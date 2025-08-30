Petro se ‘echó flores’ a sí mismo ante cifra de desempleo en Colombia: “El más bajo del siglo”

El presidente Gustavo Petro destacó los resultados del desempleo en sus redes sociales - crédito Joel González/Presidencia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en julio de 2025 la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8,8%. Esta reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior marcó un registro histórico, ya que es la cifra más baja de la serie estadística para ese mes desde 2001.

El presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de Instagram para destacar el resultado y acompañado de un gráfico que ilustra la evolución del desempleo en los últimos 24 años, el mandatario escribió: “Tenemos el desempleo más bajo del siglo en los dos últimos meses”. La publicación mostró un comparativo de cifras desde la administración de Álvaro Uribe Vélez hasta la actual, resaltando la caída más reciente.

El gráfico compartido por Petro abarca desde mayo de 2001 hasta mayo de 2025. En el inicio de la serie, el desempleo se situaba en 15,3%. En los años siguientes, el indicador mostró una tendencia descendente, con variaciones que llevaron a cifras cercanas al 9% en 2015, en el gobierno de Juan Manuel Santos.

La imagen también señala el repunte de 2020, cuando el desempleo llegó a 22% debido a la pandemia de COVID-19, gestión de Iván Duque, lo que representó el nivel más alto de todo el periodo. Posterior a ese año, la cifra empezó a descender hasta llegar a 10,6% en 2022 y 9% en mayo de 2025. Con los datos revelados por el Dane para julio, el Gobierno presentó el resultado como un logro dentro de su gestión.

Indicadores del mercado laboral en 2025

El Dane precisó que la reducción de la tasa de desempleo se acompañó de mejoras en otros indicadores. La Tasa Global de Participación pasó de 64,2% en 2024 a 64,6% en 2025, la tasa de ocupación, por su parte, aumentó de 57,8% a 58,9%.

En números absolutos, la población ocupada creció en 766.000 personas en un año, alcanzando un total de 23,9 millones. La población desocupada disminuyó en 230.000 personas, lo que equivale a una variación de -9,0%.

Aunque la cifra general marca una mejora, el desempleo mantiene diferencias significativas entre hombres y mujeres. En julio de 2025, la tasa de desocupación femenina fue de 11,1%, mientras que la masculina se ubicó en 7,1%, con una brecha de 4 puntos porcentuales.

El Dane indicó que esa diferencia se redujo frente a 2024, cuando era de 5,2 puntos. Según el informe, la tasa de desocupación de las mujeres bajó 1,8 puntos porcentuales en un año, mientras que la de los hombres descendió 0,6.

Contraste del mercado juvenil en Colombia

Además, el Dane informó que el desempleo juvenil en Colombia mostró una reducción durante el trimestre mayo-julio de 2025, al ubicarse en 15,0%. Aunque la cifra representó una mejora general, los niveles siguen siendo elevados en varias regiones. Quibdó registró 33,7%, Sincelejo 24,9% e Ibagué 23,7%. En contraste, los menores índices se observaron en Pereira con 12,9%, Cali con 13,5% y Villavicencio con 13,5%.

El reporte también incluyó el comportamiento de la informalidad, que descendió 1,2 puntos porcentuales a nivel nacional y se situó en 54,8%. En las 13 principales ciudades, la disminución fue de 0,7 puntos, con una tasa de 41,6%, lo que evidenció una mejoría en los mercados laborales urbanos.

El Dane publicó cifras desestacionalizadas que reflejan la comparación mensual. En julio de 2025, la tasa de desempleo nacional fue de 9,0 %, levemente superior al 8,9 % de junio. Para las 13 principales ciudades, el indicador se ubicó en 8,3% frente al 8,4% del mes anterior, confirmando una tendencia de reducción en los grandes centros urbanos.