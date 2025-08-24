Ornella Sierra desmintió haber tenido vínculo sentimental con Miguel Bueno: “Nunca fuimos novios”

Ornella Sierra y Miguel Bueno posaron muy románticas en Cartagena - crédito @ornellasierra/Instagram

“¡Nunca fuimos novios!” Con esta afirmación, Ornella Sierra, presentadora y creadora de contenido barranquillera, desmintió la relación sentimental que mostró en redes sociales que la con el cantante Miguel Bueno, a quien conoció durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La declaración, realizada en el set del programa de entretenimiento donde trabaja actualmente, sorprendió a seguidores y espectadores, quienes durante meses especularon sobre la naturaleza de la relación entre ambos tras su paso por el popular reality.

Durante una conversación en el programa, Alejandra Serje, compañera de Ornella, le preguntó directamente si había existido un romance con Miguel Bueno. Sierra respondió de manera tajante: “Miguel y yo nunca fuimos novios”. Ante la insistencia de Serje, la presentadora reforzó su postura y añadió: “No, para nada. Miguel es mi brother, más que mi hermanito”. Estas palabras generaron sorpresa, especialmente porque la pareja había asistido junta a varios eventos sociales, incluyendo el Carnaval de Barranquilla, lo que alimentó la percepción pública de un vínculo amoroso.

Ornella Sierra desmintió haber tenido una relación sentimental con Miguel Bueno y aseguro que son amigos - crédito @letengoelchisme/Instagram

La reacción de Serje reflejó la incredulidad de muchos seguidores, quienes durante y después del reality vieron a Ornella y Miguel como una de las parejas más entrañables del programa. La presencia conjunta en celebraciones y la química mostrada en pantalla contribuyeron a que la audiencia mantuviera la idea de un noviazgo, pese a la falta de confirmación oficial por parte de los involucrados.

El interés por la vida personal de Ornella Sierra se reavivó recientemente cuando compartió en sus redes sociales imágenes de un brunch celebrado el 23 de agosto, en el que estuvo acompañada por Carolina Pico, exnovia de Miguel Bueno, y Laura Bueno, hermana del cantante.

La reunión, documentada en historias de Instagram, mostró a las tres mujeres compartiendo copas y actividades, lo que sorprendió a los seguidores de la exparticipante del reality, quienes no esperaban ver juntas a la presentadora y a la exnovia de quien fue su interés romántico en televisión.

La relación entre Ornella, Miguel y Carolina ha sido objeto de especulación en redes sociales. Tras la popularidad de la pareja apodada “Buernella”, algunos usuarios sugirieron que existía animadversión entre Sierra y Picorios. Sin embargo, ambas han desmentido públicamente estos rumores.

Ornella Sierra presumió tarde de amigas junto a Carolina Pico expareja de Miguel Bueno y la hermana mayor del cantante - crédito @lareddelosfamosos/Instagram

Carolina Pico aseguró que nunca hablaría mal de Ornella, mientras que la presentadora barranquillera expresó en sus redes que no creía que Carolina tuviera comentarios negativos hacia ella, llegando incluso a defenderla ante críticas de internautas.

El vínculo entre Ornella Sierra y Miguel Bueno se forjó ante la audiencia de La casa de los famosos Colombia, donde su cercanía y complicidad cautivaron a los televidentes. Aunque durante el programa y en eventos posteriores se percibió un romance, ambos han dejado claro que su relación no trascendió al plano sentimental y que, tras el final de la competencia de convivencia, mantienen una amistad sólida y cordial.

Ornella Sierra rompió en llanto al referirse a su relación con Farid Pineda, empresario barranquillero que estaba casado

En una entrevista para Buen Día, Colombia, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló el impacto que tuvo en su vida recibir críticas tras ser señalada como la presunta responsable de la ruptura matrimonial de Pineda, quien inició una relación con ella poco después de anunciar el fin de su matrimonio.

Ornella Sierra y Farid Pineda llevan varios meses de relación, pese a que el empresario barranquillero tiene una bebé con otra 'influencer' - crédito @ornellasierra/Instagram

Sierra explicó: “Yo intenté mantenerme alejada de todo eso y yo hablaba con él y le decía ‘dime la verdad que si algo yo me alejo, tomo distancia’. Nunca quise salir a hablar y desmentir, porque uno habla y siempre 100 mil personas salen diciendo ‘qué va, tú sí sabías’”. La influenciadora insistió en que desconocía el estado civil de Pineda cuando comenzaron a salir y decidió no pronunciarse públicamente en su momento porque, según contó, temía no ser creída.

Las repercusiones mediáticas y en redes sociales afectaron de manera directa tanto su entorno familiar como su situación laboral. Ornella Sierra expresó que se sentía devastada y relató: “me sentía triste y como si me hubieran arrebatado lo que más quería, que es mi trabajo y mi familia”.

Ante la presión y los señalamientos, la joven optó por dejar de visitar a sus padres para evitar que se relacionaran sus viajes con encuentros personales con el empresario. Reconoció, además, que parte de sus idas a Barranquilla respondían a la relación, a pesar de estar desarrollando su carrera en Bogotá: “no tenía que estar tanto tiempo allá cuando estaba creciendo profesionalmente en Bogotá”.