Colombia

Obras en la avenida El Rincón y Boyacá dejarán sin agua a barrios de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy por más de 48 horas

El Instituto de Desarrollo Urbano ejecutará intervenciones técnicas en la red principal de distribución, lo que obligará a suspender el suministro en sectores clave entre el 3 y el 4 de septiembre

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

La Empresa de Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció cortes de agua en Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy por obras de ampliación vial - crédito Eaab

La Empresa de Alcantarillado de Bogotá (Eaab) informó que debido a las obras para la ampliación y conexión de la avenida El Rincón – Tabor y la avenida Boyacá, incluidas en el Acuerdo de Valorización 523 de 2013, se requerirá el desvío de una línea matriz principal de distribución de agua potable, por lo que afectará a cientos de usuarios residentes de cuatro localidades.

De acuerdo con la Eaab, la empresa autorizó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para ejecutar esta labor técnica, que obliga a la suspensión temporal del suministro de agua entre el miércoles 3 y el jueves 4 de septiembre en sectores de las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy.

Según la Eaab, con la finalización de la obra se han construido 346 metros lineales de nueva red de agua potable, renovada en cumplimiento de la normativa establecida. El subdirector general de Infraestructura del IDU, Mauricio Reina, indicó que “antes, la red pasaba por debajo de la vía, pero debido a la ampliación del perfil de la av. El Rincón fue necesario renovarla y reubicarla en el costado norte de la avenida. Con este cambio, se garantiza un mejor servicio, mayor facilidad en el mantenimiento de la red y se evitan riesgos futuros en la infraestructura vial”.

La intervención técnica implica el desvío de una línea matriz principal y la construcción de 346 metros de nueva red de agua potable - crédito Eaab

La operación técnica se desarrollará en dos fases. La primera intervendrá la red mayor, con tres empalmes de tubería entre 36 y 78 pulgadas en el sector del Tanque de Suba. La segunda fase corresponde a la red menor e involucra 33 empalmes con diámetros de 4 a 12 pulgadas en el tramo entre la avenida El Rincón y la avenida Boyacá. El cronograma establece los siguientes cortes de agua:

Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre por 48 horas – Localidad de Suba:

Entre la Calle 127 (Humedal Juan Amarillo) y la Calle 170 (Humedal La Conejera); entre la avenida carrera 91 y el Río Bogotá; entre la avenida Boyacá y la avenida carrera 91; y entre los Cerros de Suba (Lindaraja) y la calle 127 (Humedal Juan Amarillo).

Barrios:

  • San Cayetano
  • Los Naranjos
  • Aures II
  • Villa Elisa
  • Lago de Suba
  • Aures
  • Potrerillo
  • Altos de Chozica
  • El Rincón
  • Niza Suba
  • Tibabuyes Occidental
  • San Carlos de Suba
  • El Rincón Norte
  • La Chucua
  • Santa Cecilia
  • Club de Los Lagartos
  • Salitre Suba
  • Sabana de Tibabuyes
  • Lombardía
  • Campanella
  • El Pino
  • Tibabuyes Universal
  • Bilbao
  • Santa Teresa de Suba
  • Tuna
  • Rincón de Santa Inés
  • Bosques de San Jorge
  • El Poa
  • Rincón de Suba
  • Tibabuyes II
  • Sabana de Tibabuyes Norte
  • Berlín
  • San Pedro
  • Tuna Baja
  • Las Mercedes Suba
  • Pinos de Lombardía
  • Las Flores
  • Puerta del Sol
  • Costa Azul
  • Ciudad Hunza
  • Las Mercedes I
  • Tibabuyes
  • Villa Hermosa
  • La Gaitana
  • La Gaitana Oriental
  • Villa María
  • Tuna Rural
  • Toscana
  • Lisboa
  • Lech Walesa
  • Ttes. de Colombia
  • Nueva Tibabuyes
  • Santa Rita de Suba
  • La Carolina de Suba
  • Almirante Colón
La obra se ejecuta en
La obra se ejecuta en dos fases: empalmes de tubería mayor en el Tanque de Suba y empalmes menores entre la avenida El Rincón y la avenida Boyacá - crédito Eaab

Miércoles 3 de septiembre por 24 horas – Localidades de Engativá y Fontibón:

Entre la avenida carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali (carrera 86); entre la avenida calle 26 y el Río Salitre; y entre la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y el Río Bogotá; entre la avenida calle 24 y el Río Salitre o el Humedal Juan Amarillo.

Barrios:

