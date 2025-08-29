Colombia

Andrey, exconcursante del ‘Desafío del Siglo XXI’, admitió que terminó en ceros tras sanción por incumplimiento de Omega

El participante explicó en una transmisión en vivo que las sanciones del programa lo privaron de cualquier ganancia, luego de que su equipo fue castigado con la entrega total del dinero acumulado

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
El Súper Humano relató detalles
El Súper Humano relató detalles de su experiencia tras ser eliminado, señalando que Omega incumplió un castigo y eso derivó en medidas colectivas que dejaron sin recursos a varios concursantes - crédito @desafiocaracol/Instagram

El exconcursante Andrey se convirtió en centro de comentarios tras su participación en el programa Desafío del Siglo XXI, emitido por Caracol Televisión, especialmente al abordar el tema de las ganancias económicas tras su salida del reality.

Con una actitud reservada y un notorio sentido del humor, Andrey respondió a sus seguidores en una transmisión en vivo organizada por el programa en redes sociales, donde compartió detalles sobre su experiencia y los desafíos vividos en “La Ciudad de las Cajas”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la entrevista, la presentadora le preguntó directamente por el monto de dinero que logró sacar del programa. Andrey reaccionó con humor y evasiva, afirmando: “No queremos tocar ese tema”.

El concursante explicó que prefiere no referirse a la cifra, insinuando que la conversación podría resultar incómoda o sensible, lo que generó reacciones entre los seguidores. Recordó con tono relajado y cómplice que pasaron varias situaciones graciosas durante su paso por el reality.

El exparticipante explicó con humor
El exparticipante explicó con humor por qué evitó hablar de la cantidad de dinero ganada tras la sanción colectiva dentro del programa - crédito captura de pantalla Desafío Siglo XXI / YouTube

“Me pasaron un sinfín de cosas chistosas. Primero, los pantalones. Ah, bueno, también el día de la fiesta que Deisy de friendzoneó (…) la prueba de tierra donde estábamos todos encadenados, estábamos pasando un arrastre bajo y yo soy calvo obviamente y mi calvita se estrelló contra una piedra, un palo”, compartió Andrey en el en vivo.

La conversación también abordó la situación financiera del participante tras la competencia. La entrevistadora sugirió si había salido del programa “en ceros”, a lo que Andrey asintió, reconociendo que la posibilidad de no llevarse dinero era real tras los últimos acontecimientos en la competencia.

El contexto económico de la eliminación de Andrey estuvo vinculado al incumplimiento de una sanción por parte de Omega, otro de los concursantes de los “rosados”.

Según se vio en el programa, debido a que Omega no cumplió el castigo de cortar leña en el Rincón de los Castigos, la producción dispuso tres amonestaciones: la entrega total del dinero acumulado hasta ese momento, pasar un ciclo en Playa Baja y asumir una nueva penitencia sin importar el resultado del siguiente encuentro deportivo. La líder del programa, Andrea Serna, detalló ante los concursantes: “Si ganan podrán elegir el castigo más sencillo de cumplir”.

La decisión de Omega en
La decisión de Omega en el reto de castigo influyó directamente en la eliminación y situación económica de Andrey y su equipo - crédito Caracol Televisión/Youtube

Estas medidas afectaron directamente a Andrey, pues la notificación de las sanciones se hizo minutos antes de que comenzara el “Desafío a Muerte”, reto en el que él compitió junto a Camilo y Potro. A pesar de los esfuerzos de los participantes, la decisión impactó la economía del grupo y definió el desenlace de la jornada para el Súper Humano.

La reacción de Andrey y su respuesta sobre el dinero reflejaron la tensión y el ambiente que se viven tras bambalinas de este reality, donde el destino económico muchas veces depende de situaciones colectivas y no únicamente del desempeño individual.

Lucho dejó el Desafío 2025, sacrificando su lugar por solidaridad y amistad con Leo

La jornada estuvo marcada por la tensión y las lágrimas tras el “Desafío a Muerte”, un duelo en el que Lucho debió medirse con su mejor amigo, Leo, y donde ambos lucharon no solo por la permanencia, sino por su vínculo forjado en “La Ciudad de las Cajas”.

Lucho, modelo barranquillero y técnico dental de 23 años, se despidió del reality tras no superar la exigente prueba que enfrentó junto a Leo, Camilo y Potro de Omega, y Rata de Gamma. De acuerdo con el formato dirigido por Andrea Serna, la ronda puso a prueba la fuerza, agilidad y puntería de los competidores en el Box Negro.

Lucho habló de los momentos
Lucho habló de los momentos que más marcaron su experiencia en el 'Desafío 2025' - crédito @desafiocaracol/Instagram

El primero en completar el recorrido fue Camilo, seguido por Rata, Potro y finalmente Leo. Lucho no logró cruzar la meta, lo que definió su salida de la competencia y dejó un vacío en el equipo Alpha, especialmente entre sus compañeros y Valentina, su pareja dentro del programa.

