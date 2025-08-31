Asalto en Modelia terminó en persecución, balacera y captura de dos delincuentes en Bogotá

Las víctimas alertaron a las autoridades luego de ser despojadas de sus pertenencias por sujetos armados a bordo de un automóvil gris con vidrios polarizados. - crédito Colprensa

Un asalto en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, desató una persecución policial y un cruce de disparos entre presuntos delincuentes y miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá. Según informó City TV, el hecho culminó con la captura de dos de los cuatro implicados, quienes intentaron huir en un vehículo que había sido reportado como robado en semanas anteriores.

Las víctimas alertaron a las autoridades luego de ser despojadas de sus pertenencias por sujetos armados a bordo de un automóvil gris con vidrios polarizados. El aviso permitió que la Policía activara el llamado plan candado, desplegando unidades en la localidad de Fontibón y zonas cercanas para cercar a los responsables.

Durante la persecución, los delincuentes perdieron el control del vehículo y chocaron contra un andén. Tras la colisión uno de los asaltantes abrió fuego contra los uniformados, lo que generó un intercambio de disparos. El comandante de la estación de policía Fontibón, Julian García, explicó que al percibir “el uso legítimo de las armas de fuego y ante la agresión inminente, también (las autoridades) hicieron uso de las armas de fuego institucionales”.

Julian García relató que tras el choque, se produjo un intercambio de disparos cuando uno de los delincuentes abrió fuego contra los uniformados. - crédito captura de video CityTV

El vehículo utilizado por los asaltantes había sido hurtado bajo la modalidad de atraco en otro punto de Bogotá dos meses atrás, según la investigación preliminar de la Policía. Dentro del automóvil se halló un arma de fuego tipo pistola, que habría sido utilizada en el asalto de Modelia.

Dos de los cuatro sospechosos fueron aprehendidos en el lugar y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los capturados enfrentan cargos por hurto, porte ilegal de armas de fuego y receptación. Las autoridades continúan realizando operativos especiales para ubicar a los otros dos implicados que lograron escapar tras el intercambio de disparos.

El comandante, Julian García, relató que “al momento de realizar el registro al vehículo se encuentra un arma de fuego tipo pistola, con la cual habían cometido el hurto”.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, ninguna de las personas involucradas ni transeúntes resultó herida durante los hechos. City TV consignó que este episodio se suma a otros asaltos violentos que vienen aumentando las alertas por inseguridad en diferentes sectores de la ciudad.

Los hechos concluyeron con la captura de dos de los cuatro responsables, quienes trataban de escapar en un automóvil. - captura de video CityTV

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció la intensificación de controles, planes candado y patrullajes en sectores considerados estratégicos con el objetivo de prevenir ilícitos y garantizar la seguridad de los residentes de Bogotá.

Las autoridades recordaron que en casos de robo, hurto o agresión, la ciudadanía debe comunicarse con rapidez a la línea 123, que funciona las 24 horas del día como canal principal de atención de emergencias en la ciudad. Además, quienes requieran acompañamiento para denunciar pueden solicitar asistencia a través del equipo AIDE (Asistencia Integral a la Denuncia) de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, disponible en el número (601) 377 95 95, extensión 1137.

Asaltos reciente

Un violento asalto se registró en la noche del pasado miércoles 27 de agosto de 2025 en una de las sedes de El Mono Bandido, un reconocido gastrobar ubicado en el barrio Santa Bárbara, localidad de Usaquén, en Bogotá. Según el reporte de la Policía Metropolitana, cerca de 20 clientes fueron despojados de sus pertenencias por cuatro hombres armados que ingresaron al lugar hacia las 8:18 p. m.

El lugar queda ubicada en una zona comercial en el barrio Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá - crédito Google Maps y Pexels

De acuerdo con el teniente coronel Óscar Eduardo Campaña Mesa, los delincuentes intimidaron a los presentes con armas de fuego y les arrebataron celulares, joyas, relojes y dinero en efectivo. Tras el robo, huyeron en motocicletas que los esperaban sobre la calle 127 con carrera 19, una concurrida zona comercial.

La denuncia fue reportada al CAI del sector, que ya revisa cámaras de seguridad y adelanta entrevistas con las víctimas para dar con la ruta de escape y la identificación de los responsables.

Este nuevo caso ocurre en medio de una seguidilla de robos a establecimientos de la capital, como el registrado el pasado 16 de agosto en la panadería Mistral, en Chapinero, donde siete clientes también fueron atracados a mano armada. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para dar con los responsables y han reforzado los planes de control en el norte de la ciudad.