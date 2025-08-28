Empresa colombiana ofrece particular empleo, buscan a una persona que pruebe colchones durante 100 noches: así puede aplicar

Emma Colchón Colombia lanza convocatoria para Embajador del Sueño con salario de $2.500.000 mensuales - crédito www.emma-colchon.co

Convertir el descanso nocturno en una experiencia profesional y remunerada es la propuesta que ha lanzado Emma Colchón Colombia con su convocatoria para encontrar a su próximo Embajador del Sueño.

La empresa ofrece a cualquier persona mayor de edad residente en Colombia la posibilidad de recibir un salario mensual de $2.500.000 COP durante cien noches, a cambio de probar un equipo completo de productos de descanso y compartir su experiencia en redes sociales.

La iniciativa, que estará abierta entre el 18 de agosto y el 16 de septiembre de 2025, no exige experiencia previa ni títulos académicos.

El objetivo es seleccionar a una persona auténtica, apasionada por dormir y con habilidades para crear contenido creativo y entretenido en plataformas como Instagram, Tiktok, Youtube o Facebook.

El proceso de selección se ha diseñado para fomentar la participación de un público diverso, sin limitarse a creadores de contenido o influencers.

La empresa busca a una persona apasionada por dormir para probar productos y compartir su experiencia en redes sociales - crédito calcetinos.com

Para postularse, los interesados deben seguir una serie de pasos detallados por Emma Colchón Colombia.

El primero consiste en grabar un video creativo de entre 1 minuto y 1 minuto con 30 segundos, en el que expliquen por qué consideran ser la persona ideal para el puesto de Embajador del Sueño.

Este video debe publicarse en el perfil personal de Instagram de la empresa, ya sea en formato reels o en el feed, comenzando con la frase: “Este es mi video para aplicar al trabajo de Embajador del Sueño con Emma Colchón Colombia”.

Además, es obligatorio incluir los hashtags #DreamJob y #TrabajoDeMisSueños, así como etiquetar la cuenta oficial @emmacolchon_colombia.

El proceso de aplicación se completa al llenar un formulario de postulación disponible en la página web de la empresa, donde se debe adjuntar el enlace directo al video publicado. La empresa advierte que la postulación no será válida si no se completa este formulario, aunque el video haya sido subido a redes sociales.

Durante el periodo de 100 noches, la persona seleccionada recibirá, además del salario mensual, un kit de descanso compuesto por un colchón, almohada, base de cama y accesorios premium.

La principal responsabilidad será probar estos productos desde la comodidad de su hogar y documentar la experiencia a través de contenido creativo, con un enfoque que combine autenticidad, sentido del humor y, en lo posible, un toque científico.

La empresa espera que el “Embajador del Sueño” comparta sus impresiones tanto en sus propias redes sociales como en las de la marca, promoviendo la importancia de un buen descanso y mostrando cómo los productos pueden mejorar la calidad de vida.

El proceso de selección contempla varias etapas.Tras la revisión de las postulaciones, la compañía elegirá los tres perfiles más creativos para una entrevista final.

El proceso incluye grabar un video creativo, publicarlo en Instagram y completar un formulario en la web de la empresa - crédito www.emma-colchon.co

El ganador será seleccionado en función de su actitud, originalidad, pasión por el descanso y la interacción que genere su publicación en redes sociales.

La empresa subraya que el trabajo no está dirigido exclusivamente a influencers, sino a cualquier persona colombiana mayor de edad que ame dormir y desee vivir esta experiencia.

Entre otros requisitos para aplicar, Emma Colchones destaca la necesidad de dormir al menos 8 horas diarias, ser experto en posponer la alarma, mantener una rutina de sueño saludable y ser fanático de las siestas y las mañanas tranquilas. Además, se valoran habilidades como la creatividad, el sentido del humor y la pasión por las redes sociales.

El Embajador del Sueño recibirá un kit completo de descanso y deberá documentar su experiencia durante 100 noches - crédito EFE

El contexto de esta convocatoria se desarrolla en la creciente preocupación por la calidad del sueño. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 40% de la población mundial sufre trastornos del sueño, mientras que la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño estima que cerca del 59% de los colombianos padece insomnio u otros problemas relacionados.

Ante estas cifras, la empresa colombiana busca transformar el acto de dormir en una “profesión temporal”, permitiendo que una persona convierta sus siestas y noches de descanso en un empleo formal durante tres meses, con una remuneración total aproximada de $7.500.000 y acceso a un kit de descanso completo.

La compañía enfatizó que la convocatoria representa una oportunidad única para quienes deseen convertir el descanso en una experiencia profesional divertida, cómoda y bien remunerada, al tiempo que contribuyen a revolucionar la percepción del sueño en Colombia.