensivo como un recurso táctico de Atlético Nacional-crédito Andrés López/Colprensa

Sobre la victoria frente a Jaguares, González dijo que el encuentro tuvo dos etapas marcadas por la pausa forzada por los disturbios en la tribuna del estadio Jaraguay y por la posterior expulsión.

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“Fueron dos partidos diferentes, uno antes de la pausa del minuto 37, y después de eso nos permitió evaluar muchas cosas. Esos primeros 37 minutos lo hicimos bastante bien, marcamos tres goles, y después viene esa jugada desafortunada de la expulsión de Andrés Román. Cosas por rescatar y cosas por corregir”.

También se detuvo en una característica táctica de sus atacantes: la circulación y el intercambio de posiciones en campo rival.

“Sí, cien por ciento, la calidad que tenemos acá es muy alta y jugadores muy buenos. Todos los de arriba son muy buenos, que no siempre reciban en la misma posición. Ese desorden va a ser muy difícil para los rivales contrarrestar lo que hacemos, pero ese desorden, no se puede ver cuando perdamos la pelota”.

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En otro pasaje, el entrenador relativizó la incidencia de la edad en una plantilla con futbolistas por encima de los 30 años, incluso en condiciones exigentes de temperatura. Sostuvo que el punto sensible no es el rendimiento en sí, sino la recuperación entre partidos, y puso como ejemplo a Edwin Cardona, de quien destacó la generación de ocasiones, los apoyos y su aporte cuando el equipo tiene la pelota.

Nacional fijó como meta principal volver a la Copa Libertadores

Atlético Nacional fijó como meta principal volver a la Copa Libertadores y luego pelear el título a final de año-crédito Andrés López/Colprensa

González no eludió el objetivo inmediato del semestre y lo vinculó con el peso histórico del club.

“Si yo ocultara la realidad, aún queriendo no podría hacerlo, estamos en Atlético Nacional, es el club más ganador del fútbol colombiano, la historia exige ganar. Claro que hay que cumplir una serie de objetivos para intentar ganar, pero no podemos tapar el sol con un dedo, el principal objetivo es estar en la Copa Libertadores y el camino más corto, gracias al torneo que hicimos el semestre pasado, fue la reclasificación”.

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El técnico agregó que la intención es asegurar esa meta lo antes posible para enfocarse después en la pelea por el campeonato.

“Vamos a intentar a sumar los puntos que más podamos, pero tenemos que hacer que pase lo antes posible, y estaremos listos para pelear el título a final de año”.