Colombia

La Liendra apareció en las redes sociales con preocupantes heridas y moretones en su rostro

La sorpresiva reaparición del ‘influencer’ el 27 de agosto de 2025 tras semanas de ausencia, generó conmoción al mostrarlo con heridas visibles en el rostro y sin dar explicaciones, lo que desató especulaciones

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

La reaparición de La Liendra
La reaparición de La Liendra en redes sociales generó incertidumbre y especulaciones entre sus seguidores - crédito @la_liendraa/Instagram

El regreso de Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, a las redes sociales el 27 de agosto de 2025, generó una ola de inquietud y especulación entre sus millones de seguidores.

Tras varias semanas de ausencia, el influencer quindiano reapareció en Instagram mostrando heridas en el rostro, vendajes y signos visibles de una posible intervención en sus orejas, sin ofrecer explicación alguna sobre su estado físico.

La falta de información oficial y la impactante imagen difundida en sus historias provocaron que el tema se convirtiera rápidamente en tendencia.

El ‘influencer’ sorprendió a sus seguidores al mostrar lesiones visibles en su rostro y orejas tras semanas de ausencia, generando incertidumbre y múltiples teorías sobre el origen de su estado físico - crédito @la_liendraa/Instagram

La reaparición del exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprendió tanto por su inesperado retorno como por el aspecto que mostró ante la cámara: moretones en el rostro, labio partido, inflamación en los párpados, ampollas y curaciones visibles.

En las imágenes se apreciaban gasas cubriendo sus orejas, heridas con sangre y una expresión de dolor físico. El influencer quindiano no pronunció palabra en el video ni ofreció detalles sobre el origen de las lesiones, lo que dejó a sus seguidores con la incertidumbre y la preocupación.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Miles de usuarios expresaron su desconcierto y temor por la salud del creador de contenido, mientras que el video se viralizó en cuestión de horas. La ausencia de explicaciones oficiales alimentó los rumores y teorías en plataformas digitales.

El influencer mostró heridas visibles
El influencer mostró heridas visibles y vendajes en el rostro sin ofrecer explicaciones sobre su estado físico - crédito cortesía del Canal RCN

Algunos internautas sugirieron que La Liendra podría haber sufrido un accidente, mientras que otros especularon sobre una posible cirugía estética, especialmente en las orejas, o incluso la utilización de maquillaje para algún proyecto audiovisual.

El contexto de esta reaparición resulta aún más misterioso si se considera el reciente retiro temporal de La Liendra de las redes sociales. Tras su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, el influencer anunció su decisión de alejarse de las plataformas digitales.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, explicó: “Paso por acá para decirles que me retiro un tiempito de las redes sociales... simplemente, no me nace, no estoy ahorita en el mood de crear contenido”. Gómez dejó claro que su pausa no sería definitiva, pero tampoco precisó una fecha de regreso: “Nos vemos en unos días, en unas semanas, en unos meses, no lo sé. Me sumergiré en mis ideas hasta que encuentre algo que quiera salir a crear”.

Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, anunció que dejará de publicar en sus plataformas digitales por tiempo indefinido, argumentando falta de motivación y la necesidad de reconectarse consigo mismo tras su paso por un reality - crédito rastreandofamosos / Instagram

En medio de la incertidumbre, la pareja de La Liendra, Dani Duke, también ha sido objeto de atención. Aunque en recientes interacciones en redes sociales reiteró su apoyo a la decisión de Gómez de alejarse temporalmente de las plataformas, no ofreció detalles sobre el estado físico del influencer.

“Solo les voy a decir algo, no sé si pueda decir, yo creo que me regaña si… Esperen, porque mi novio llega con algo brutal, ustedes no tienen ni idea. Ya no puedo decir nada más, me va a regañar”, comentó Duke en una dinámica de preguntas y respuestas. Además, insistió en que el retiro de La Liendra respondía a una necesidad personal de reconexión y no a problemas de pareja, como se había rumorado en semanas anteriores.

La trayectoria de La Liendra en el mundo digital ha estado marcada por la polémica y el éxito. Con más de seis millones de seguidores en Instagram, el creador de contenido se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento en el país. Su participación en realities, colaboraciones con marcas y presencia constante en redes sociales lo han convertido en un referente para su comunidad, lo que explica el impacto que ha tenido su reciente reaparición.

Dani Duke, novia de La Liendra, sugirió que el creador de contenido prepara una sorpresa para sus seguidores, aunque prefirió no profundizar sobre su estado actual - crédito @enlamovidacol/Instagram

Por ahora, sus fanáticos permanece a la espera de una explicación oficial sobre el estado de La Liendra. Mientras tanto, la incertidumbre y las teorías continúan circulando, alimentando el debate en redes sociales. El desenlace de esta situación solo se conocerá cuando el propio influencer quindiano decida compartir su versión de los hechos.

