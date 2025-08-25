Aida Victoria Merlano le respondió sin rodeos a Yina Calderón luego de que afirmara que Westcol era el padre de su hijo

Las creadoras de contenido volvieron a tener una pelea vía redes sociales - crédito @aidavictoriam/IG

La pelea entre Aida Victoria Merlano y Yina Calderón sumó un nuevo episodio, después de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se encargara de difundir rumores en sus redes sociales sobre el supuesto vínculo paternal de Westcol con el hijo de la creadora de contenido barranquillera.

La empresaria de fajas encendió la polémica al sugerir en un video que circuló en plataformas digitales que Westcol podría ser el padre del bebé de la barranquillera. Pese a que Yina Calderón aclaró que se trataba de una versión no confirmada y basada en imágenes que, según ella, le habrían enviado de los dos personajes en una clínica de Barranquilla, esto no tardó a llegar a oídos de Aida Victoria que no dudó en reaccionar de forma contundente.

En sus declaraciones, la famosa dijo lo siguiente: “Que Westcol, al parecer, es el papá del bebé de Aida (…) yo no estoy diciendo que sea verdad, presuntamente, pero nos mandaron hasta fotos de Aida en la clínica en Barranquilla con Westcol”. Estas palabras causaron una ola de comentarios y especulaciones entre los seguidores de las figuras del entretenimiento digital, que le enviaron de inmediato la información a Aida Victoria.

Tras verificar lo dicho por Yina, la respuesta de Merlano no tardó en llegar y, a través de su cuenta de Instagram, que la creadora de contenido utilizó para desmentir de forma contundente los rumores. En su publicación, la joven madre recurrió a la ironía para desacreditar la versión difundida por su “rival”, sin mencionarla directamente a ella ni a Westcol, al que se refirió como “mi ex”.

Merlano escribió: “Entonces mi ex me preñó por inseminación telepática. Mi amor, cuando usted estaba contando sus chismes, yo estaba dando una conferencia frente a cuatro mil personas. Águila no caza mosca, mamacita”. Con este mensaje, la barranquillera negó la supuesta paternidad y lanzó una indirecta a Yina Calderón, restando importancia a los rumores que difundió.

Historial de polémicas y reacciones del público

Esta situación se suma a una serie de enfrentamientos públicos entre Aida Victoria Merlano y Yina Calderón, que han protagonizado varias discusiones y polémicas en redes sociales. Pese a que la dinámica de confrontación entre las creadoras de contenido ha sido recurrente, en esta ocasión la controversia escaló por tratarse de especulaciones sobre la vida privada de Merlano y que están directamente relacionadas con su hijo, lo que motivó a una respuesta especialmente notoria por parte de la influenciadora.

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar y entre los comentarios de las publicaciones se encuentran algunos como: “Por figurar Yina hace lo que sea”, “Esta vieja si es atrevida, Dios mío”, “Ojalá la demanden por difamación”, “Yina ni como defenderte. Por querer siempre dar ‘las primicias’ haces tanto daño a una mujer recién dada a luz” y “Hasta que la vida no le de un escarmiento seguirá jodiendo! Dios haz lo tuyo por favor”. Estas respuestas reflejan el interés de los fanáticos por las constantes disputas entre ambas figuras.

El intercambio entre Aida Merlano y Yina Calderón demuestra que la exposición de la vida privada y la confrontación pública continúan siendo parte del día a día de estas creadoras de contenido, que mantienen la atención de sus seguidores a través de nuevas polémicas.

Por ahora, ni Westcol ni Juan David Tejada se han pronunciado sobre el nuevo intercambio entre las jóvenes creadoras de contenido, por lo que los internautas están atentos a cada una de las publicaciones en sus cuentas oficiales, con el fin de ver qué nueva información entregan los implicados.