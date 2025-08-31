Estos son los aliados de Miguel Uribe Londoño en el Centro Democrático para ser el representante del uribismo de cara a las elecciones 2026

Miguel Uribe Londoño busca ser el candidato a la presidencia del Centro Democrático - crédito Fernando Vergara/AP

El 22 de agosto de 2025, tras los rumores sobre el posible reemplazo del fallecido senador Miguel Uribe Turbay como precandidato presidencial, el Centro Democrático oficializó que Miguel Uribe Londoño tomaría su puesto.

“La familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo”, escribió la colectividad política en un comunicado.

El partido, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sostuvo que el político de 72 años asumirá a partir de ahora la participación en todos los debates y actividades propias del proceso. Se suma así a María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín, quienes integran la baraja de aspirantes del uribismo para la nominación presidencial en 2026.

Luego de hacer oficial su aspiración a la Casa de Nariño, el padre del senador asesinado recibió el respaldo de varios congresistas clave del Centro Democrático. Entre ellos, Esteban Quintero, Óscar Villamizar y José Vicente Carreño estuvieron presentes, subrayando la importancia de la ocasión para el partido. El precandidato que se ha consolidado cuenta con el aval de Andrés Forero, considerado el representante más cercano a su hijo, así como del concejal Andrés Barrios.

La convocatoria de Uribe Londoño trascendió las fronteras locales, ya que algunos cabildantes, como Leticia Orrego de Medellín, viajaron desde otras ciudades para sumarse a la fotografía junto al aspirante. Este respaldo no se limita a los líderes tradicionales, pues parte de las juventudes del Centro Democrático también manifestó su apoyo al proyecto político de Uribe Londoño.

Cabe recodar que antes de su fallecimiento a causa de un atentado, Miguel Uribe Turbay había conseguido el respaldo del 80% de los congresistas de su partido, lo que evidencia la influencia y el peso político que la familia Uribe mantiene dentro de la colectividad.

Miguel Uribe Londoño se refirió a las propuestas de su precandidatura

Durante un diálogo con Caracol Radio, Miguel Uribe Londoño habló sobre la unidad del sector de derecha en Colombia. Enfatizó que su campaña no se basará en controversias personales: “No pienso entablar ninguna controversia personal con ninguno de estos candidatos de derecha. Mi propósito es buscar la unidad nacional, no solo con los candidatos del Centro Democrático, es con todos”. Invitó a los ciudadanos sin partido político a sumarse a una causa común por el país.

En relación con el proceso de selección del candidato presidencial al interior del Centro Democrático, Uribe Londoño explicó que la primera etapa consistirá en una encuesta interna y luego una consulta abierta. Expresó su determinación: “Espero ganar esa encuesta, tengo la firme decisión de ganarla. No será con cuestiones personales contra los otros cuatro precandidatos a quienes todos respeto y aprecio, los conozco muy bien”. Añadió que, si no resulta favorecido, apoyará a quien logre la candidatura para “sacar a Colombia de este lío y salvarla”.

Al abordar la situación del país bajo el actual mandatario, el aspirante presidencial fue contundente: “No me gusta lo que está haciendo el presidente porque es que no está defendiendo el Estado de derecho, no está cumpliendo con la Constitución y la ley. Nos puso en el problema más grave de todos, la inseguridad. Hoy nadie está seguro, no puede salir a la calle, hay extorsión, hay extorsiones de las cárceles. Todo ese panorama que tiene Colombia de inseguridad, se le debe a él”. Señaló la Paz Total propuesta por el Gobierno Petro como un factor de conflicto social y falta de garantías para la ciudadanía.

El precandidato también relató episodios que han marcado su vida, como el secuestro y asesinato de su esposa Diana Turbay a manos de Pablo Escobar hace treinta y cuatro años. Describió el momento en que debió cargar a su hijo de cinco años en una mano y el ataúd de Diana en la otra. Además, recordó el proceso judicial al que fue sometido en el año 2000, junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, del que resultó absuelto: “Me dolieron esos quince meses al lado de mi hijo Miguel”.