Colombia

Cadete del Buque Gloria de la Armada se cayó al Río Magdalena: el navío insignia llegaba a Barranquilla

El joven se había precipitado durante el alistamiento del buque escuela, lo que llevó a la cancelación de eventos y al despliegue inmediato de equipos de rescate en la zona

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
El Buque Escuela ARC Gloria
El Buque Escuela ARC Gloria de la Armada de Colombia había llegado a la capital del departamento del Atlántico - crédito Ricardo Maldonado/EFE

En la mañana del domingo 31 de agosto de 2025, la Armada de Colombia informó que el grumete Julián Fernando Condia Bello sufrió una caída a las aguas del Río Magdalena, mientras se alistaban para la entrada del Buque Escuela ARC Gloria al puerto de Barranquilla, en el departamento de Atlántico.

En un comunicado, la institución naval detalló que el incidente ocurrió mientras la tripulación realizaba las tareas previas a la entrada a puerto del crucero de instrucción y entrenamiento de grumetes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La Armada Nacional se permite informar a la opinión pública que, en hechos que son materia de investigación, este 31 de agosto, durante el desarrollo de actividades de alistamiento para la entrada a puerto del Buque Escuela ARC ‘Gloria’ a la ciudad de Barranquilla por término del crucero de instrucción y entrenamiento de grumetes, cayó al río Magdalena el Grumete Julián Fernando Condia Bello”, señaló la Armada en el comunicado.

El accidente ocurrió durante las
El accidente ocurrió durante las maniobras de alistamiento del Buque Escuela ARC 'Gloria' en el cierre del crucero de instrucción - crédito Armada de Colombia

Tras el accidente, la Fuerza Naval activó de inmediato los protocolos de seguridad y desplegó recursos para la búsqueda y rescate del marino desaparecido.

De inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronavales, que se encuentran adelantando las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrieron los hechos”, informaron.

La institución también informó que ha dispuesto un equipo especial para brindar apoyo a la familia del grumete y ha enviado una comisión al lugar del incidente para realizar las verificaciones preliminares y dar inicio a la investigación correspondiente.

La Institución Naval ha dispuesto de un equipo multidisciplinario, con el fin de brindar el apoyo a la familia del Grumete Julián Fernando Condia Bello, al tiempo que ha ordenado el desplazamiento de una comisión para adelantar la verificación preliminar correspondiente y el inicio de la respectiva investigación”, recalcaron.

Las labores de búsqueda y
Las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona del accidente en el río Magdalena - crédito Armada de Colombia

Como consecuencia directa del incidente, todas las actividades culturales y turísticas previstas para el domingo 31 de agosto en Barranquilla fueron canceladas. Entre ellas, se encontraba la esperada visita de familias a bordo del Buque Escuela ARC Gloria, evento que formaba parte del recibimiento oficial de la embarcación.

La institución reiteró su compromiso con el bienestar de su personal y aseguró que continuará informando a la opinión pública sobre los avances de las operaciones de búsqueda.

Por qué llegaba el Buque Gloria a Barranquilla

El Buque Escuela ARC Gloria, uno de los navíos insignia de la Armada de Colombia y reconocido como el “embajador de los mares”, estaba previsto a su arribo en el Gran Malecón del Río de la capital del departamento del Atlántico.

El Buque Gloria llega por
El Buque Gloria llega por primera vez al Gran Malecón del Río en Barranquilla bajo su nuevo nombramiento - crédito Alcaldía de Barranquilla

Según informó la Alcaldía de Barranquilla, este acontecimiento convierte a la capital del Atlántico en la primera de Colombia en ostentar el honor de recibir a la emblemática embarcación bajo su nuevo nombramiento, consolidando su vínculo con la tradición naval y la diplomacia.

La administración distrital señaló que, tras su llegada al puerto barranquillero, el público podrá acceder de manera gratuita a la embarcación, símbolo de paz y orgullo nacional.

La programación en torno a la visita del Buque Gloria incluía una agenda cultural en el Escenario del Río, también ubicado en el Gran Malecón. Entre las actividades que estaban previstas, se esperaba que los asistentes disfrutaran de las presentaciones de los artistas Fausto Chatela, el grupo Kandé y la participación de la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char.

