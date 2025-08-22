El influenciador Dominic Wolf denunció que Facebook bloqueó su página por publicar video de práctica ancestral amazónica

Dominic Fabian Wolf denuncia la suspensión de su página de Facebook tras hablar sobre el mambe amazónico - crédito @DominicColombia/IG

El creador de contenido y embajador cultural Dominic Fabian Wolf denunció públicamente que su página oficial en Facebook fue suspendida después de publicar un video en el que hablaba sobre el mambe, una práctica ancestral de comunidades indígenas del Amazonas.

Según explicó, el algoritmo de la plataforma confundió el contenido con promoción de sustancias prohibidas, lo que generó la restricción inmediata de su cuenta.

Wolf, reconocido por difundir tradiciones y costumbres colombianas, lamentó la decisión de la red social, pues aseguró que su espacio digital no solo representaba un canal de divulgación cultural, también es desde hace varios años la fuente de ingresos de su familia y de varias personas colombianas que trabajan con él.

“Me suspendieron mi página de Facebook, fuente de ingresos de varias familias colombianas. Soy Dominic Fabian Wolf, embajador de la cultura colombiana, y anoche me restringieron la página que durante años ha sido el sustento de mi familia y de varias familias colombianas que trabajan conmigo", empezó diciendo el creador de contenido.

Dominic Fabian Wolf confirmó que Facebook bloqueó su página por difundir una tradición indígena colombiana - crédito @dominiccolombia/IG

De acuerdo con la información compartida por el creador de contenido, la plataforma le indicó que habían tomado la decisión de cerrar su perfil porque estaba incumpliendo con algunas de sus políticas, pero se estaría tratando de una confusión que hasta el momento lo dejó sin el espacio de difusión de contenido.

“¿La razón? Un video donde hablo con orgullo de los indígenas del Amazonas y su medicina ancestral. La inteligencia artificial de Facebook lo confundió con promoción de drogas”, explicó el creador en un video compartido en su cuenta de Instagram.

El mambe, práctica tradicional de los pueblos amazónicos, consiste en la mezcla de hoja de coca con ceniza de yarumo y esa preparación se trata de un ritual con fines culturales y medicinales, que ha sido transmitido por generaciones como símbolo de respeto y conexión con la naturaleza.

Wolf dedicó todo un video para hablar de esa tradición, cómo hacen la mezcla con la hoja medicinal y contar sus funcionalidades, pero Facebook no habría comprendido lo explicado y al tomar desde la otra perspectiva tomó la decisión de cerrar el perfil del creador de contenido, razón por la cual aclaró que en ningún momento lo abordó desde una perspectiva recreativa, sino como parte del patrimonio cultural que buscaba visibilizar.

Dominic Fabian Wolf abre nueva página tras el cierre de su cuenta original por un error de Facebook - crédito @dominiccolombia/IG

El joven de origen alemán, el cual desde hace años reside en Colombia y se ha convertido en una voz activa en la promoción de las raíces del país, destacó que se trata de un error de la inteligencia artificial de la plataforma, mientras indicaba que por el momento está trabajando en una alternativa para reparar el daño.

“Un simple error de la tecnología de Facebook que hoy, lamentablemente, afecta a mi empresa entera. Como buen colombiano, no me rindo”, añadió el influenciador.

Frente a la suspensión, Dominic informó que creó una página alterna llamada Dominic Wolf Colombia, desde la cual espera continuar con su labor de difusión cultural. Además, invitó a sus seguidores a apoyarlo en este nuevo espacio digital, con el fin de que le lleguen las vistas, comentarios y seguidores que tenía, pues es la forma de sustentar su trabajo y obtener la monetización.

“Les pido de corazón que me sigan en la nueva página y la compartan. Juntos vamos a salir adelante porque cuando nos unimos para mostrar lo bonito de Colombia y los valores familiares, nada nos detiene. Siempre pa’ delante”, concluyó.

La denuncia del creador ha abierto la conversación en redes sobre la necesidad de que las plataformas digitales diferencien entre prácticas culturales y contenidos que efectivamente promueven el consumo de sustancias ilícitas, especialmente cuando se trata de tradiciones que forman parte de la identidad de comunidades indígenas.