La historia de Lucho en el reality tomó un matiz especial días antes, cuando la producción lo eligió como “El Elegido” y le asignó la misión de sentenciar a una de las nuevas integrantes de Alpha: Valentina, Deisy o Tina. Lucho se negó a cumplir la tarea, argumentando que no deseaba afectar al grupo ni perjudicar a sus compañeras, priorizando el bienestar del equipo por encima del juego individual. Esta decisión le costó la sentencia directa al Desafío a Muerte, convirtiéndose en el primer sentenciado del ciclo.

El desenlace estuvo lleno de emociones a flor de piel. Leo, entre lágrimas, confesó ante Andrea Serna y los equipos presentes el vínculo que lo unía a Lucho. “Con nadie había experimentado esto de tener tanta afinidad. Por un momento nos olvidamos del exterior. Con Lucho éramos como un alma gemela. En un momento dejé de luchar por mí y dije que quería que él se quedara”, expresó, reflejando la profundidad de su amistad y el impacto que la competencia tuvo en los lazos personales de los concursantes.

Leo protagonizó una de las
Leo protagonizó una de las despedidas más dolorosas del 'Desafío 2025' - crédito @desafiocaracol/Instagram

En su despedida, Lucho agradeció la oportunidad de haber formado parte de la experiencia: “Ellos saben lo mucho que los aprecio. Estar acá me hizo aprender muchas cosas. Me duele, nunca pensé irme tan rápido. Felicito a los demás. A Valentina le digo que en lo que estuve acá pude apoyarla, quererla y siempre era esa persona que me impulsaba a dar lo mejor de mí”.

Temas Relacionados

Desafío del Siglo XXIAndrey DesafíoCaracol TelevisiónCastigos Desafío XXIOmega DesafíoEquipos Desafío Siglo XXIAndrea Sernaeliminados Desafíorealities ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Joven colombiano explicó cómo, en menos de un año, logró crear un exitoso emprendimiento en Estados Unidos

A los 20 años, Juan, un joven colombiano radicado en Wichita, Kansas, fundó un negocio propio de lavado de autos que le permitió alcanzar la independencia laboral

Joven colombiano explicó cómo, en

Etapa 7 de la Vuelta a España: El español Juan Ayuso gana, el colombiano Harold Tejada entra en el top-5 de la jornada y Egan Bernal vuelve al top-10

Con un final exigente en Huesca La Magia con un premio de primera categoría, el corredor del UAE Emirates conquista la victoria en una de las grandes, mientras que por Colombia el mejor de la jornada fue el ciclista del XDS Astana Team

Etapa 7 de la Vuelta

Otro judicializado por crimen de biólogo italiano en Santa Marta: también ocultó partes del cuerpo de Alessandro Coatti

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización del joven José Ángel Lizcano Fernández, que participó en el hurto y en el cruento homicidio del científico italiano

Otro judicializado por crimen de

Exministro Diego Molano advierte que despliegue militar de Petro en Catatumbo convierte a Colombia en “escudo humano” de Maduro

El exministro durante el Gobierno de Duque criticó la decisión del presidente Gustavo Petro de enviar 25.000 soldados a la frontera con Venezuela, porque la medida puede “favorecer al régimen de Nicolás Maduro y al Cartel de los Soles”

Exministro Diego Molano advierte que

Temblor hoy en Colombia: magnitud y epicentro del último sismo registrado en Arauca

El Servicio Geológico Colombiano es el encargado de monitorear y analizar la actividad sísmica en el país, así como la evaluación de una posible amenaza a causa de un movimiento telúrico

Temblor hoy en Colombia: magnitud
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ocuparon bienes del narco colombiano

Ocuparon bienes del narco colombiano ‘Tito el Borracho’: pedido en extradición por EE. UU y que se hacía pasar como empresario y escolta

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Este es ‘Giovanni’, el guerrillero que asumirá el poder del frente Carlos Patiño de las disidencias tras la entrega de ‘Kevin’

ENTRETENIMIENTO

Estas son las canciones que

Estas son las canciones que sonarán en El Campín para el concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella

Vicky Dávila sorpendió con versión de una canción de Karol G al estilo ‘Tropicoqueta’: “Ella es un escándalo”

La Liendra reapareció en redes sociales y reveló porque está golpeado: “Me quedó ceguera”

Exconcursante de ‘Yo me llamo’ deportado de Colombia retomó su carrera en un nuevo ‘reality’ en el exterior: “Se vienen cosas bonitas”

Blessd conquista el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son sus canciones más exitosas?

Deportes

Etapa 7 de la Vuelta

Etapa 7 de la Vuelta a España: El español Juan Ayuso gana, el colombiano Harold Tejada entra en el top-5 de la jornada y Egan Bernal vuelve al top-10

Iván Mauricio Arboleda regresaría a Millonarios para reforzar el cuadro azul: esto se sabe

Hinchas del América de Cali confrontaron a la gerente del equipo durante partido de la Liga Femenina: “Se nos ríen en la cara”

Egan Bernal no se rinde y sueña con pelear la camiseta roja en la Vuelta a España: “Todavía queda mucho por delante”

El portugués José Mourinho fue despedido del Fenerbahçe: que pasará con el colombiano Jhon Jáder Durán