  • Luis Carlos Galán
  • Sabana del Dorado
  • Bosque Popular
  • Normandía
  • La Cabaña
  • Aeropuerto El Dorado
  • Centro Engativá II
  • Quirigua
  • Primavera
  • La Estradita
  • La Riviera
  • Los Cerezos
  • Garcés Navas Oriental
  • Bochica
  • Las Ferias
  • Ciudadela Colsubsidio
  • Quirigua Oriental
  • Marandú
  • El Madrigal
  • Villa Gladys
  • San José de Fontibón
  • Palo Blanco
  • El Real
  • Metrópolis
  • El Cortijo
  • Bolivia
  • Pueblo Viejo
  • El Cedro
  • San Antonio Urbano
  • La Estrada
  • El Encanto
  • La Serena
  • El Dorado
  • Álamos
  • Villa Sagrario
  • Bonanza
  • Florencia
  • Villa Amalia
  • El Laurel
  • Villa Luz
  • Engativá El Dorado
  • Engativá Zona Urbana
  • Garcés Navas Sur
  • Los Álamos
  • Las Ferias Occidental
  • Boyacá
  • Santa Cecilia
  • Ferrocaja Fontibón
  • La Faena
  • Santa Mónica
  • La Soledad Norte
  • Puerta de Teja
  • San Ignacio
  • San Joaquín
  • Normandía Occidental
  • Villas de Granada
  • Garcés Navas
  • El Pantano
  • Villas de Granada I
  • Autopista Medellín
  • La Granja
  • El Muelle
  • Villa del Mar
  • Bolivia Oriental
  • Los Ángeles
  • Ciudad Bachué I Etapa
  • París Gaitán
  • París
  • Florida Blanca
  • Santa Rosa
  • Gran Granada
  • Bochica II
  • Ciudad Bachué
  • Villas de Alcalá
  • Taborá
  • Santa Helenita
  • Julio Flórez
  • Santa María
  • El Gaco
  • Las Navetas
  • San Antonio Engativá
  • Jardín Botánico
  • El Dorado Industrial
  • El Minuto de Dios
  • Bellavista Occidental
  • Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana)
La Empresa de Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció cortes de agua en Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy por obras de ampliación vial - crédito Eaab

Jueves 4 de septiembre por 24 horas – Localidad de Kennedy:

Entre la avenida Boyacá y la avenida Villavicencio; entre el Río Fucha y el Río Bogotá; entre la avenida Villavicencio y el Río Tunjuelo; y entre el Río Tunjuelo y la avenida Ciudad de Cali.

Barrios:

  • El Rubí
  • Dindalito
  • Villa Alsacia II
  • Las Acacias Rural
  • Pastrana
  • Catalina II
  • El Tintal IV
  • Tintalá
  • Osorio III
  • Vergel Occidental
  • Ciudad Kennedy
  • Gran Britalia I
  • Ciudad Kennedy Central
  • El Tintal III
  • La Pampa
  • Galán
  • Ciudad Kennedy Occidental
  • Villa Nelly III Sector
  • El Jazmín
  • El Vergel Oriental
  • Jorge Uribe Botero
  • Ciudad Kennedy Oriental
  • Nuevo Techo
  • Visión de Oriente
  • Los Almendros
  • El Jazmín
  • Valladolid
  • Ciudad Kennedy Sur
  • Gran Britalia
  • Calandaima
  • El Paraíso
  • El Carmelo
  • Casa Blanca Sur
  • Chucua de la Vaca III
  • Techo
  • Chucua de la Vaca II
  • Casablanca
  • Jacqueline
  • Mandalay
  • Ciudad de Cali
  • Castilla
  • Chucua de la Vaca I
  • Roma
  • Catalina
  • Vereda El Tintal Rural
  • Vereda El Tintal Urbano
  • Osorio II
  • Ciudad Techo II
  • El Paraíso Bosa
  • Campo Hermoso
  • Tairona
  • Timiza A
  • Provivienda Occidental
  • Patio Bonito
  • Bavaria
  • Pío XII
  • María Paz
  • La Paz Bosa
  • Timiza
  • Class
  • Tocarema
  • Timiza B
  • Saucedal
  • Llano Grande
  • Timiza C
  • La Magdalena
  • Corabastos
  • Tintalito
  • La Cecilia
  • Las Acacias
  • El Danubio Azul
  • Patio Bonito II
  • Ciudad Kennedy Norte
  • La Campiña
  • Patio Bonito III
  • Galán Rural
  • Las Dos Avenidas
La suspensión del suministro de agua será entre el 3 y el 4 de septiembre y afectará a cientos de usuarios en cuatro localidades - crédito Eaab

Puntos estacionarios de agua en Suba:

Desde el miércoles 3 al viernes 5 de septiembre, tanques estacionarios estarán disponibles de 5 a. m. a 10 p. m. en los siguientes puntos de Suba:

  • Parque Berlín: calle 139 por carrera 145A – Parque
  • Suba La Gaitana: calle 135A por carrera 125B – Frente al salón comunal
  • Lisboa Santa Cecilia: carrera 158B por calle 131A – Cancha de fútbol
  • Pinos de Lombardía: carrera 107 por calle 148 – Parque
  • Santa Rita: calle 136A por carrera 154A – Frente a la iglesia Juan Bautista
  • Lisboa: carrera 151 por calle 132A – Frente al parque Lisboa
  • Piedra Verde: calle 142C por carrera 143 – Frente al colegio Gerardo Molina
  • La Campiña: calle 147C por carrera 95 – Frente a parque
  • Londres: calle 152B por carrera 114B – Frente a un parque
  • El Poa: carrera 103BIS por calle 141 – Parque

Los barrios y usuarios afectados pueden solicitar carrotanques de agua potable después de las seis primeras horas del corte, llamando a la Acualínea 116.

La obra de la avenida El Rincón, que ya supera el 95% de ejecución desde que la actual administración la recibió en un 64,58% en enero de 2024, incluye la adecuación de más de 54.708 metros cuadrados de espacio público, 2,1 kilómetros de ciclorruta y el separador central de la vía. La ejecución beneficiará a más de 1.200.000 habitantes y modernizará la infraestructura vial del noroccidente de Bogotá.

