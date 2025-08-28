Robo masivo en Bogotá a clientes de reconocido gastrobar El Mono Bandido: ocurrió en la sede de Santa Bárbara, en Usaquén

El lugar queda ubicada en una zona comercial en el barrio Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá - crédito Google Maps y Pexels

Pasadas las 8:18 p. m. del miércoles 27 de agosto de 2025, y según el reporte oficial de las autoridades, se reportó un robo masivo a por lo menos veinte clientes que se encontraban departiendo en una de las sedes de El Mono Bandido, un conocido gastrobar en Bogotá.

De acuerdo con las declaraciones que brindó el teniente coronel Óscar Eduardo Campaña Mesa, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) en entrevista con El noctámbulo, de Citytv, un total de cuatro hombres habrían llegado a despojar de sus elementos de valor y dinero en efectivo a los presentes en el lugar, ubicado en el barrio Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén.

Los hechos se presentaron justo en un momento en el que el establecimiento se encontraba con un buen volumen de clientes, situación que fue aprovechada por los ladrones, que llegaron al lugar y les arrebataron, uno a uno, celulares, relojes, joyas y demás objetos de interés, a los clientes, que impotentes no pudieron hacer nada al ser intimidados con armas de fuego.

Asimismo, el oficial de la Mebog señaló que los atracadores salieron corriendo hacia varias motocicletas que los estaban esperando en una de las vías principales de la zona la calle 127 a la altura de la carrera 19, según el reporte preliminar), un sector que cuenta con varios locales comerciales que a esa hora también estaban operando.