Además, se sumarán Yeray Music, el coro infantil del Colegio Alemán y la banda de música de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla.

El Buque Gloria, con más
El Buque Gloria, con más de 50 años de historia, es símbolo de paz y orgullo nacional - crédito Armada Nacional

Del mismo modo, la Alcaldía de Barranquilla tenía previsto el lanzamiento oficial del kit para la carrera “Al Trote Marinos Barranquilla 2025”, un evento deportivo de carácter solidario programado para el 23 de noviembre. Esta iniciativa busca fortalecer el sentido de comunidad y el apoyo a causas sociales en la región.

La Armada de Colombia ha emitido recomendaciones para los asistentes, orientadas a garantizar la seguridad y el disfrute de la experiencia como respetar el horario de acceso, usar ropa que cubra y calzado cómodo, llevar sombrilla y protector solar, evitar el ingreso con bolsos o maletines, abstenerse de usar drones y no acceder a áreas no habilitadas del buque y seguir las indicaciones del personal de control.

Temas Relacionados

Armada de ColombiaBuque GloriaGrumeteBarranquillaRío MagdalenaGran MaleconCaída grumeteArmada NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

El periodista José Manuel Vega de la Cruz se exilia tras amenazas y presunta persecución judicial en Colombia

La cronología de un proyecto periodístico incómodo para el poder muestra cómo la presión política y judicial puede silenciar voces independientes en regiones vulnerables.

El periodista José Manuel Vega

Un menor de edad perdió la vida al ingerir veneno que había sido envasado en una botella de gaseosa

Los hechos se presentaron en el municipio de Turbo, departamento de Antioquia, donde la administración municipal hizo un llamado para extremar los cuidados

Un menor de edad perdió

Apareció bandera del ELN en Piedecuesta, Santander: Hay mucha incertidumbre por parte de sus habitantes

La Policía y el Ejército afirmaron que mantienen dispositivos especiales en la región

Apareció bandera del ELN en

Germán Vargas Lleras expresó su expectativa frente a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional: “Todo quedará en riesgo”

El exvicepresidente advierte que la administración de Gustavo Petro busca consolidar una mayoría en la Corte, lo que podría afectar la independencia judicial y modificar el rumbo institucional del país

Germán Vargas Lleras expresó su

“Estoy casada”: Katiuska reveló en el ‘Desafío 2025’ que contrajo matrimonio con su pareja de hace ocho años

La pesista barranquillera que sostuvo un romance en el pasado con Anthony Zambrano confesó que llegó al altar con su actual compañero sentimental, con el que sostiene una relación complicada: “Vivo sola, pero él duerme todos los días conmigo”

“Estoy casada”: Katiuska reveló en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan crimen de alias El

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

A la cárcel dos mujeres que reclutaban menores para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: así era su modus operandi

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

Autoridades reportan la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia: la identidad de las víctimas no se ha establecido

ENTRETENIMIENTO

“Estoy casada”: Katiuska reveló en

“Estoy casada”: Katiuska reveló en el ‘Desafío 2025’ que contrajo matrimonio con su pareja de hace ocho años

Elizabeth Loaiza pide “empatía” a sus seguidores luego de recibir críticas por la cicatriz que le dejaron los biopolímeros en sus glúteos

Shakira le envió un regalo a Belinda para agradecerle por hacer parte de su tour ‘Las mujeres ya no lloran’: así compartió en redes la sorpresa

Bebé a bordo: imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso en ‘Yo me llamo 2025′ anunciaron la espera de su primer hijo

Así presentó a su segundo hijo la cantante Miranda, primera ganadora de ‘La Voz Colombia’: “Llegaste rugiendo”

Deportes

Etapa 9 de la Vuelta

Etapa 9 de la Vuelta a España: Egan Bernal sufre en el último puerto de montaña y sale del top 10

A Yerry Mina lo desnudaron en pleno partido del Cagliari contra el Napoli en la Serie A de Italia

Este fue el jugador que inauguró la concentración de la selección Colombia en Barranquilla para los dos últimos partidos de la Eliminatoria

Esta será la camiseta de Colombia en caso de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un homenaje a Gabriel García Márquez

La Dimayor se pronunció tras la muerte de hincha arrollado por el bus del Deportivo Cali