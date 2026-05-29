Jineth Bedoya denunció ante la Fiscalía a Gabriel Meluk por presunto acoso laboral a partir de testimonios de otras mujeres: “Coherente con mis principios”

El periodista deportivo Gabriel Meluk, exdirector de Deportes de El Tiempo, fue señalado en denuncias relacionadas con presunto acoso laboral - crédito @gabrielmeluk/IG

La periodista Jineth Bedoya anunció este 29 de mayo que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el periodista Gabriel Meluk, en el marco de señalamientos por presunto acoso sexual laboral que, según testimonios recopilados en medios, habrían sido conocidos internamente desde años atrás dentro de la redacción de El Tiempo.

En un comunicado público, Bedoya aseguró que decidió acudir a la justicia tras conocer nuevas versiones de mujeres periodistas, practicantes y excolaboradoras que habrían relatado situaciones de acoso en su entorno de trabajo.

La periodista, quien firma el pronunciamiento como directora de la campaña No Es Hora De Callar y editora de Género de la Casa Editorial El Tiempo, afirmó que su actuación se da en el marco de la Ley 1257 de 2008, que promueve la denuncia de violencias basadas en género.

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“En una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero siendo coherente con mis posiciones y consecuente con mis principios, y con la lucha que he afrontado por los derechos de las mujeres, presenté hoy denuncia formalmente ante la Fiscalía General de la Nación contra el periodista Gabriel Meluk”, señaló Bedoya en el documento fechado en Bogotá.

La periodista Jineth Bedoya anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra el periodista Gabriel Meluk por presuntos hechos de acoso sexual laboral, según un comunicado difundido este 29 de mayo - crédito Jineth Bedoya/X

La comunicadora aclaró además que no es víctima directa de los hechos señalados, pero sostuvo que actúa en representación de mujeres que habrían denunciado comportamientos reiterados de acoso en el entorno laboral.

Según su versión, estos hechos comprometerían a personas de su círculo profesional y de la redacción donde ambos trabajaron durante años.

De acuerdo con el contexto reconstruido por medios como Revista Raya y Las2Orillas, las denuncias internas habrían sido conocidas desde 2019, cuando Bedoya remitió a Recursos Humanos un informe con seis quejas relacionadas con presuntas conductas de acoso atribuidas a Meluk.

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Ese documento habría sido discutido en reuniones internas recientes, lo que reactivó el debate dentro del medio.

El mismo medio señaló que las denuncias no surgieron tras la salida del periodista, sino que habrían sido abordadas previamente en el entorno laboral. Sin embargo, el tema volvió a cobrar relevancia en mayo de 2026, luego de reuniones convocadas por Bedoya con mujeres periodistas para hablar sobre entornos laborales seguros y prevención de violencias.

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El periodista trabajó por más de 30 años en el diario El Tiempo - crédito @gabrielmeluk/IG

En esas reuniones, realizadas el 13 y 14 de mayo, según los reportes citados, algunas asistentes relataron experiencias ocurridas entre 2019 y 2022. De acuerdo con testimonios recopilados, se les invitó a consignar sus vivencias de forma escrita, incluso anónima, en tarjetas entregadas durante los encuentros.

Entre los relatos divulgados por Las2orillas, una expracticante aseguró que durante su ingreso al medio en 2019 habría sufrido comentarios sobre su apariencia y acercamientos físicos no consentidos. También afirmó que, en una ocasión, mientras trabajaba en la sección de Deportes, Meluk le habría tocado la pierna en la redacción.

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Otra periodista relató un episodio ocurrido en 2020, cuando iniciaba su práctica profesional. Según su testimonio, el periodista la habría abordado en un pasillo y realizado tocamientos indebidos durante un saludo. Posteriormente, afirmó, percibió limitaciones en su participación en coberturas especiales.

Los testimonios también incluyen versiones de exredactoras de distintas áreas de El Tiempo y de Citytv, canal del mismo grupo editorial, quienes describen comportamientos repetidos como saludos invasivos, comentarios personales y acercamientos físicos incómodos.

Algunas señalaron que estos comportamientos eran conocidos de manera informal entre trabajadores, especialmente en el trato con practicantes o nuevas integrantes del equipo.

- crédito @MelukLeCuenta/X

Meluk estuvo vinculado a El Tiempo durante 32 años y dirigió la sección de Deportes durante 22 años, según la información recopilada por Las2orillas. Su salida reciente generó reacciones en el ámbito periodístico y deportivo, debido a su trayectoria en coberturas internacionales, incluidos varios mundiales de fútbol.

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El propio Meluk se pronunció en su cuenta de X el 27 de mayo, donde afirmó que su desvinculación obedecía a un proceso de “recorte y reestructuración”. Consultado por medios como Raya sobre los señalamientos, reiteró esa versión y evitó referirse directamente a las denuncias.

Hasta el momento, El Tiempo no ha emitido una posición oficial sobre las acusaciones ni sobre las circunstancias de la salida de su exdirector de Deportes. En su comunicado, Bedoya insistió en que su decisión busca respaldar a las mujeres afectadas y promover espacios laborales libres de violencia.

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