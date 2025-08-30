Petro confirmó el fallecimiento del periodista Fredy Calvache en Suiza tras luchar con un cáncer

Petro confirmó muerte de Fredy Calvache - crédito redes sociales

Cerca de las 11:00 p. m. del 29 de agosto de 2025, el presidente Gustavo Petro confirmó el fallecimiento del periodista Fredy Calvache por medio de su cuenta de X.

El hombre, que estaba luchando contra un cáncer, perdió la batalla semanas después de que fuera desahuciado por el personal médico de ese país, mientras luchaba por regresar al país para estar cerca a su familia.

“Siento pena por el periodista Galvache. El hospital donde estaba en Suiza, no lo dejó viajar a Colombia y le dimos los tiquetes a su familia, pero no alcanzaron a viajar. Ha muerto QEPD. Murió en Suiza, lejos de su Patria, abandonado”.

Petro sobre muerte del periodista Fredy Calvache - crédito @petrogustavo/X

Es importante mencionar que Fredy hizo peticiones al Gobierno nacional y a autoridades internacionales para que se pudiera realizar su traslado en un vuelo humanitario o comercial, pero lo más pronto posible, conociendo su diagnóstico para que pudiera despedir de los familiares que tenía en Colombia, sin embargo, esa ayuda no alcanzó a llegar.

Desde el departamento del Cauca, familiares de Fredy confirmaron el deceso por medio de un comunicado a la opinión pública.

“Con profundo dolor, la familia Calvache Burbano informa el fallecimiento de nuestro querido hermano Fredy Calvache, ocurrido en la ciudad de Zúrich, Suiza, tras una valiente lucha de más de un año contra el cáncer de estómago. Fredy fue un guerrero incansable, no solo en su batalla final, sino a lo largo de toda su vida. Su entrega a la familia, su pasión por el periodismo y su compromiso con la verdad lo convirtieron en un ser humano excepcional, admirado por quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado”, comentaron.

Fredy Calvache comunicado de la familia sobre su muerte - crédito redes sociales

De igual manera, se dirigieron a todas las personas que estuvieron acompañándolo en este proceso y respaldaron a su familia y núcleo más cercano, incluso, desde la distancia:

“Desde el corazón del Cauca, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en este largo caminar. A quienes nos brindaron su apoyo económico, su solidaridad y sus palabras de aliento: gracias. Su generosidad y cariño nos sostuvieron en los momentos más difíciles. En especial, nuestros padres Leonel Antonio Calvache Meneses y Martha María Burbano desean agradecer profundamente a cada persona que estuvo al lado de Fredy, que lo acompañó con amor y que hizo posible que su lucha estuviera rodeada de afecto y esperanza”.

Finalomente, recordaron al periodista con unas breves palabras destacando los valores que lo caracterizaron: “Fredy vive en nuestra memoria como el hombre íntegro, valiente y amoroso que fue. Que su legado inspire a seguir luchando con dignidad y esperanza”.

Calvache enfrenta la etapa terminal de su enfermedad acompañado de algunos de sus seres queridos - crédito Captura de video @frecabu8/Instagram