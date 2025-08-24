Tras el nacimiento de su hijo, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada enfrentan rumores de crisis sentimental

Aida Victoria Merlano y su esposo Juan David Tejada levantaron sospechas de ruptura - crédito @aidavictoriam/Instagram

La ausencia de imágenes recientes juntos y la proliferación de comentarios en redes sociales han situado a Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada en el centro de rumores sobre una posible crisis sentimental. Desde que nació Emi, su primogénito, la pareja se ha mostrado distante.

En los últimos días, seguidores de ambos han especulado abiertamente sobre el estado de la relación, alimentando la conversación digital con preguntas y críticas ante la falta de publicaciones conjuntas. Mientras la atención pública crece, Aida Victoria Merlano ha optado por pronunciarse de manera indirecta, sin confirmar ni desmentir los rumores.

Las especulaciones surgieron a raíz de la última publicación de Juan David Tejada en Instagram, en la que cuenta con cerca de un millón de seguidores. En los comentarios, usuarios expresaron su sorpresa por no ver a la pareja ni al bebé en las imágenes recientes. Entre los mensajes se leen frases como:

“Solo habla del hijo y nada de manifestaciones lindas con Aida, un hombre más como todos”, “yo creo que están separados” y “te queremos ver con Aida para que despejen dudas de que se separaron”. Otros seguidores defendieron la posibilidad de que la pareja simplemente haya decidido no compartir cada momento en redes, argumentando que “las parejas normales no se ven juntas todo el día” y que “si la mamá está en dieta, el hombre debe trabajar”.

Frente a la ola de comentarios, Aida Victoria Merlano, que suma más de siete millones de seguidores en Instagram, compartió una historia en la que se mostró sonriente y lanzó una frase que muchos interpretaron como una respuesta a los rumores: “Muchachas, a agosto no le cabe un chisme más”. Esta reacción, lejos de zanjar la discusión, avivó el debate entre quienes buscan una confirmación sobre el estado de la relación.

Las razones por las que se especula que Aida Victoria Merlano y Juan David habrían terminado

La joven creadora de contenido barranquillera, hija de una exsenadora colombiana Aida Merlano, y Juan David Tejada han mantenido una relación pública, cuyo inicio continúa siendo un misterio, ya que ninguno de los dos ha aclarado cómo nació su amor. No obstante, la también empresaria anunció su boda ocho meses después de haber formalizado su romance.

La también empresaria llamó la atención por los mensajes que publica dedicados a su pequeño y en los que el gran ausente es el padre.

"Emi, eres mis ganas de ser mejor, los sentimientos más puros que han nacido de mi corazón y la magia hecha carne❤️ Me desbloqueaste cosas que nunca había sentido 🥹✨ TE AMO", escribió Merlano sin mencionar a Juan David.

En un video reciente, Merlano explicó entre risas que solo compartieron tres meses de noviazgo antes de la llegada del bebé, y advirtió que no recomendaría esa experiencia. Esta revelación ha servido de base para que algunos seguidores cuestionen la solidez del vínculo, mientras otros empatizan con la situación.

El portal Rechismes, especializado en farándula, difundió supuestos chats anónimos en los que se afirma que la relación habría llegado a su fin. Según estos mensajes, la hija de Juan David Tejada, Sara Tejada, habría confirmado la ruptura a una persona no identificada. Sin embargo, ni Merlano ni Tejada han emitido declaraciones oficiales al respecto, y la información sobre la supuesta confirmación de Sara Tejada carece de verificación independiente.

Tras la publicación de la historia de Aida Victoria Merlano, la reacción de los seguidores no se hizo esperar. Mientras algunos compartieron experiencias similares y mostraron comprensión, otros pusieron en duda las decisiones de la pareja, reflejando la diversidad de opiniones que genera la vida privada de figuras públicas en el entorno digital.

Aida explicó que su relación con Juan David Tejada sumaba ocho meses, de los cuales cinco transcurrían ya durante el embarazo. Así, la pareja compartía un noviazgo de apenas tres meses antes de conocer la noticia de que serían padres. En 2025, la influencer anunció que espera un hijo de Juan David Tejada, empresario con trayectoria en el sector ecuestre y oriundo del Cauca.