Obras en la avenida El Rincón y Boyacá dejarán sin agua a barrios de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy por más de 48 horas

La Empresa de Alcantarillado de Bogotá (Eaab) informó que debido a las obras para la ampliación y conexión de la avenida El Rincón – Tabor y la avenida Boyacá, incluidas en el Acuerdo de Valorización 523 de 2013, se requerirá el desvío de una línea matriz principal de distribución de agua potable, por lo que afectará a cientos de usuarios residentes de cuatro localidades.

De acuerdo con la Eaab, la empresa autorizó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para ejecutar esta labor técnica, que obliga a la suspensión temporal del suministro de agua entre el miércoles 3 y el jueves 4 de septiembre en sectores de las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy.

Según la Eaab, con la finalización de la obra se han construido 346 metros lineales de nueva red de agua potable, renovada en cumplimiento de la normativa establecida. El subdirector general de Infraestructura del IDU, Mauricio Reina, indicó que “antes, la red pasaba por debajo de la vía, pero debido a la ampliación del perfil de la av. El Rincón fue necesario renovarla y reubicarla en el costado norte de la avenida. Con este cambio, se garantiza un mejor servicio, mayor facilidad en el mantenimiento de la red y se evitan riesgos futuros en la infraestructura vial”.

La intervención técnica implica el desvío de una línea matriz principal y la construcción de 346 metros de nueva red de agua potable - crédito Eaab

La operación técnica se desarrollará en dos fases. La primera intervendrá la red mayor, con tres empalmes de tubería entre 36 y 78 pulgadas en el sector del Tanque de Suba. La segunda fase corresponde a la red menor e involucra 33 empalmes con diámetros de 4 a 12 pulgadas en el tramo entre la avenida El Rincón y la avenida Boyacá. El cronograma establece los siguientes cortes de agua:

Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre por 48 horas – Localidad de Suba:

Entre la Calle 127 (Humedal Juan Amarillo) y la Calle 170 (Humedal La Conejera); entre la avenida carrera 91 y el Río Bogotá; entre la avenida Boyacá y la avenida carrera 91; y entre los Cerros de Suba (Lindaraja) y la calle 127 (Humedal Juan Amarillo).

Barrios:

San Cayetano

Los Naranjos

Aures II

Villa Elisa

Lago de Suba

Aures

Potrerillo

Altos de Chozica

El Rincón

Niza Suba

Tibabuyes Occidental

San Carlos de Suba

El Rincón Norte

La Chucua

Santa Cecilia

Club de Los Lagartos

Salitre Suba

Sabana de Tibabuyes

Lombardía

Campanella

El Pino

Tibabuyes Universal

Bilbao

Santa Teresa de Suba

Tuna

Rincón de Santa Inés

Bosques de San Jorge

El Poa

Rincón de Suba

Tibabuyes II

Sabana de Tibabuyes Norte

Berlín

San Pedro

Tuna Baja

Las Mercedes Suba

Pinos de Lombardía

Las Flores

Puerta del Sol

Costa Azul

Ciudad Hunza

Las Mercedes I

Tibabuyes

Villa Hermosa

La Gaitana

La Gaitana Oriental

Villa María

Tibabuyes

Tuna Rural

Toscana

Lisboa

Lech Walesa

Ttes. de Colombia

Santa Cecilia

Nueva Tibabuyes

Santa Rita de Suba

La Carolina de Suba

Almirante Colón

La obra se ejecuta en dos fases: empalmes de tubería mayor en el Tanque de Suba y empalmes menores entre la avenida El Rincón y la avenida Boyacá - crédito Eaab

Miércoles 3 de septiembre por 24 horas – Localidades de Engativá y Fontibón:

Entre la avenida carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali (carrera 86); entre la avenida calle 26 y el Río Salitre; y entre la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y el Río Bogotá; entre la avenida calle 24 y el Río Salitre o el Humedal Juan Amarillo.

