Ola de criticas a video de Ignacio Baladán y Sebastian Villalobos por comparar su vida de padres: “machistas”

Un video en el que los creadores de coontenido Ignacio Baladán y Sebastián Villalobos retratan las diferencias percibidas entre criar a un niño y una niña generó controversia en redes sociales, luego de que varios usuarios calificaran el contenido como “machista”.

El clip, titulado Baby girl dad vs. baby boy dad, muestra a ambos creadores de contenido atravesando escaleras eléctricas en sentidos contrarios mientras sostienen a sus hijos en brazos.

En la grabación, la pareja de La Segura aparece sonriendo junto a su hijo Lucca, rodeado de camiones y balones, mientras que Villalobos se muestra menos expresivo al acompañar a su hija Isla en una ambientación asociada a intereses típicamente vinculados al género femenino.

El video impulsó numerosos comentarios en redes, algunos cuestionando la representación de la paternidad y la supuesta incomodidad de Villalobos ante los gustos relacionados con niñas. Decenas de internautas interpretaron el clip como una forma de expresar disgusto por ser padre de una niña, provocando un debate sobre los estereotipos en la crianza. Mientras que otros usuarios le vieron el lado jocoso a la interpretación, enfatizando en que no siembre los contenidos en redes sociales deben ser objeto de reflexión o cuestionamientos.

“Me parece estupido el vídeo, osea que él está triste porque tiene una hija y el otro super feliz porque tiene el hijo”; “Oigan la gente si sufre por vida ajena jajajajja sacan todo de contexto, es un simple video de comedia y yaaa, no tienen que buscarle la explicación a todo que estrés”; “Hermoso video. Y no quiero ofender a nadie jaja pero a caso las nenas no pueden jugar a la pelota y a la play? O los nenes jugar a tomar el té?? Se que es parodia pero lamentablemente todavía existe ese tipo de pensamientos”; “La paternidad siendo ejercida por hombres comprometidos que aman a sus hijos e hijas, me gusta eso, es lo lindo que Lucca e Isla tendran a su padres siempre presente e incolucrados en sus vidas. 🤩😍🥰 ¡Felicidades a ambos ya cada padre que se interesa por el bienestar de sus hijos e hijas!“; ”Por favor dejen de hacer este tipo de videos. No son graciosos"; “Que machismo tan.... (sic)”.

La situación se da en el contexto de las recientes experiencias de ambos como nuevos padres. El nacimiento de Lucca, primer hijo de Ignacio Baladán y su pareja Natalia Segura, ocurrió el 12 de abril de 2025.

La noticia fue divulgada por la propia Segura en su cuenta de Instagram, donde celebró la llegada de su hijo con el mensaje: “¡Bienvenido, Lucca!”. La pareja había anunciado el embarazo en octubre de 2024 y compartieron con sus seguidores las diversas etapas del proceso.

Por su parte, Sebastián Villalobos presentó públicamente a su hija Isla el 23 de mayo de 2025, varias semanas después de su nacimiento el 9 de mayo. La revelación incluyó detalles sobre desafíos de salud de la pequeña, que permaneció bajo cuidados médicos en incubadora durante sus primeros días de vida.

El mensaje compartido por la familia: “Isla, mamá y papá ya respiran el mismo aire. 09/MAY/2025”. La publicación derivó en preguntas de los seguidores respecto al peso y estado de salud de la niña, reflejando la expectación en torno a la nueva vida personal del influencer.

Ambos creadores de contenido, tras convertirse en padres, coincidieron en la colaboración en formato digital para relatar sus experiencias. Este tipo de iniciativas buscan reflejar las diferentes maneras en que los padres viven la crianza en función del género de sus hijos, aunque han traído consigo una variedad de reacciones, desde empatía hasta fuertes críticas.

Desde la primera difusión del video, la discusión trascendió las plataformas donde ambos suman millones de seguidores y reactiva el debate sobre los estereotipos que persisten en las representaciones de la paternidad contemporánea.