Colombia

El influenciador Dominic Wolf denunció que Facebook bloqueó su página por publicar video de práctica ancestral amazónica

El embajador cultural de Colombia compartió su frustración luego de que la plataforma le restringiera su cuenta por un video sobre el mambe

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Dominic Fabian Wolf denuncia la
Dominic Fabian Wolf denuncia la suspensión de su página de Facebook tras hablar sobre el mambe amazónico - crédito @DominicColombia/IG

El creador de contenido y embajador cultural Dominic Fabian Wolf denunció públicamente que su página oficial en Facebook fue suspendida después de publicar un video en el que hablaba sobre el mambe, una práctica ancestral de comunidades indígenas del Amazonas.

Según explicó, el algoritmo de la plataforma confundió el contenido con promoción de sustancias prohibidas, lo que generó la restricción inmediata de su cuenta.

Wolf, reconocido por difundir tradiciones y costumbres colombianas, lamentó la decisión de la red social, pues aseguró que su espacio digital no solo representaba un canal de divulgación cultural, también es desde hace varios años la fuente de ingresos de su familia y de varias personas colombianas que trabajan con él.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Me suspendieron mi página de Facebook, fuente de ingresos de varias familias colombianas. Soy Dominic Fabian Wolf, embajador de la cultura colombiana, y anoche me restringieron la página que durante años ha sido el sustento de mi familia y de varias familias colombianas que trabajan conmigo", empezó diciendo el creador de contenido.

Dominic Fabian Wolf confirmó que Facebook bloqueó su página por difundir una tradición indígena colombiana - crédito @dominiccolombia/IG

De acuerdo con la información compartida por el creador de contenido, la plataforma le indicó que habían tomado la decisión de cerrar su perfil porque estaba incumpliendo con algunas de sus políticas, pero se estaría tratando de una confusión que hasta el momento lo dejó sin el espacio de difusión de contenido.

¿La razón? Un video donde hablo con orgullo de los indígenas del Amazonas y su medicina ancestral. La inteligencia artificial de Facebook lo confundió con promoción de drogas”, explicó el creador en un video compartido en su cuenta de Instagram.

El mambe, práctica tradicional de los pueblos amazónicos, consiste en la mezcla de hoja de coca con ceniza de yarumo y esa preparación se trata de un ritual con fines culturales y medicinales, que ha sido transmitido por generaciones como símbolo de respeto y conexión con la naturaleza.

Wolf dedicó todo un video para hablar de esa tradición, cómo hacen la mezcla con la hoja medicinal y contar sus funcionalidades, pero Facebook no habría comprendido lo explicado y al tomar desde la otra perspectiva tomó la decisión de cerrar el perfil del creador de contenido, razón por la cual aclaró que en ningún momento lo abordó desde una perspectiva recreativa, sino como parte del patrimonio cultural que buscaba visibilizar.

Dominic Fabian Wolf abre nueva página tras el cierre de su cuenta original por un error de Facebook - crédito @dominiccolombia/IG

El joven de origen alemán, el cual desde hace años reside en Colombia y se ha convertido en una voz activa en la promoción de las raíces del país, destacó que se trata de un error de la inteligencia artificial de la plataforma, mientras indicaba que por el momento está trabajando en una alternativa para reparar el daño.

Un simple error de la tecnología de Facebook que hoy, lamentablemente, afecta a mi empresa entera. Como buen colombiano, no me rindo”, añadió el influenciador.

Frente a la suspensión, Dominic informó que creó una página alterna llamada Dominic Wolf Colombia, desde la cual espera continuar con su labor de difusión cultural. Además, invitó a sus seguidores a apoyarlo en este nuevo espacio digital, con el fin de que le lleguen las vistas, comentarios y seguidores que tenía, pues es la forma de sustentar su trabajo y obtener la monetización.

“Les pido de corazón que me sigan en la nueva página y la compartan. Juntos vamos a salir adelante porque cuando nos unimos para mostrar lo bonito de Colombia y los valores familiares, nada nos detiene. Siempre pa’ delante”, concluyó.