Barrios:

Luis Carlos Galán

Sabana del Dorado

Bosque Popular

Normandía

La Cabaña

Aeropuerto El Dorado

Centro Engativá II

Quirigua

Primavera

La Estradita

La Riviera

Los Cerezos

Garcés Navas Oriental

Bochica

Las Ferias

Ciudadela Colsubsidio

Quirigua Oriental

Marandú

El Madrigal

Villa Gladys

San José de Fontibón

Palo Blanco

El Real

Metrópolis

El Cortijo

Bolivia

Pueblo Viejo

El Cedro

San Antonio Urbano

La Estrada

El Encanto

La Serena

El Dorado

Álamos

Villa Sagrario

Bonanza

Florencia

Villa Amalia

El Laurel

Villa Luz

Engativá El Dorado

Engativá Zona Urbana

Garcés Navas Sur

Los Álamos

Las Ferias Occidental

Boyacá

Santa Cecilia

Ferrocaja Fontibón

La Faena

Santa Mónica

La Soledad Norte

Puerta de Teja

San Ignacio

San Joaquín

Normandía Occidental

Villas de Granada

Garcés Navas

El Pantano

Villas de Granada I

Autopista Medellín

La Granja

El Muelle

Villa del Mar

El Cedro

Bolivia Oriental

Los Álamos

Los Ángeles

Ciudad Bachué I Etapa

París Gaitán

París

Bolivia

Florida Blanca

Santa Rosa

Gran Granada

Bochica II

Ciudad Bachué

Villas de Alcalá

Taborá

Santa Helenita

Julio Flórez

Santa María

El Gaco

Las Navetas

San Antonio Engativá

Jardín Botánico

El Dorado Industrial

El Minuto de Dios

Bellavista Occidental

Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana)

Jueves 4 de septiembre por 24 horas – Localidad de Kennedy:

Entre la avenida Boyacá y la avenida Villavicencio; entre el Río Fucha y el Río Bogotá; entre la avenida Villavicencio y el Río Tunjuelo; y entre el Río Tunjuelo y la avenida Ciudad de Cali.

Barrios:

El Rubí

Dindalito

Villa Alsacia II

Las Acacias Rural

Pastrana

Catalina II

El Tintal IV

Tintalá

Osorio III

Vergel Occidental

Ciudad Kennedy

Gran Britalia I

Ciudad Kennedy Central

El Tintal III

La Pampa

Galán

Ciudad Kennedy Occidental

Villa Nelly III Sector

El Jazmín

El Vergel Oriental

Jorge Uribe Botero

Ciudad Kennedy Oriental

Nuevo Techo

Visión de Oriente

Los Almendros

El Jazmín

Valladolid

Ciudad Kennedy Sur

Gran Britalia

Calandaima

El Paraíso

El Carmelo

Casa Blanca Sur

Chucua de la Vaca III

Techo

Chucua de la Vaca II

Casablanca

Jacqueline

Mandalay

Ciudad de Cali

Castilla

Chucua de la Vaca I

Roma

Catalina

Vereda El Tintal Rural

Vereda El Tintal Urbano

Osorio II

Ciudad Techo II

El Paraíso Bosa

Campo Hermoso

Tairona

Timiza A

Provivienda Occidental

Patio Bonito

Bavaria

Pío XII

María Paz

La Paz Bosa

Timiza

Class

Dindalito

Dintalito

Tocarema

Timiza B

Saucedal

Llano Grande

Timiza C

La Magdalena

Corabastos

Tintalito

La Cecilia

Las Acacias

El Danubio Azul

Patio Bonito II

Ciudad Kennedy Norte

La Campiña

Patio Bonito III

Galán Rural

Provivienda Occidental

Las Dos Avenidas

Puntos estacionarios de agua en Suba:

Desde el miércoles 3 al viernes 5 de septiembre, tanques estacionarios estarán disponibles de 5 a. m. a 10 p. m. en los siguientes puntos de Suba:

Parque Berlín: calle 139 por carrera 145A – Parque

Suba La Gaitana: calle 135A por carrera 125B – Frente al salón comunal

Lisboa Santa Cecilia: carrera 158B por calle 131A – Cancha de fútbol

Pinos de Lombardía: carrera 107 por calle 148 – Parque

Santa Rita: calle 136A por carrera 154A – Frente a la iglesia Juan Bautista

Lisboa: carrera 151 por calle 132A – Frente al parque Lisboa

Piedra Verde: calle 142C por carrera 143 – Frente al colegio Gerardo Molina

La Campiña: calle 147C por carrera 95 – Frente a parque

Londres: calle 152B por carrera 114B – Frente a un parque

El Poa: carrera 103BIS por calle 141 – Parque

Los barrios y usuarios afectados pueden solicitar carrotanques de agua potable después de las seis primeras horas del corte, llamando a la Acualínea 116.

La obra de la avenida El Rincón, que ya supera el 95% de ejecución desde que la actual administración la recibió en un 64,58% en enero de 2024, incluye la adecuación de más de 54.708 metros cuadrados de espacio público, 2,1 kilómetros de ciclorruta y el separador central de la vía. La ejecución beneficiará a más de 1.200.000 habitantes y modernizará la infraestructura vial del noroccidente de Bogotá.