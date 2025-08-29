Andrey, exconcursante del ‘Desafío del Siglo XXI’, admitió que terminó en ceros tras sanción por incumplimiento de Omega

El Súper Humano relató detalles de su experiencia tras ser eliminado, señalando que Omega incumplió un castigo y eso derivó en medidas colectivas que dejaron sin recursos a varios concursantes - crédito @desafiocaracol/Instagram

El exconcursante Andrey se convirtió en centro de comentarios tras su participación en el programa Desafío del Siglo XXI, emitido por Caracol Televisión, especialmente al abordar el tema de las ganancias económicas tras su salida del reality.

Con una actitud reservada y un notorio sentido del humor, Andrey respondió a sus seguidores en una transmisión en vivo organizada por el programa en redes sociales, donde compartió detalles sobre su experiencia y los desafíos vividos en “La Ciudad de las Cajas”.

Durante la entrevista, la presentadora le preguntó directamente por el monto de dinero que logró sacar del programa. Andrey reaccionó con humor y evasiva, afirmando: “No queremos tocar ese tema”.

El concursante explicó que prefiere no referirse a la cifra, insinuando que la conversación podría resultar incómoda o sensible, lo que generó reacciones entre los seguidores. Recordó con tono relajado y cómplice que pasaron varias situaciones graciosas durante su paso por el reality.

El exparticipante explicó con humor por qué evitó hablar de la cantidad de dinero ganada tras la sanción colectiva dentro del programa

“Me pasaron un sinfín de cosas chistosas. Primero, los pantalones. Ah, bueno, también el día de la fiesta que Deisy de friendzoneó (…) la prueba de tierra donde estábamos todos encadenados, estábamos pasando un arrastre bajo y yo soy calvo obviamente y mi calvita se estrelló contra una piedra, un palo”, compartió Andrey en el en vivo.

La conversación también abordó la situación financiera del participante tras la competencia. La entrevistadora sugirió si había salido del programa “en ceros”, a lo que Andrey asintió, reconociendo que la posibilidad de no llevarse dinero era real tras los últimos acontecimientos en la competencia.

El contexto económico de la eliminación de Andrey estuvo vinculado al incumplimiento de una sanción por parte de Omega, otro de los concursantes de los “rosados”.

Según se vio en el programa, debido a que Omega no cumplió el castigo de cortar leña en el Rincón de los Castigos, la producción dispuso tres amonestaciones: la entrega total del dinero acumulado hasta ese momento, pasar un ciclo en Playa Baja y asumir una nueva penitencia sin importar el resultado del siguiente encuentro deportivo. La líder del programa, Andrea Serna, detalló ante los concursantes: “Si ganan podrán elegir el castigo más sencillo de cumplir”.

La decisión de Omega en el reto de castigo influyó directamente en la eliminación y situación económica de Andrey y su equipo

Estas medidas afectaron directamente a Andrey, pues la notificación de las sanciones se hizo minutos antes de que comenzara el “Desafío a Muerte”, reto en el que él compitió junto a Camilo y Potro. A pesar de los esfuerzos de los participantes, la decisión impactó la economía del grupo y definió el desenlace de la jornada para el Súper Humano.

La reacción de Andrey y su respuesta sobre el dinero reflejaron la tensión y el ambiente que se viven tras bambalinas de este reality, donde el destino económico muchas veces depende de situaciones colectivas y no únicamente del desempeño individual.

Lucho dejó el Desafío 2025, sacrificando su lugar por solidaridad y amistad con Leo

La jornada estuvo marcada por la tensión y las lágrimas tras el “Desafío a Muerte”, un duelo en el que Lucho debió medirse con su mejor amigo, Leo, y donde ambos lucharon no solo por la permanencia, sino por su vínculo forjado en “La Ciudad de las Cajas”.

Lucho, modelo barranquillero y técnico dental de 23 años, se despidió del reality tras no superar la exigente prueba que enfrentó junto a Leo, Camilo y Potro de Omega, y Rata de Gamma. De acuerdo con el formato dirigido por Andrea Serna, la ronda puso a prueba la fuerza, agilidad y puntería de los competidores en el Box Negro.

Lucho habló de los momentos que más marcaron su experiencia en el 'Desafío 2025' - crédito @desafiocaracol/Instagram

El primero en completar el recorrido fue Camilo, seguido por Rata, Potro y finalmente Leo. Lucho no logró cruzar la meta, lo que definió su salida de la competencia y dejó un vacío en el equipo Alpha, especialmente entre sus compañeros y Valentina, su pareja dentro del programa.

La historia de Lucho en el reality tomó un matiz especial días antes, cuando la producción lo eligió como “El Elegido” y le asignó la misión de sentenciar a una de las nuevas integrantes de Alpha: Valentina, Deisy o Tina. Lucho se negó a cumplir la tarea, argumentando que no deseaba afectar al grupo ni perjudicar a sus compañeras, priorizando el bienestar del equipo por encima del juego individual. Esta decisión le costó la sentencia directa al Desafío a Muerte, convirtiéndose en el primer sentenciado del ciclo.

El desenlace estuvo lleno de emociones a flor de piel. Leo, entre lágrimas, confesó ante Andrea Serna y los equipos presentes el vínculo que lo unía a Lucho. “Con nadie había experimentado esto de tener tanta afinidad. Por un momento nos olvidamos del exterior. Con Lucho éramos como un alma gemela. En un momento dejé de luchar por mí y dije que quería que él se quedara”, expresó, reflejando la profundidad de su amistad y el impacto que la competencia tuvo en los lazos personales de los concursantes.

Leo protagonizó una de las despedidas más dolorosas del 'Desafío 2025' - crédito @desafiocaracol/Instagram

En su despedida, Lucho agradeció la oportunidad de haber formado parte de la experiencia: “Ellos saben lo mucho que los aprecio. Estar acá me hizo aprender muchas cosas. Me duele, nunca pensé irme tan rápido. Felicito a los demás. A Valentina le digo que en lo que estuve acá pude apoyarla, quererla y siempre era esa persona que me impulsaba a dar lo mejor de mí”.