Colombia

Robo masivo en Bogotá a clientes de reconocido gastrobar El Mono Bandido: ocurrió en la sede de Santa Bárbara, en Usaquén

Cuatro hombres en total serían los responsables de perpetrar el hurto a los clientes en el norte de la capital, de acuerdo con las pesquisas que adelanta la Policía Metropolitana de Bogotá

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
El lugar queda ubicada en
El lugar queda ubicada en una zona comercial en el barrio Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá - crédito Google Maps y Pexels

Pasadas las 8:18 p. m. del miércoles 27 de agosto de 2025, y según el reporte oficial de las autoridades, se reportó un robo masivo a por lo menos veinte clientes que se encontraban departiendo en una de las sedes de El Mono Bandido, un conocido gastrobar en Bogotá.

De acuerdo con las declaraciones que brindó el teniente coronel Óscar Eduardo Campaña Mesa, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) en entrevista con El noctámbulo, de Citytv, un total de cuatro hombres habrían llegado a despojar de sus elementos de valor y dinero en efectivo a los presentes en el lugar, ubicado en el barrio Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hechos se presentaron justo en un momento en el que el establecimiento se encontraba con un buen volumen de clientes, situación que fue aprovechada por los ladrones, que llegaron al lugar y les arrebataron, uno a uno, celulares, relojes, joyas y demás objetos de interés, a los clientes, que impotentes no pudieron hacer nada al ser intimidados con armas de fuego.

Asimismo, el oficial de la Mebog señaló que los atracadores salieron corriendo hacia varias motocicletas que los estaban esperando en una de las vías principales de la zona la calle 127 a la altura de la carrera 19, según el reporte preliminar), un sector que cuenta con varios locales comerciales que a esa hora también estaban operando.

Temas Relacionados

Robo en El Mono BandidoRobo masivo en BogotáRobo a clientesGastrobarUsaquénSanta BárbaraInseguridad en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Canterano de Atlético Nacional debutó con gol en Copa Colombia y no aguantó la emoción: así fue su festejo

Juan Manuel Rengifo marcó el tercer gol de la goleada del cuadro verdolaga ante el Quindío en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia

Canterano de Atlético Nacional debutó

Qué es la anoxia y la fosfina, las causas detrás de la trágica muerte de una familia en hotel de San Andrés

Tres personas fallecieron tras exponerse a un pesticida altamente tóxico, en una habitación del hotel Portobelo, según Medicina Legal. Las autoridades investigan a la empresa de fumigación responsable del incidente

Qué es la anoxia y

Patinetas eléctricas regresan a Bogotá: así funciona el nuevo sistema de alquiler

Tras algunos años de ausencia, las patinetas eléctricas regresan a Bogotá con un sistema de alquiler más seguro y regulado, que ya opera en fase piloto en Chapinero

Patinetas eléctricas regresan a Bogotá:

En medio de la polémica por la sanción aplicada al sicario que asesinó a Miguel Uribe Turbar, representante a la Cámara defiende proyecto para que los adolescentes paguen penas como adultos: “No más homicidios y terrorismo cometidos por menores”

Según los defensores del proyecto, la propuesta de castigar hasta con 60 años de prisión a adolescentes por delitos graves es para impedir que la criminalidad siga utilizando a los niños como instrumentos del delito

Infobae

Etapa 6 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en el primer día de alta montaña

El líder del Ineos Grenadiers sigue siendo el mejor colombiano de la competencia, en el top 10 de la clasificación general, a tan solo 22 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard

Etapa 6 de la Vuelta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cric denunció la desaparición de

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

ENTRETENIMIENTO

La presentadora Tatiana Franko se

La presentadora Tatiana Franko se casa: así fue la propuesta de matrimonio

Karina García entregó una moto a una seguidora y su historia la conmovió: “La voy a hacer sentir la persona más especial de este planeta”

Dani Duke reveló detalles sobre posible participación en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’: “Todo puede pasar”

Esto cuesta en pesos colombianos el ‘look’ con el que Taylor Swift dijo ‘sí’ a Travis Kelce, el vestido se agotó en 20 minutos

Raúl Santi entregó detalles de supuesto caso de brujería del que fue víctima: “Me pegué a la Biblia”

Deportes

Etapa 6 de la Vuelta

Etapa 6 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en el primer día de alta montaña

Estos son los colombianos que jugarán la Champions League en la temporada 2025-2026

La FIFA sancionó a la selección de Argentina por cantos homofóbicos y discriminatorios durante el partido contra la selección Colombia

América de Cali enfrentaría multimillonaria deuda por incumplimiento en contrato de boletería, según reveló Javier Hernández Bonnet: “El tema se agrandó”

Jhon Jáder Durán es liquidado por José Mourinho en Fenerbahce: “Tiene problemas y entrena menos”