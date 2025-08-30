Ejército Nacional capturó a alias Amadeo, líder del Clan del Golfo y uno de los más buscados de Antioquia: tenía todo un arsenal escondido

La captura de alias Amadeo, pieza clave del Clan del Golfo en Antioquia, marca un avance en la lucha contra la criminalidad en el suroeste del departamento, reportó el Ejército Nacional - crédito Ejército

No cesan los esfuerzos de las autoridades por retomar el control en el departamento de Antioquia, que se ha visto fuertemente afectado por la reciente escalada violenta de grupos armados con el ELN y el Clan del Golfo.

De hecho, en la mañana del sábado 30 de agosto, durante ofensivas militares en ese departamento, unidades de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional lograron asestar varios golpes contra el Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo, deteniendo a sus principales integrantes y desarticulando estructuras clave en distintos municipios, según informó la misma fuerza.

Estas acciones, que forman parte de una estrategia sostenida en lo que va del año, han incluido 21 combates contra grupos armados ilegales en la región, especialmente enfocados en garantizar la protección de la población civil y el control territorial.

En la vereda Río Frío del municipio de Támesis, suroeste antioqueño, tropas del Batallón de Infantería No. 11 Cacique Nutibara sostuvieron enfrentamientos con presuntos miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Como resultado, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes y dieron de baja a alias Político, a quien se señala por ejercer mando y control, promover la expansión política y articular confrontaciones armadas dentro de la organización.

Entre los detenidos destacaron alias Amadeo, incluido en el cartel de los más buscados en el Suroeste antioqueño por su participación en enfrentamientos armados y por quien las autoridades ofrecían hasta 25 millones de pesos de recompensa por información que facilitara su captura.

Alias Amadeo, con casi 15 años en la estructura del Clan del Golfo, mantenía operaciones en varios municipios de la región, generando “control e intimidación sobre la población civil”, según el informe militar, y estaría vinculado al ataque a una subestación eléctrica en Buriticá registrado en enero de 2025.

Junto al líder del grupo armado, el Ejército Nacional también logró identificar y capturar a alias Guajiro, señalado integrante de la comisión armada y responsable del cobro de extorsiones, mientras que alias Primo figuraba como cabecilla urbano asociado al componente criminal focalizado y coordinaba el traslado de personal armado para expandir la actividad ilegal.

Durante la operación incautaron una pistola, un revólver, una granada y municiones de diferentes calibres. Tanto las personas capturadas como el material decomisado quedaron bajo la jurisdicción de las autoridades judiciales correspondientes.

Paralelamente, las tropas del Batallón de Infantería No. 10 Coronel Atanasio Girardot desarrollaron un operativo en la vereda Guacharaquero, municipio de Ituango, donde enfrentaron a presuntos miembros del frente Luis Hernando Rozo Bertel del bloque Juan de Dios Úsuga David, perteneciente a Estructura Central Uraba del EGC, bajo el mando de alias Indio.

Gracias a la cooperación con el CTI de la Fiscalía, fueron capturados alias Luis Gómez, alias Jorge Celedón y alias El Niche. En el lugar encontraron cinco fusiles, una pistola, más de 720 cartuchos, proveedores y brazaletes alusivos al Clan del Golfo, además de teléfonos celulares, radios de comunicación y material de intendencia.

La operación, según datos oficiales, permitió la desarticulación de una comisión armada móvil responsable del control delictivo en corredores estratégicos entre Ituango y Peque, clave para el movimiento de personal armado y las finanzas derivadas del narcotráfico.

Estas acciones, en palabras del Ejército Nacional, constituyen “un contundente golpe contra el GAO Clan del Golfo”, organización que mantiene su objetivo de afectar la seguridad y la estabilidad regional.

Las autoridades militares reiteraron que mantendrán operaciones extendidas en el departamento de Antioquia para contrarrestar el accionar de los grupos armados y exhortaron a la ciudadanía a utilizar las líneas gratuitas 147 y 107 para denuncias, insistiendo en que la colaboración civil resulta fundamental para la protección de la vida y la tranquilidad en la región.