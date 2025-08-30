Colombia

Petro se ‘echó flores’ a sí mismo ante cifra de desempleo en Colombia: “El más bajo del siglo”

El Dane informó que la tasa de desempleo en Colombia fue de 8,8% en julio de 2025; esta cifra significó el registro más bajo desde 2001

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
El presidente Gustavo Petro destacó
El presidente Gustavo Petro destacó los resultados del desempleo en sus redes sociales - crédito Joel González/Presidencia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en julio de 2025 la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8,8%. Esta reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior marcó un registro histórico, ya que es la cifra más baja de la serie estadística para ese mes desde 2001.

El presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de Instagram para destacar el resultado y acompañado de un gráfico que ilustra la evolución del desempleo en los últimos 24 años, el mandatario escribió: “Tenemos el desempleo más bajo del siglo en los dos últimos meses”. La publicación mostró un comparativo de cifras desde la administración de Álvaro Uribe Vélez hasta la actual, resaltando la caída más reciente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El gráfico compartido por Petro abarca desde mayo de 2001 hasta mayo de 2025. En el inicio de la serie, el desempleo se situaba en 15,3%. En los años siguientes, el indicador mostró una tendencia descendente, con variaciones que llevaron a cifras cercanas al 9% en 2015, en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Gustavo Petro sacó pecho por
Gustavo Petro sacó pecho por reducir la tasa de desempleo en Colombia - crédito @gustavopetrourrego/Instagram

La imagen también señala el repunte de 2020, cuando el desempleo llegó a 22% debido a la pandemia de COVID-19, gestión de Iván Duque, lo que representó el nivel más alto de todo el periodo. Posterior a ese año, la cifra empezó a descender hasta llegar a 10,6% en 2022 y 9% en mayo de 2025. Con los datos revelados por el Dane para julio, el Gobierno presentó el resultado como un logro dentro de su gestión.

Indicadores del mercado laboral en 2025

El Dane precisó que la reducción de la tasa de desempleo se acompañó de mejoras en otros indicadores. La Tasa Global de Participación pasó de 64,2% en 2024 a 64,6% en 2025, la tasa de ocupación, por su parte, aumentó de 57,8% a 58,9%.

En números absolutos, la población ocupada creció en 766.000 personas en un año, alcanzando un total de 23,9 millones. La población desocupada disminuyó en 230.000 personas, lo que equivale a una variación de -9,0%.

El Dane reportó una mejora
El Dane reportó una mejora en el mercado laboral colombiano entre 2024-2025 - crédito Dane

Aunque la cifra general marca una mejora, el desempleo mantiene diferencias significativas entre hombres y mujeres. En julio de 2025, la tasa de desocupación femenina fue de 11,1%, mientras que la masculina se ubicó en 7,1%, con una brecha de 4 puntos porcentuales.

El Dane indicó que esa diferencia se redujo frente a 2024, cuando era de 5,2 puntos. Según el informe, la tasa de desocupación de las mujeres bajó 1,8 puntos porcentuales en un año, mientras que la de los hombres descendió 0,6.

Contraste del mercado juvenil en Colombia

Además, el Dane informó que el desempleo juvenil en Colombia mostró una reducción durante el trimestre mayo-julio de 2025, al ubicarse en 15,0%. Aunque la cifra representó una mejora general, los niveles siguen siendo elevados en varias regiones. Quibdó registró 33,7%, Sincelejo 24,9% e Ibagué 23,7%. En contraste, los menores índices se observaron en Pereira con 12,9%, Cali con 13,5% y Villavicencio con 13,5%.

La Tasa Global de Participación
La Tasa Global de Participación pasó de 64,2 % en 2024 a 64,6 % en 2025 - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El reporte también incluyó el comportamiento de la informalidad, que descendió 1,2 puntos porcentuales a nivel nacional y se situó en 54,8%. En las 13 principales ciudades, la disminución fue de 0,7 puntos, con una tasa de 41,6%, lo que evidenció una mejoría en los mercados laborales urbanos.

El Dane publicó cifras desestacionalizadas que reflejan la comparación mensual. En julio de 2025, la tasa de desempleo nacional fue de 9,0 %, levemente superior al 8,9 % de junio. Para las 13 principales ciudades, el indicador se ubicó en 8,3% frente al 8,4% del mes anterior, confirmando una tendencia de reducción en los grandes centros urbanos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCifras de desempleoDesempleo en ColombiaDaneTasa de desempleo julio 2025Gustavo Petro desempleoBrecha de género desempleoColombia-Noticias

Más Noticias

Detectan lote falsificado de Sal de frutas Lua Plus en Colombia, Invima advierte grave riesgo para la salud

Mientras el mercado legítimo sigue operando, la presencia de lotes adulterados obliga a extremar la vigilancia. La alerta busca crear conciencia y evitar nuevas víctimas

Detectan lote falsificado de Sal

James Rodríguez prendió a las alarmas en la selección Colombia: duro golpe en partido de León y Querétaro

El volante es el capitán de la selección Colombia y se arriesgó en el compromiso de la jornada siete del Torneo Apertura 2025, en especial porque la Tricolor había sufrido otra baja

James Rodríguez prendió a las

Asocepic respondió a las cifras de salud expuestas por Petro en su alocución presidencial: “Frías matemáticas”

El gremio señaló que la alocución del 27 de agosto se presentaron avances cuya magnitud fue distorsionada y no se advirtió que varias de las cifras corresponden a datos preliminares

Asocepic respondió a las cifras

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia - El Reto′, arranca con 55 aspirantes este sábado 30 de agosto

Con nuevo formato y con Claudia Bahamón como presentadora, el certamen de belleza vivirá un vuelco significativo para elegir a su nueva soberana de la belleza

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

La aparición de la víctima con signos de tortura, que no sería de la zona, en una vía rural del municipio llevó a las autoridades a convocar un consejo de Seguridad para determinar acciones al respecto

ELN se atribuyó el homicidio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN se atribuyó el homicidio

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

Autoridades reportan la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia: la identidad de los víctimas no se ha establecido

Infante de Marina muere en Buenaventura tras ataque con dron explosivo atribuido a disidencia de las Farc

Video: Armada Nacional fue atacada con canoa bomba en el río Guaviare; no se reportaron heridos

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Támesis, Antioquia, dejó un muerto y varios capturados

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia - El Reto′, arranca con 55 aspirantes este sábado 30 de agosto

Kendrick Lamar, Ca7riel & Paco Amoroso y el Festival Cordillera son los protagonistas de los conciertos en Colombia de septiembre: vea toda la programación

Caterin Escobar volvió a disparar rumores de noviazgo con Mario Alberto Yepes: “Manifestado”

El actor Ricardo Vesga, participante de ‘MasterChef Celebrity’, contó la vez que fue víctima de paseo millonario en Bogotá

La Gigi y Karola tuvieron una fuerte discusión en ‘La casa de Alofoke’: una de ellas fue expulsada

Deportes

James Rodríguez prendió a las

James Rodríguez prendió a las alarmas en la selección Colombia: duro golpe en partido de León y Querétaro

Luis Díaz es un “jugador perfecto” para el Bayern Múnich, según una leyenda del club: vea de quién se trata

Jhon Arias llega a la selección Colombia en crisis deportiva: pésimo inicio con el Wolverhampton en la Premier League

Esta es la primera baja de la selección Colombia para las eliminatorias: lo reemplazará jugador pedido por la hinchada

Reunión de referentes de Millonarios terminó en burla a Santa Fe: “Yo soy su papá”