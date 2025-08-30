Conozca las recomendaciones para iniciar el trámite de visa de Estados Unidos, para el Mundial 2026: estos son los pasos

Embajada de Estados Unidos aconseja tramitar la visa cuanto antes - crédito Difusión)

Los extensos tiempos de espera para obtener la visa de turismo B-2 son uno de los principales obstáculos para quienes planean viajar desde Colombia al Mundial de Fútbol de 2026 en Estados Unidos.

De acuerdo con la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, quienes inician este proceso actualmente podrían enfrentar demoras superiores a 300 días en la programación de la cita de entrevista, lo que pondría en riesgo la posibilidad de obtener el documento a tiempo para asistir al evento deportivo.

En respuesta a esta situación, la Embajada publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a los viajeros extranjeros que requerirán visa: “¡Invitamos a los viajeros extranjeros que necesiten una visa para ingresar a los Estados Unidos a que la soliciten ahora mismo!”.

En la misma comunicación se recalca que la Copa del Mundo será “la más grande de la historia” y se comparte una guía oficial que detalla los requisitos y pasos necesarios para completar el trámite.

Trámite para el documento requerido por Estados Unidos para el evento mundial del 2026 - crédito Embajada Estados Unidos

El contexto político de la previa del torneo se intensificó tras el acto celebrado el 22 de agosto en la Casa Blanca, donde el entonces presidente Donald Trump y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, informaron que el sorteo final de grupos tendrá lugar el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington.

Durante ese mismo evento, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió: “Las solicitudes de visa para quienes planeen asistir al Mundial serán examinadas a fondo”, aunque aclaró que “los turistas serán bienvenidos”.

La posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos implemente soluciones para agilizar los trámites se mantiene en evaluación. Según indicó el secretario de Estado, Marco Rubio, en mayo, se estudia la opción de abrir turnos dobles en algunas embajadas del mundo.

Esta medida podría beneficiar especialmente a quienes no han iniciado aún el proceso de solicitud y buscan ingresar a los Estados Unidos como turistas durante el periodo del Mundial.

Recomendaciones para la solicitud de la visa para el Mundial 2026 - crédito Jonathan Ernst/ REUTERS

En un tono optimista, el expresidente Trump afirmó durante una rueda de prensa que quienes soliciten la visa para asistir al Mundial “van a tener una entrada muy fácil”, aunque matizó que “en algunos países será muy fácil, y en otros, obviamente, será un poco más difícil”.

Pasos para la solicitud

Sobre los pasos para solicitar la visa, la Embajada detalla que el proceso comienza con la cumplimentación del formulario DS-160 en el sitio web travel.state.gov, incluyendo la carga de una fotografía conforme a los requisitos establecidos.

Es fundamental guardar una copia impresa de esta solicitud para la entrevista consular, que debe ser agendada inmediatamente tras completar el formulario. Cada martes a las 9 de la mañana, la misión diplomática en Colombia habilita nuevos cupos para entrevistas de visas B-2.

Existe también la posibilidad de reprogramar la cita si alguien cancela su espacio previamente asignado.

La embajada recuerda que el trámite de visa puede tardar meses y sugiere hacerlo ahora mismo para no perderse el Mundial 2026 - crédito Jesús Aviles/Infobae

El criterio para conceder la visa se basa tanto en los datos registrados en el formulario DS-160 como en la entrevista presencial. Los funcionarios consulares evaluarán toda la información presentada para determinar si el solicitante cumple con los requisitos para obtener un visado de no inmigrante destinado a visitantes temporales.

Requisito que aplicará Estados Unidos para las visas desde septiembre de 2025

Un cambio relevante en los requisitos de ingreso a Estados Unidos entrará en vigor a partir del 2 de septiembre de 2025: el Departamento de Estado informó que la obligatoriedad de la entrevista presencial se extenderá a la mayoría de los solicitantes de visas de no inmigrante, incluyendo quienes realicen trámites de renovación.

Esta decisión, comunicada oficialmente por la Embajada de Estados Unidos en español a través de la cuenta “USA en Español” en la plataforma X, representa una modificación significativa respecto a las reglas aplicadas en los últimos años, donde era posible renovar algunos tipos de visas sin presentarse ante personal consular.

A través de un aviso institucional en travel.state.gov, el Departamento de Estado detalló que finalizarán las exenciones masivas que, hasta ahora, permitían la renovación de visados dentro de los 48 meses siguientes al vencimiento “sin necesidad de entrevista presencial”.

Las autoridades consulares aclararon que la nueva directriz se estableció tras un proceso de evaluación sobre las condiciones actuales de seguridad nacional y de las prioridades migratorias. De este modo, los solicitantes de turismo (B1/B2), estudiantes, trabajadores temporales y visitantes de intercambio deberán asistir presencialmente a una cita consular, tanto si realizan la solicitud por primera vez como si pretenden renovar el visado.

El contexto en el que surge esta medida involucra ajustes continuos en la política migratoria estadounidense derivados de la “demanda de solicitudes y la reorganización consular global”, según explicó la Embajada en sus canales oficiales. Previamente, tras la pandemia de COVID-19, las autoridades mantuvieron regímenes especiales para ciertas renovaciones que cumplían requisitos particulares, como una reciente fecha de vencimiento del documento anterior.

El objetivo de estas flexibilizaciones consistió en reducir la saturación de citas acumulada por las restricciones sanitarias, facilitando el trámite para quienes ya tenían antecedentes de viaje.