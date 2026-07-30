Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Las autoridades reportaron que los fallecidos presentaban heridas de arma de fuego - crédito Imagen ilustrativa Infobae

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Tres hombres fueron asesinados en la mañana del jueves 30 de julio de 2026 en la vereda Miraflores, ubicada sobre la vía que conecta a los municipios de Silvia y Totoró, en el departamento de Cauca.

Según información preliminar entregada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las víctimas se desplazaban por el corredor vial cuando fueron interceptados por un grupo armado que les disparó con fusiles.

Del mismo modo, se indicó que las personas eran ciclistas que intentaban hacer una ruta en el sector. Unidades de la fuerza pública y organismos judiciales acudieron hasta el lugar para realizar la inspección técnica y recolectar elementos que permitan esclarecer el caso que fue clasificado por la organización como la masacre número 77 en Colombia durante 2026.

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Las identidades de las víctimas, el móvil del ataque y los responsables aún no han sido divulgados por las autoridades, que mantienen abierta la investigación.

El hallazgo ocurrió la mañana del jueves 30 de julio sobre el corredor entre Silvia y Totoró - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Las primeras diligencias judiciales estuvieron a cargo de equipos forenses y de la fuerza pública, que se desplazaron hasta la vereda Miraflores para recoger pruebas y avanzar en la identificación de las víctimas.

Versiones preliminares sugieren que las tres personas fueron interceptadas en el momento en que se desplazaban por la carretera, aunque aún no se descarta la posibilidad de que hayan sido trasladadas hasta el lugar antes de ser asesinadas.

Hasta el momento, la condición de ciclistas, la actividad que realizaban y el motivo del ataque permanecen bajo verificación.

Alerta por la ola de violencia en Silvia, Cauca

En mayo de 2026, en la misma vía entre Silvia y Totoró, fue hallado el cuerpo de un joven acompañado de un mensaje amenazante, de acuerdo con el medio Proclama del Pacífico.

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La Defensoría del Pueblo identificó riesgos para las comunidades indígenas de los resguardos de Tumburao, Quichaya, La Gaitana, Pitayó y Quizgó, así como para el corregimiento de Usenda, debido a las disputas territoriales entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Bocja) y el ELN.

El informe de seguimiento 009/26 de la Defensoría advierte que los enfrentamientos entre grupos armados han incrementado la vulnerabilidad de la población civil. La alerta temprana AT 024/23 mantiene vigentes recomendaciones para reforzar la presencia institucional y la protección de las comunidades en zonas rurales y corredores viales estratégicos.

La masacre ocurrida en la vereda Miraflores se suma a la cantidad de actos violentos que han impactado a la región, donde los actores armados buscan controlar rutas y territorios clave para su accionar.

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Equipos judiciales avanzan en la inspección de los cadáveres para su identificación - crédito Indepaz / X

Presencia de grupos armados en la zona

En la región hay presencia activa de varios grupos armados, entre ellos el Frente Dagoberto Ramos, el ELN y bandas de carácter local, según información de la Defensoría del Pueblo y reportes de Indepaz. Estas estructuras disputan el control territorial, especialmente en corredores estratégicos como la vía Silvia-Totoró.

Cabe mencionar que la jurisdicción militar en el área corresponde a la Tercera División del Ejército Nacional, que ha desplegado operaciones para garantizar la seguridad y atender la situación. Sin embargo, la capacidad de respuesta se ve limitada por la complejidad del territorio y la movilidad de los actores armados ilegales.

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Las autoridades reiteraron la necesidad de fortalecer la presencia institucional en los sectores rurales del oriente del Cauca, con el fin de reducir los riesgos para la población civil y contener el avance de las estructuras armadas.

Las autoridades están en alerta por la violencia en la región - crédito Colprensa / JEP

De acuerdo con el reporte de Indepaz, el asesinato de las tres personas en Silvia, Cauca, corresponde a la masacre número 77 registrada en Colombia durante 2026, lo que demuestra la persistencia y magnitud de la violencia en distintas regiones del país, especialmente en departamentos afectados por disputas entre grupos armados.