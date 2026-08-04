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El reconocido restaurante El Tambor respondió a la polémica por aviso que molestó a los animalistas: “Tenemos problemas con los perros de la calle, les pedimos el favor de no alimentarlos”

La cadena explicó en un comunicado que la señal, instalada años atrás en una sede, respondía a problemas de seguridad y convivencia, y dijo que su intención no era promover maltrato animal

El restaurante El Tambor asegura que retiró un aviso que pedía no alimentar a perros de la calle - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y @eltambor_rest/tiktok
El restaurante El Tambor asegura que retiró un aviso que pedía no alimentar a perros de la calle - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y @eltambor_rest/tiktok
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El restaurante El Tambor salió al paso de la controversia que se desató en redes sociales por un aviso ubicado en una de sus sedes, en el que se solicitaba a los clientes no alimentar a los perros que permanecían en condición de calle en los alrededores del establecimiento.

Después de varios días de críticas por parte de ciudadanos y defensores de los animales, la empresa explicó el contexto en el que fue instalado el mensaje, aseguró que ya fue retirado y rechazó las amenazas e intimidaciones que, según afirmó, han recibido sus trabajadores y aliados comerciales.

La polémica comenzó luego de que se viralizara una fotografía del aviso ubicado en la entrada del restaurante, en el que se leía: “Apreciado Cliente:. Tenemos problemas con los perros de la calle, les pedimos el favor de NO alimentarlos. Gracias”.

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El mensaje fue interpretado por numerosos usuarios como una medida contraria al bienestar animal, lo que generó una ola de cuestionamientos contra la cadena de restaurantes. Incluso, algunas personas plantearon que la empresa debería impulsar iniciativas como jornadas de esterilización, adopción y otras estrategias para atender la situación de los animales que viven en las calles.

La controversia por el letrero en El Tambor puso el foco en más de 300 trabajadores de la cadena - crédito TikTok
La controversia por el letrero en El Tambor puso el foco en más de 300 trabajadores de la cadena - crédito TikTok

Frente a la creciente controversia, El Tambor publicó un extenso comunicado en el que sostuvo que el aviso no buscaba promover el rechazo hacia los animales, sino responder a una situación puntual relacionada con la seguridad de visitantes y trabajadores.

“En los últimos días hemos leído con atención las opiniones que surgieron a raíz de un aviso ubicado en una de nuestras sedes. Hoy queremos dirigirnos a nuestra comunidad con respeto, transparencia y desde lo que ha sido la esencia de El Tambor durante más de 25 años”, expresó la empresa al inicio de su pronunciamiento.

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El restaurante explicó que desde su creación ha procurado mantener una relación cercana con la naturaleza y que, a lo largo de su historia, también ha desarrollado acciones en favor de animales que han llegado a sus instalaciones.

“Desde nuestros inicios hemos construido espacios donde las familias disfrutan de la naturaleza. Nuestros restaurantes conviven diariamente con árboles, aves, peces y otros animales que hacen parte de estos entornos. A lo largo de estos años también hemos cuidado perritos que llegaron a nuestras sedes, apoyado procesos de adopción cuando ha sido posible y protegido fauna silvestre en coordinación con las autoridades competentes. Ese ha sido siempre nuestro compromiso con la vida y con el entorno que compartimos”, indicó la compañía.

La empresa El Tambor rechazó las amenazas y denunció intimidaciones contra su personal - crédito @eltambor_rest/tiktok
La empresa El Tambor rechazó las amenazas y denunció intimidaciones contra su personal - crédito @eltambor_rest/tiktok

En ese contexto, El Tambor afirmó que el letrero fue instalado hace n tiempo y se creó como una alternativa para resolver algunos problemas que estaban teniendo sus clientes con sus mascotas, especialmente en una de sus sedes.

El aviso que ha generado tantas reacciones fue instalado hace varios años como respuesta a situaciones específicas de seguridad y convivencia relacionadas con perros sin cuidador que permanecían en una de nuestras sedes, las cuales incluso ocasionaron incidentes con algunos de nuestros visitantes. Su propósito nunca fue rechazar a los animales ni promover el maltrato hacia ellos; buscaba prevenir nuevos riesgos y proteger tanto a las personas como a los propios animales”, explicó.

La empresa reconoció que es un mensaje polémica al verse sin la información y explicación necesaria, lo cual puede generar una interpretación distinta a la intención original y causar la situación en la que se encuentran actualmente.

“Entendemos que, visto hoy de manera aislada y sin ese contexto, ese mensaje pudo transmitir una percepción diferente a lo que realmente representa El Tambor. Por esta razón, el aviso fue retirado. (Y había sido retirado años atrás de nuestras demás sedes). Agradecemos a quienes expresaron su opinión con respeto. Escuchar a nuestra comunidad también nos permite reflexionar sobre cómo comunicar mejor nuestras decisiones y hacer visible una historia que ha estado presente durante más de dos décadas: la de una empresa que cree en la convivencia responsable entre las personas, los animales y la naturaleza”, agregó.

El Tambor retiró el aviso sobre los perros callejeros y explicó por qué lo puso - crédito @eltambor_rest/tiktok
El Tambor retiró el aviso sobre los perros callejeros y explicó por qué lo puso - crédito @eltambor_rest/tiktok

El Tambor rechazó las amenazas contra sus colaboradores

Además de aclarar el origen del aviso, el restaurante aseguró que la discusión trascendió el debate sobre bienestar animal y terminó afectando a personas que no tenían relación con la decisión cuestionada.

La compañía manifestó que varios de sus empleados, proveedores y aliados comerciales han sido blanco de mensajes intimidatorios, razón por la cual hizo un llamado a que las diferencias de opinión no deriven en agresiones personales.

“Rechazamos de manera categórica las amenazas, los actos de intimidación y los mensajes de odio dirigidos contra nuestros colaboradores, proveedores, aliados comerciales y sus familias. Las diferencias de opinión nunca pueden justificar agresiones contra las personas”, señaló el establecimiento.

En otro apartado del comunicado, la empresa insistió en que su relación con el cuidado de los animales no surgió como respuesta a la polémica reciente, sino que, según afirmó, ha hecho parte de su identidad desde hace más de dos décadas.

El Tambor denunció amenazas contra sus empleados tras la polémica por el letrero de los perros - crédito @eltambor_rest/tiktok
El Tambor denunció amenazas contra sus empleados tras la polémica por el letrero de los perros - crédito @eltambor_rest/tiktok

Posteriormente, la cadena publicó un mensaje centrado en el impacto que la controversia ha tenido sobre quienes hacen parte de la empresa, recordando que detrás de la marca trabajan cientos de personas.

Una opinión puede generar un cambio. Una amenaza puede cambiarle el día, el trabajo o la tranquilidad a una persona inocente. Detrás de El Tambor hay más de 300 colaboradores y sus familias. Ellos nunca debieron convertirse en el blanco de esta conversación. Esperamos que este momento nos recuerde que el respeto también hace parte de la convivencia”, puntualizó la compañía.

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