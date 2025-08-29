Colombia

Ella es la hermana gemela de una exparticipante de ‘La casa de los famosos’ que es una de las favoritas en ‘Miss Universe Colombia’

La representante de Nariño sorprendió a los seguidores de ‘Miss Universe Colombia’ luego de revelarse que es hermana gemela de una reconocida actriz y modelo que participó en el ‘reality’ de convivencia

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Una de las concursantes más
Una de las concursantes más comentadas de Miss Universe Colombia llamó la atención por su parentesco con una popular figura del reality ‘La casa de los famosos’, generando expectativa en el certamen nacional - crédito cortesía Canal RCN

El certamen Miss Universe Colombia regresa este año con un formato de reality que será transmitido por el Canal RCN a partir del sábado 30 de agosto a las 8 p.m.

En esta nueva edición, el proceso de selección constará de diez capítulos en los que las concursantes sumarán puntajes y enfrentarán diversos retos, mientras que el público tendrá un rol clave al momento de elegir a la representante nacional para el concurso global.

La gala final se transmitirá en vivo y permitirá votar por la favorita que viajará a Tailandia para representar a Colombia en el escenario internacional en noviembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de las participantes que ha captado la atención es la representante de Nariño, quien cuenta con experiencia previa en el mundo de los reinados.

Con 35 años y 1,78 metros de estatura, ha competido anteriormente por el municipio de Candelaria y logró el segundo lugar en la categoría Mejor Figura.

Cavylla Valencia impresionó con su
Cavylla Valencia impresionó con su participación en 'Miss Universe Colombia' como una de las favoritas - crédito @taniavalencia7 @cavylla_val/ Instagram

Se trata de Cavylla Valencia, representante de Nariño, hermana gemela de una figura reconocida en la televisión nacional: Tania Valencia, actriz y modelo que integró la primera temporada de La casa de los famosos Colombia como parte de los galácticos.

La relación familiar entre ambas sorprendió a muchos seguidores de concursos de belleza y realities, sumando expectativa al estreno del programa que definirá a la próxima representante del país en Miss Universe.

La modelo es una de
La modelo es una de las favoritas en el certamen de belleza - crédito @cavylla_val/ Instagram

Ella atribuye sus resultados a la “disciplina, consciencia en nutrición y un intenso entrenamiento físico”, y también ha mostrado interés por el psicoanálisis, la escritura y actividades como el entrenamiento funcional y el yoga. Según declaraciones recogidas por el Canal RCN, su objetivo en Miss Universe Colombia es “dejar un legado de equidad, priorizar la salud mental y que el arte sea un puente entre el dolor y la belleza”.

Miss Universe Colombia, el reality: así será la competencia que elegirá a la nueva representante

Bajo la conducción de Claudia Bahamón, el programa combinará los elementos tradicionales de los reinados de belleza con una estructura de competencias semanales, poniendo a prueba la versatilidad, la preparación integral y el carisma de las participantes.

A diferencia de ediciones anteriores, el formato de este año no solo valorará el aspecto físico, sino que evaluará a las concursantes de manera integral. Cada candidata, representando a un departamento colombiano, deberá enfrentarse a pruebas que van desde pasarela y actividades físicas, hasta retos de fotografía, conocimiento y cultura general. Esta dinámica busca encontrar un equilibrio entre belleza, inteligencia, disciplina y trabajo en equipo.

Claudia Bahamón impulsará una nueva
Claudia Bahamón impulsará una nueva era en Miss Universe Colombia como productora ejecutiva y presentadora oficial del certamen - crédito @missuniversecolombiaelretorcn/Instagram

El reality arranca con un duelo inicial en el que las participantes competirán por la banda oficial de su departamento. Las seleccionadas pasarán a convivir en una casa estudio, donde deberán superar pruebas que pondrán a prueba sus habilidades en distintos ámbitos. Desde el segundo capítulo hasta el noveno, la convivencia y las formaciones serán clave; las aspirantes avanzarán sumando puntos en cada desafío, que irán definiendo el grupo de finalistas.