La denuncia del creador ha abierto la conversación en redes sobre la necesidad de que las plataformas digitales diferencien entre prácticas culturales y contenidos que efectivamente promueven el consumo de sustancias ilícitas, especialmente cuando se trata de tradiciones que forman parte de la identidad de comunidades indígenas.

Temas Relacionados

Dominic WolfDominic Wolf ColombiaFacebook Dominic WolfColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Los números sorteados del Chontico día de hoy 22 de agosto

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Los números sorteados del Chontico

El perro caliente más gran del mundo se preparó en Colombia: el “Compadre Emérito” lo volvió a hacer en Soacha

La hazaña gastronómica reunió en un gran evento a empresarios, niños y vecinos del municipio, en una jornada que buscó dejar huella en la comunidad

El perro caliente más gran

Atentados terroristas en Colombia: a través de la línea 107 puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

Esta línea se especializa en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Santander, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Meta, Huila, Antioquia, Bolívar, Chocó, Arauca y Caquetá

Atentados terroristas en Colombia: a

Comerciante dio preocupante diagnóstico por camión que no detonó en el atentado en Cali: “Donde explote nos extermina a todos”

Juan Barceló contó cómo vivió, junto a sus empleados, los minutos de angustia, luego de la explosión que dejó seis muertos y más de sesenta heridos

Comerciante dio preocupante diagnóstico por

Gustavo Bolívar fue chiflado en el congreso de Anato en Medellín: “Ni Uribe, ni Santos, ni Duque ni Petro pudieron combatir ni terminar con el narcotráfico

El foro evidenció la polarización política tras las declaraciones del precandidato presidencial de izquierda, quien fue interrumpido por el público al criticar la gestión de varios expresidentes con respecto a la lucha antidrogas

Gustavo Bolívar fue chiflado en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentados terroristas en Colombia: a

Atentados terroristas en Colombia: a través de la línea 107 puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

Comerciante dio preocupante diagnóstico por camión que no detonó en el atentado en Cali: “Donde explote nos extermina a todos”

Alcalde de Cali aseguró que atentado terrorista que dejó seis muertos se dio por una falla de inteligencia: “Se ha perdido por los recortes”

Ministro de Defensa Pedro Sánchez realizó balance del atentado en Cali: “Fue un crimen de lesa humanidad contra el pueblo colombiano”

Comandante del Ejército se pronunció tras atentado terrorista que deja 13 víctimas en Amalfi, Antioquia: “Este crimen no quedará impune”

ENTRETENIMIENTO

Dani Duke aclaró por qué

Dani Duke aclaró por qué La Liendra se retiró de las redes sociales y pidió comprensión: “Su labor demanda mucha creatividad”

Karen Sevillano dio noticias sobre el estado de ella y su familia tras atentado terrorista en Cali: “Uno nunca sabe lo que pueda pasar”

Cami Pulgarín criticó el proyecto del alcalde Federico Gutiérrez de construir una playa en Medellín: “Mejor inviertan en seguridad”

Andy Rivera les dio serenata a mujeres en las calles de Bogotá: “Mi amor, no estás sola”

Yeferson Cossio le lanzó fuerte mensaje a cantantes y futbolistas que le “caen” a su novia en redes sociales: “Ustedes no tienen nada”

Deportes

Histórico futbolista de la selección

Histórico futbolista de la selección Alemania elogió a Luis Díaz: “Es el jugador perfecto”

Hernán Torres es nuevo técnico de Millonarios, así lo confirmó el club azul

Así fue la ovación que recibió Egan Bernal durante la presentación de equipos de la Vuelta a España 2025

Peñarol de Uruguay le echó la culpa al árbitro colombiano Wilmar Roldán de su eliminación ante Racing de la Copa Libertadores: “Hubo una tendencia clara para dejarnos afuera”

Así presentó el Cruzeiro de Brasil al colombiano Luis Sinisterra como su nuevo jugador