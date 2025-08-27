Con meme de “nazis” contra “antifascistas”, David Racero criticó a quienes se definen políticamente de centro: “Son idénticos”

El meme que publicó David Racero para criticar al centro político - crédito X

En su cuenta de X, el representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, publicó un meme en el que se plantea la siguiente situación: van en una fila de silla de un avión tres personas. En la ventana va un hombre rapado con la vestimenta de un radical nacionalsocialista.

La mujer que está en la silla del corredor pregunta “¿Qué ideas tenéis, chicos", a lo que el skinhead responde: “Soy racista, machista, fascista y homófobo y creo que Hitler tenía razón y me encanta salir de cacería con los colegas y dar palizas a toda persona que piense diferente”.

En la siguiente viñeta, la mujer le hace la misma pregunta a un muchacho que va en la mitad (el muchacho tiene una camiseta con un logo antifascista). Este responde “estoy en contra de todo eso”, a lo que la mujer reacciona “¡Oh, Dios mío, sois idénticos".

El representante Racero acompaño la imagen con la frase “Así son los del “centro político”.

El meme publicado por el representante Racero se da en medio de varios llamados a no polarizar más la situación política, pues se teme una escalada de violencia por la intensidad de los desacuerdos ideológicos entre colombianos. De hecho, recientemente hubo un cruce de mensajes y posturas entre Germán Vargas Lleras y Roy Barreras.

Barreras y Vargas Lleras, en pulso por la polarización

La reflexión sobre la necesidad de unidad nacional y rechazo a la polarización fue el eje de la más reciente intervención de Roy Barreras, quien se dirigió tanto al país como al exvicepresidente Germán Vargas Lleras. En un mensaje acompañado de video, Barreras advirtió que “una sociedad dividida por rabias, por odios, no puede avanzar”, reconociendo además los aportes de Vargas Lleras como constructor de obras y puentes: “Él sabe que solamente la tranquilidad permite sanar las heridas sociales”, afirmó el exembajador.

Roy Barreras dio su opinión en redes sociales sobre la columna de Germán Vargas Lleras - crédito @RoyBarreras

El intercambio se produjo después de que Vargas Lleras reapareciera en la vida pública, tras recuperarse de una cirugía de tumor cerebral. Su regreso se materializó en su habitual columna dominical en El Tiempo, donde expuso su apreciación: “¿Puede entenderse acaso que polarizar es guardar silencio frente al avance de los grupos delincuenciales que tienen hoy capturado más del 50 % del territorio ante la pasividad del Gobierno Nacional y la decretada inacción de las Fuerzas Militares y de Policía?”, cuestionó el exvicepresidente, abriendo el debate sobre los límites y riesgos de la polarización política.

Barreras, por su parte, respondió en redes sociales manifestando: “Leí con atención la columna de Germán Vargas Lleras. Me alegra su recuperación y valoro su trayectoria en la construcción del país. Sin embargo, no comparto su insistencia en dividir y polarizar”, una posición que marcó su llamado a transformar el debate. El excongresista insistió en que el país atraviesa una coyuntura donde resulta indispensable “unir, no fracturar”, y subrayó que “la pluralidad fortalece la democracia, pero las voces con influencia deben contribuir a sanar heridas y no a profundizarlas”.

Roy Barreras contestó a la columna de Vargas Lleras - crédito @RoyBarreras

Durante su comunicación, Barreras enfatizó la importancia de que el próximo escenario electoral se oriente hacia la reconciliación, haciendo hincapié en que la polarización política no es el camino: “No más división, no más polarización. Ese es el gran debate. ¿Le apostamos en el 2026 a la polarización y al odio entre dos mitades de Colombia o le apostamos a unir al país para salir adelante? Ese sí es el plan”, expresó, elevando el nivel del debate nacional.

El mensaje de Barreras también incorporó una reflexión médica y social, al señalar que así como “cualquier paciente necesita tranquilidad para recuperarse, para sanarse”, el país requiere de la misma serenidad para superar sus propios desafíos. Las declaraciones de ambos líderes dejan ver la tensión entre la denuncia de problemas estructurales y la apuesta por el entendimiento como fórmula para enfrentar el momento político actual en Colombia.