Las evaluaciones estarán a cargo de un panel de expertos. Cada semana, las participantes sumarán puntos según su desempeño en las distintas actividades, lo que permitirá ver su crecimiento y adaptación ante los retos propuestos. El capítulo final, transmitido en vivo, marcará la elección definitiva de la nueva Miss Universe Colombia, en una gala donde el jurado y el público tendrán voz y voto para seleccionar a la ganadora, quien representará a Colombia en el certamen mundial que se celebrará en Tailandia.

Hernán Zajar, Valerie Domínguez y
Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar acompañarán a Claudia Bahamón en la selección de la candidata por Colombia al próximo Miss Universo - crédito Cortesía Canal RCN

La conducción de Claudia Bahamón, reconocida por su experiencia y empatía, aportará dinamismo y motivación a lo largo de la competencia. Con la producción a cargo de Canal RCN, Miss Universe Colombia, el reality, aspira a convertirse en un espectáculo de talla internacional, resaltando la disciplina, la resiliencia y el talento de las aspirantes colombianas en la antesala del certamen global.

Temas Relacionados

Miss Universe ColombiaCanal RCNreality Miss Universecertamen de belleza ColombiaMiss Universe Colombia Canal RCNMiss Universe Colombia RCNMiss Universe Colombia horaCavylla ValenciaTailandia Miss UniverseColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Cierre en la calle 100 con Suba por caída de cables sobre la vía: hay cuatro estaciones de Transmilenio sin servicio

Transmilenio también informó que la flota de buses que circula por la avenida Suba están sin paso

Cierre en la calle 100

Experto enseña el truco para usar el aire acondicionado y sobrevivir al calor dentro del carro

Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en Tiktok, explica cómo ventilar el carro antes de prender el aire acondicionado para evitar vapores tóxicos y enfriar más rápido el interior

Experto enseña el truco para

Abelardo de la Espriella anunció que, si llega a Presidencia, no restablecería relaciones diplomáticas con Cuba, Nicaragua y Venezuela

El aspirante presidencial aseguró que enfocará su política exterior en la defensa de la democracia y la reconstrucción de zonas fronterizas afectadas

Abelardo de la Espriella anunció

Oswaldo, de Los Montañeros, fue hospitalizado: “Estoy débil”

Aunque su estado es estable, los médicos aún investigan la causa de los síntomas que encendieron las alarmas en su familia y la comunidad digital que sigue sus contenidos

Oswaldo, de Los Montañeros, fue

Bruce Mac Master respaldó el despliegue militar en frontera con Venezuela: “Aumentar el control del territorio”

El presidente de la Andi afirmó que el sector privado considera fundamental fortalecer la acción estatal en zonas críticas, priorizando la protección de la población y el combate a la violencia y el narcotráfico

Bruce Mac Master respaldó el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Captura en Bogotá: así cayó

Captura en Bogotá: así cayó en una estación de Transmilenio ‘Morrocoyo’, el señalado cabecilla de pertenecer a las AUC bajo órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio reveló que su

Yeferson Cossio reveló que su ex le habría hecho bujería con un objeto que encontró en su casa: “Lo tiraba y volvía a aparecer”

Oswaldo, de Los Montañeros, fue hospitalizado: “Estoy débil”

Así fue la respuesta de Karina García a quienes la llamaron “perra” y “Kanina”: “¿Quiere que le ladre?"

La Toxi Costeña denunció en redes sociales los ataque de los que están siendo víctimas sus hijos: “Me duele en el alma ”

Yina Calderón se refirió al novio de Aida Victoria Merlano y le envió contundente advertencia a la influenciadora: “De lo que uno da, recibe”

Deportes

Nairo Quintana fue la sensación

Nairo Quintana fue la sensación durante la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: firmó autógrafos y se tomó fotos

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026

Carlos Antonio Vélez reveló por qué Jhon Jáder Durán estaría furioso con el técnico de la selección Colombia: “Se aburrió de las preferencias”

Juan Ayuso ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal regresó al top-10 en la general

Iván Mauricio Arboleda regresaría a Millonarios solo un mes después de haber salido del equipo azul