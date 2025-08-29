“Ella es un escándalo”: Vicky Dávila sorprende cantando versión de una canción de Karol G al estilo ‘Tropicoqueta’

La precandidata presidencial confesó que esta es una de sus canciones favoritas del nuevo álbum de Karol G - crédito Colprensa - @karolg / Instagram - @vickydavilaperiodista/ TikTok

Dos meses después del lanzamiento del nuevo álbum Tropicoqueta, de Karol G, una de sus canciones se ha convertido en tendencia por razones “políticas”.

En días recientes, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila sorprendió al interpretar una versión del tema Ivonny Bonita a capela en un programa radial, canción que está en el nuevo álbum de Karol.

El video se compartió a través de su cuenta de Tiktok, lo que produjo diversas reacciones y comentarios en el entorno digital.

En el video se ve a la expresentadora en las cabinas de La Mega en Ibagué interpretando la letra de la canción mientras lee la letra en su teléfono.

Vicky agradeció al programa radial por la entrevista y la oportunidad de cantar. “

... cantó Dávila, lo que provocó una ola de reacciones en la caja de comentarios.

“Eso está mejor, más bien, dedíquese a eso”, “Igual que Duque, toca guitarra, canta, es DJ… se repite la historia”, “por fin encontró su verdadera vocación”, “te queremos Vicky”, “Hay que decirle que wow”, Debería quedarse como cantante 😂“, ”esa son sus propuestas a la presidencia 🤣“, ”esa son sus propuestas a la presidencia 🤣“, fueron algunos de los comentarios.

El video de la periodista cantando la canción de Karol G provocó una avalancha de comentarios y reacciones en plataformas digitales - crédito @vickydavilaperiodista / TikTok

Pese a las reacciones divididas, la periodista agradeció el espacio en el que habló de su carrera presidencial y destacó que Ivonni Bonita es su canción favorita del último disco de Karol G.

“Esta canción de @Karolg me tiene encantada, mi favorita del Tropicoqueta. ¿Qué opinan de mi versión? Gracias a La Mega Ibagué por prestarme sus micrófonos", escribió Vicky.

Vicky Dávila sorprendió en redes al interpretar “Amargura” de Karol G y revivir su faceta musical

La periodista y presentadora Vicky Dávila ha mostrado en varias ocasiones su afinidad por la música, una faceta poco conocida por quienes la siguen en su trayectoria profesional.

En 2023, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram un video interpretando Amargura, uno de los éxitos de Karol G. Su afinidad por el canto se remonta a la infancia, cuando integraba un trío musical junto a sus primos y recorría diversas ciudades del país participando en concursos y eventos.

La periodista interpretó Amargura de la colombiana Karol G - crédito rastreandofamosos / Instagram

En el video publicado, Dávila aparece cómoda, tomando el micrófono con seguridad, modulando su voz y cuidando detalles de afinación, como alejar el micrófono en las partes agudas de la canción. Su interpretación recibió múltiples comentarios de sorpresa y reconocimiento, especialmente de quienes no conocían su formación musical.

El interés de Vicky Dávila por el canto tiene raíces en su vida familiar. De niña, utilizó su voz para participar en presentaciones y apoyar económicamente a su hogar, según reveló la periodista. Incluso, junto al grupo que conformó, grabó una producción y viajó hasta Bogotá con la esperanza de actuar en un programa de televisión. Aunque siguió el camino del periodismo y se graduó de Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Occidente, nunca se desligó completamente de la música.

Este episodio se suma a los más recientes momentos en los que Dávila, ya como figura pública, ha elegido canciones de Karol G para mostrar su talento vocal.

Vicky Dávila oficializó su precandidatura presidencial para las elecciones de 2026, Su propuesta tiene como ejes principales la lucha contra la corrupción, la seguridad, la salud y la economía.

Entre sus planteamientos, destaca la fusión de ministerios y entidades estatales para optimizar el gasto público y fortalecer la eficiencia administrativa, propuestas que ha defendido en medio de su campaña.

Su postura ha suscitado reacciones políticas, especialmente en sectores de derecha que consideran respaldar su candidatura, aunque ella ha subrayado su independencia y rechazo a alianzas con sectores señalados por corrupción.