Cancillería admitió que nueva sede de Consulado colombiano en Madrid se arrendó sin licencias de obra

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el consulado funciona sin licencias de obra ni estudio de mercado, lo que derivaría en sanciones y a cambios inmediatos en la prestación de servicios consulares

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

Esta es la nueva sede
Esta es la nueva sede del Consulado de Colombia en Madrid - crédito Consulado de Colombia en Madrid/Cancillería

La nueva sede del Consulado de Colombia en Madrid enfrenta cuestionamientos tras revelarse que su arrendamiento se realizó sin un estudio de mercado previo, y sin licencias de obra, paso que exige la normativa administrativa.

Así lo reconoció el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, en respuesta a un derecho de petición presentado por W Radio, donde especificó que “en la revisión de la correspondencia cruzada, se pudo encontrar comunicaciones desde el 26 de febrero de 2024 al 14 de junio de 2024 sin que se haya encontrado comunicaciones de inmuebles diferentes al del Pabellón de los Madrazo 8, sobre el que se celebró el contrato de arrendamiento”.

El propio Ministerio admitió en su respuesta que el consulado madrileño no cuenta con las licencias requeridas por las autoridades de la ciudad para operar en el edificio, que desde febrero de este año atiende a la comunidad colombiana residente en España.

Así fue la apertura de
Así fue la apertura de la nueva sede del Consulado de Colombia en Madrid - crédito Cancilleria de Colombia

En el documento, la Cancillería indicó que “es necesario hacer un ajuste de inmediato en la operación para que una vez entregado el ascensor y culminadas las obras a satisfacción, nos ajustemos a los diseños aprobados por la municipalidad”, lo que implica cambios para cumplir con la reglamentación vigente y obtener los permisos faltantes.

Los detalles de la respuesta de la Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores le contestó a Juan Pablo Calvás, el periodista de W Radio que solicitó la información en el derecho de petición. En el comunicado que está en potestad del medio le afirmaron que el Consulado General Central de Colombia en Madrid no cuenta tampoco con los permisos de obra requeridos por la legislación española para operar y atender al público.

“Dichas licencias no permiten la obstrucción de las zonas de circulación del inmueble, toda vez que estas actúan como rutas de evacuación usadas en caso de una emergencia. Por lo anterior, debido a la dimensión del inmueble y su distribución, no estaría permitido contar con ningún elemento que genere algún tipo de obstrucción a la circulación de las personas, tal como lo es, sillas y mobiliario usado para el establecimiento de una sala de espera”, se leyó en el comunicado.

Así son las instalaciones del Consulado de Colombia en Madrid - crédito @Albalureyes/X

La sede, ubicada en la Calle de los Madrazo 8, en la capital española, también presenta problemas de ventilación y aire acondicionado, y enfrenta restricciones para realizar adecuaciones debido a su carácter patrimonial.

“A partir de visitas al inmueble, se pudo evidenciar una deficiencia en el sistema de aires acondicionados y calefacción, ya que lo que estaría hoy aprobado no suple la necesidad para el índice de ocupación requerido para el funcionamiento”, reza textualmente la respuesta de la cartera.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio, al momento de asumir funciones el actual encargado consular, Javier Higuera Ángel, el inmueble no disponía de la licencia de primera ocupación ni de la autorización para realizar modificaciones necesarias para cumplir con los requisitos legales.

La entidad reconoció que una vez finalizadas las obras y entregado el ascensor, se buscará adecuar el inmueble a los diseños aprobados por la municipalidad para poder solicitar la licencia correspondiente.

Respecto a posibles incidentes con el público debido a las altas temperaturas o fallas en el sistema de ventilación, la Cancillería aseguró no tener reportes ni conocimiento de situaciones de este tipo en la sede consular. Además, la protección patrimonial del edificio complica la realización de intervenciones para mejorar las condiciones de ventilación e iluminación, ya que cualquier modificación debe ser aprobada mediante un trámite especial.

Sobre el proceso de selección del inmueble, el Ministerio indicó que, tras más de seis meses de búsqueda y ante el aumento de más del 50% en los precios del mercado inmobiliario español, se optó por el edificio patrimonial de la Calle de los Madrazo, gestionado a través de la inmobiliaria AXIS Property.

El inmueble fue elegido por su ubicación céntrica, cerca de puntos emblemáticos como la Plaza de Cibeles, el Museo del Prado y la Puerta del Sol, lo que facilita el acceso para los ciudadanos colombianos.

No obstante, en la revisión de la correspondencia interna, no se encontraron registros de evaluaciones de otros inmuebles, por lo que no fue posible establecer cómo se realizó el estudio de mercado previo a la firma del contrato de arrendamiento.

