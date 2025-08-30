Familiares de estudiante de la universidad Nacional, sede Medellín, piden ayuda por secuestrada en el Cauca,

Estudiante de la U. Nacional sede Medellín fue secuestrada en el Cauca- crédito Freepik

La desaparición de Angie Pahola Tobar Carpa, estudiante de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional sede Medellín, sumió en incertidumbre a su familia, quienes desde el primer momento han recibido mensajes extorsivos y, pese a la gravedad de los hechos, aún no han obtenido ninguna prueba clara de que la joven permanezca en poder de sus secuestradores.

De acuerdo con información revelada por el diario regional Mi Oriente, quienes se atribuyeron la retención serían integrantes del bloque Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, comandados por alias Iván Mordisco, en el departamento del Cauca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los familiares de Angie solicitaron apoyo inmediato al Estado colombiano y a las Fuerzas Armadas, por la falta de contacto sobre el paradero exacto de la joven acentúa la zozobra.

Richard Tobar, hermano de Angie, expresó al medio mencionado: “Lo único que queremos saber es si la tiene la Farc o algún grupo. Que nos colaboren, nos diga si están vivos, si están bien, que nos la devuelvan lo más pronto posible, que la familia la espera”.

Allegados a la joven aseguran que fue secuestrada al parecer por disidentes del bloque Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc - crédito Universidad Nacional de Medellín

El incidente tuvo lugar cuando Angie aprovechó las vacaciones de mitad de año universitario para regresar a su pueblo natal, Guachucal, en Nariño. Cuando retomaba el viaje hacia Medellín—el miércoles 27 de agosto—a bordo de un camión junto a varios acompañantes, una parada imprevista en inmediaciones del municipio de Piendamó, Cauca, modificó radicalmente su destino.

Según el hermano de la joven, “el camión fue retenido por un retén ilegal. Obligaron al conductor a parar. Le apuntaron con un arma, le obligaron a orillarse. En ese momento, gente de este grupo armado se subió por el lado del copiloto, abrieron la puerta y con armas apuntaron a mi hermana Angie y al otro muchacho, que se llama Adrián. Y los obligaron a bajar del auto y los montaron en otro vehículo”.

Los hechos posteriores dejaron al descubierto el modus operandi de los secuestradores: las autoridades, que ya adelantaban operaciones en la zona, desencadenaron un enfrentamiento con los responsables de los retenes ilegales.

Solicitud de ayuda de la familia de Angie Pahola Tobar Carpa, una joven estudiante de la Universidad Nacional sede Medellín - crédito EuropaPress

Uno de los ocupantes del camión fue liberado, un presunto secuestrador resultó abatido y otro fue capturado. El detenido manifestó pertenecer al bloque Dagoberto Ramos y explicó que los retenes buscaban fines de extorsión y robo de mercancía.

Mientras tanto, la familia sufrió la presión adicional de llamadas extorsivas que, según informó Yuliana Valencia, amiga cercana de Angie, comenzaron poco después del secuestro y carecían de toda prueba contundente sobre la situación de la universitaria: “Se recibió una llamada para extorsionar al hermano. Sin embargo, no dieron pruebas de supervivencia. Y lo que la policía cree es que es una persona que se aprovechó de la situación para extorsionar, pero no se ha tenido pues nada que indique que el grupo se ha contactado con la familia”.

La comunidad universitaria y local permanece a la espera de una pronta resolución, mientras la investigación —de acuerdo con Mi Oriente— continúa bajo la observación de las autoridades pertinentes.

Secuestro de soldado en el Cauca

El secuestro del soldado Juan David Buitrón Caicedo en la vereda Guadalito, en el municipio de Balboa, Cauca, mantienen en alerta a las autoridades y a la comunidad local.

El soldado Juan David Buitrón Caicedo fue secuestrado en su hogar en Balboa - crédito @Ejercito_Div3/X

El Ejército Nacional, mediante un comunicado oficial, informó que el uniformado, perteneciente al Batallón de Despliegue Rápido Nº 10, fue abordado y retenido de manera violenta por hombres armados mientras se encontraba en su periodo de descanso en su residencia.

De acuerdo con la institución castrense, los responsables del secuestro serían presuntos integrantes de un grupo armado organizado residual. Tras ocurrido el hecho, los sujetos condujeron al soldado hacia un destino aún desconocido, incrementando la preocupación entre sus familiares y compañeros.

Ante esta situación, el Ejército puso en marcha los protocolos de búsqueda en cooperación con el Gaula Militar Cauca, la Policía Nacional y demás autoridades competentes, con el propósito de lograr la ubicación y rescate del soldado Buitrón Caicedo. La institución también señaló que “se garantizará total reserva y seguridad a quienes colaboren” aportando cualquier información relevante.