Colombia

Aida Victoria Merlano le respondió sin rodeos a Yina Calderón luego de que afirmara que Westcol era el padre de su hijo

Un nuevo capítulo en la compleja relación de las creadoras de contenido se hizo viral en las diferentes plataformas digitales

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Las creadoras de contenido volvieron
Las creadoras de contenido volvieron a tener una pelea vía redes sociales - crédito @aidavictoriam/IG

La pelea entre Aida Victoria Merlano y Yina Calderón sumó un nuevo episodio, después de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se encargara de difundir rumores en sus redes sociales sobre el supuesto vínculo paternal de Westcol con el hijo de la creadora de contenido barranquillera.

La empresaria de fajas encendió la polémica al sugerir en un video que circuló en plataformas digitales que Westcol podría ser el padre del bebé de la barranquillera. Pese a que Yina Calderón aclaró que se trataba de una versión no confirmada y basada en imágenes que, según ella, le habrían enviado de los dos personajes en una clínica de Barranquilla, esto no tardó a llegar a oídos de Aida Victoria que no dudó en reaccionar de forma contundente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus declaraciones, la famosa dijo lo siguiente: “Que Westcol, al parecer, es el papá del bebé de Aida (…) yo no estoy diciendo que sea verdad, presuntamente, pero nos mandaron hasta fotos de Aida en la clínica en Barranquilla con Westcol”. Estas palabras causaron una ola de comentarios y especulaciones entre los seguidores de las figuras del entretenimiento digital, que le enviaron de inmediato la información a Aida Victoria.

Las declaraciones de la polémica creadora de contenido no pasaron desapercibidas - crédito rechismes / Instagram

Tras verificar lo dicho por Yina, la respuesta de Merlano no tardó en llegar y, a través de su cuenta de Instagram, que la creadora de contenido utilizó para desmentir de forma contundente los rumores. En su publicación, la joven madre recurrió a la ironía para desacreditar la versión difundida por su “rival”, sin mencionarla directamente a ella ni a Westcol, al que se refirió como “mi ex”.

Merlano escribió: “Entonces mi ex me preñó por inseminación telepática. Mi amor, cuando usted estaba contando sus chismes, yo estaba dando una conferencia frente a cuatro mil personas. Águila no caza mosca, mamacita”. Con este mensaje, la barranquillera negó la supuesta paternidad y lanzó una indirecta a Yina Calderón, restando importancia a los rumores que difundió.

La publicación circuló por las
La publicación circuló por las diferentes plataformas y fue tomada como una respuesta directa a Yina - crédito Instagram

Historial de polémicas y reacciones del público

Esta situación se suma a una serie de enfrentamientos públicos entre Aida Victoria Merlano y Yina Calderón, que han protagonizado varias discusiones y polémicas en redes sociales. Pese a que la dinámica de confrontación entre las creadoras de contenido ha sido recurrente, en esta ocasión la controversia escaló por tratarse de especulaciones sobre la vida privada de Merlano y que están directamente relacionadas con su hijo, lo que motivó a una respuesta especialmente notoria por parte de la influenciadora.

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar y entre los comentarios de las publicaciones se encuentran algunos como: “Por figurar Yina hace lo que sea”, “Esta vieja si es atrevida, Dios mío”, “Ojalá la demanden por difamación”, “Yina ni como defenderte. Por querer siempre dar ‘las primicias’ haces tanto daño a una mujer recién dada a luz” y “Hasta que la vida no le de un escarmiento seguirá jodiendo! Dios haz lo tuyo por favor”. Estas respuestas reflejan el interés de los fanáticos por las constantes disputas entre ambas figuras.

El intercambio entre Aida Merlano y Yina Calderón demuestra que la exposición de la vida privada y la confrontación pública continúan siendo parte del día a día de estas creadoras de contenido, que mantienen la atención de sus seguidores a través de nuevas polémicas.

Aida Victoria Merlano disfruta de
Aida Victoria Merlano disfruta de su maternidad, pero no se salva de los rumores - crédito @aidavictoriam/IG

Por ahora, ni Westcol ni Juan David Tejada se han pronunciado sobre el nuevo intercambio entre las jóvenes creadoras de contenido, por lo que los internautas están atentos a cada una de las publicaciones en sus cuentas oficiales, con el fin de ver qué nueva información entregan los implicados.

Temas Relacionados

Aida Victoria MerlanoYina CalderónWestcolAida y WestcolHijo de Aida VictoriaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Petro se reunió en la Casa de Nariño con el embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand: de esto hablaron

Tras el encuentro, Bertrand aprovechó la oportunidad para agradecer al presidente de la República por el espacio brindado y subrayó el positivo balance de las relaciones diplomáticas

Petro se reunió en la

Camila Osorio debutó y quedó eliminada del US Open: la cucuteña sufrió una torcedura de tobillo

La deportista colombiana se midió con la neozelandesa Lulu Sun, que se quedó con la victoria tras más de una hora y media de juego

Camila Osorio debutó y quedó

Asocapitales salió en respaldo de su presidente, Alejandro Éder, tras conocerse plan para acabar con su vida: “No nos van a doblegar”

El reciente atentado en la capital vallecaucana, en la que resultaron muertos seis civiles frente a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, y la presión de grupos armados han puesto en alerta a las autoridades, que buscan respuestas contundentes para proteger la institucionalidad

Asocapitales salió en respaldo de

Criminal que abuso sexualmente de una niña de 3 años fue capturado por la Policía

Las cifras oficiales revelan la magnitud de los delitos sexuales en la región, por lo que la comunidad pide implementar más canales de apoyo para las víctimas

Criminal que abuso sexualmente de

Joven policía con trauma craneoencefálico y 16 heridos más dejaron los disturbios en el segundo día de Hip Hop al Parque: alcalde se pronunció

Los hechos violentos se registraron en la tarde de la segunda jornada cuando un grupo de vendedores informales intento ingresar de manera irregular el festival musical

Joven policía con trauma craneoencefálico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Dumar o Chito,

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

ENTRETENIMIENTO

Estos son los artistas más

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

“Caerás” lidera el top de las mejores películas de Netflix en Colombia que no dejarás de ver

Valerie Domínguez habló de los errores que cometió en Miss Universo y reveló si volvería a participar: “No me creí el cuento”

Claudia Bahamón confesó por qué rechazó tres veces la propuesta para ser reina de belleza: “Fue un acto de rebeldía”

Maluma le ‘echo flores’ a El Salvador e hizo un llamado a Colombia: “Tenemos muchísimo que aprender”

Deportes

Camila Osorio debutó y quedó

Camila Osorio debutó y quedó eliminada del US Open: la cucuteña sufrió una torcedura de tobillo

América y Nacional protagonizaron un pálido clásico en Cali: fue 1-1 en el Pascual

Este fue el momento exacto en el que bus de Millonarios fue atacado por sus propios hinchas

Edwin Cardona rompió el silencio tras expulsión en Copa Libertadores: “Asumo mis errores con humildad”

Millonarios y otra goleada a Alfredo Arias: estos han sido los resultados del uruguayo contra los Embajadores