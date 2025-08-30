Estas son las candidatas que competirán en Miss Universe Colombia 2025

Miss Universe Colombia, El Reality inicia con 55 candidatas de todo el país en un formato renovado - crédito Cortesía Canal RCN

El inicio de Miss Universe Colombia, el reality marca un nuevo capítulo en los certámenes de belleza del país.

El sábado, 30 de agosto, a las 8:00 p. m., 55 candidatas de todos los rincones de Colombia participarán en un formato renovado que busca mucho más que una corona: la oportunidad de representar al país en Miss Universo 2025, cuya final internacional se celebrará en Tailandia.

Candidatas a Miss Universe Colombia 2025 - crédito cortesía del Canal RCN

El programa, producido y transmitido por Canal RCN, se presenta como una competencia integral que trasciende la belleza tradicional y pone a prueba el talento, la inteligencia y el compromiso social de las participantes.

A diferencia de los concursos convencionales, Miss Universe Colombia, el reality adopta una estructura de reality. El certamen no solo busca a la mujer más bella, sino a una representante completa, capaz de destacar en diferentes ámbitos.

Candidatas a Miss Universe Colombia 2025 - crédito cortesía del Canal RCN

Cada candidata, seleccionada entre más de mil inscritas, representa a uno de los departamentos del país y deberá superar una serie de desafíos semanales que incluyen pruebas de pasarela, actividades físicas, sesiones de fotografía y retos de conocimiento y cultura general.

El objetivo es encontrar a una embajadora que encarne la diversidad, la resiliencia y el liderazgo de la mujer colombiana en el escenario internacional.

Candidatas a Miss Universe Colombia 2025 - crédito cortesía del Canal RCN

La diversidad de las 55 candidatas es uno de los pilares de esta edición. Entre ellas se encuentran estudiantes, modelos, comunicadoras, ingenieras, empresarias, docentes, abogadas y profesionales de distintas áreas.

Sus edades, trayectorias y propósitos reflejan la pluralidad de la mujer colombiana. Algunas buscan rendir homenaje a las mujeres valientes de sus regiones, otras desean visibilizar la riqueza cultural de sus tierras o impulsar proyectos sociales enfocados en la atención a mujeres víctimas de violencia.

Candidatas a Miss Universe Colombia 2025 - crédito cortesía del Canal RCN

Hay quienes aspiran a posicionar a sus departamentos como destinos turísticos responsables, mientras otras quieren ser inspiración para quienes han dudado de su valor o de sus capacidades. La representación de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas también está presente, así como el compromiso con causas como la salud mental, el medio ambiente y la equidad de género.

La dinámica de la competencia está diseñada para evaluar a las participantes de manera integral. El certamen inicia con un duelo en el que las candidatas compiten por la banda oficial de su departamento.

Candidatas a Miss Universe Colombia 2025 - crédito cortesía del Canal RCN

Las seleccionadas ingresan a una casa estudio, donde conviven y enfrentan nuevas pruebas que ponen a prueba su versatilidad y capacidad de adaptación. Desde el segundo hasta el noveno capítulo, las concursantes participan en dinámicas de convivencia, formación y retos de habilidad, acumulando puntos que serán determinantes para avanzar en la competencia.

Un panel de expertos evalúa su desempeño en cada fase, y la gala final, transmitida en vivo, será el escenario donde el público y el jurado elegirán a la representante de Colombia para Miss Universo 2025.

Candidatas a Miss Universe Colombia 2025 - crédito cortesía del Canal RCN

La conducción del reality está a cargo de Claudia Bahamón, reconocida por su carisma y experiencia en la televisión colombiana. Bahamón acompaña a las candidatas durante todo el proceso, guiándolas y motivándolas en cada etapa de la competencia.

Su presencia garantiza que el certamen mantenga un ambiente de emoción y sorpresas, y que cada participante reciba el apoyo necesario para mostrar su mejor versión.

Candidatas a Miss Universe Colombia 2025 - crédito cortesía del Canal RCN

La ganadora de Miss Universe Colombia, el reality tendrá la responsabilidad de representar al país en la próxima edición de Miss Universo, que se celebrará en Tailandia en 2025.

Este reto internacional exige una preparación integral, y el formato del certamen nacional busca precisamente formar a una candidata capaz de destacar en todos los aspectos que demanda la competencia global.

Candidatas a Miss Universe Colombia 2025 - crédito cortesía del Canal RCN

Con la producción y transmisión a cargo de Canal RCN, Miss Universe Colombia, el reality se perfila como un evento de alto impacto mediático, que exhibe el talento, la diversidad y la determinación de las jóvenes colombianas ante una audiencia nacional e internacional.