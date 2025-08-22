Dani Duke aclaró por qué La Liendra se retiró de las redes sociales y pidió comprensión: “Su labor demanda mucha creatividad”

La influenciadora pidió respeto a la privacidad de su pareja y resaltó el apoyo mutuo en medio de los rumores sobre su ausencia digital - crédito @daniduke/ Instagram - @ laliendraa_oficial/ TikTok

La influencer Dani Duke respondió a las inquietudes de sus seguidores sobre el retiro temporal de La Liendra de las redes sociales, aclarando cómo se encuentra el creador de contenido y las razones detrás de su ausencia.

Duke, quien cuenta con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, habilitó la herramienta de preguntas en sus historias para abordar directamente los rumores y dudas que circulan en torno al quindiano.

El propio La Liendra había anunciado hace poco que se alejaría por un tiempo de las plataformas digitales, asegurando a sus millones de seguidores que en este momento no siente el deseo de crear contenido.

Explicó que buscaba “sumergirse en sus ideas” hasta encontrar proyectos que realmente lo motiven, y enfatizó: “Pidió que no se preocuparan por él, que se iba a tomar unas vacaciones y desintoxicarse un poco del medio, más frente a tanta polémica que se ha presentado en los últimos días”.

Ante las constantes preguntas en redes, Dani Duke comentó que en ocasiones es necesario hacer una pausa y destacó la importancia de que su pareja tenga la oportunidad de reestructurarse: “Explicó que, su labor demanda mucha creatividad y a veces deben parar para regresar con mejores ideas”.

Sobre el acompañamiento durante el periodo de ausencia, Duke afirmó: “Lo apoyo 100%, no sé cuándo vaya a volver, ojalá pronto porque yo soy su fan número uno, amo su contenido y tampoco lo muestro en mis redes sociales porque estoy respetando ese momento de privacidad y paré que quiere hacer”.

Duke también recapituló que muchos han señalado que La Liendra nunca se había apartado de las redes sociales ni en sus momentos de mayor polémica, pero subrayó que la experiencia en La casa de los famosos Colombia resultó agotadora mentalmente debido a la cantidad de emociones implicadas. Pidió a los seguidores empatía y comprensión ante la decisión del influencer.

Finalmente, resaltó la importancia que los seguidores tienen en la vida de La Liendra, y dejó un mensaje de tranquilidad: “Confíen en él, está haciendo una pausa, no es que se esté retirando del todo porque él va a venir con toda, recargado, motivado”, concluyó la influenciadora.

La Liendra desmintió rumores de ruptura e infidelidad con Dani Duke y explicó ausencia en Instagram

En las últimas semanas, La Liendra y Dani Duke estuvieron en el centro de rumores sobre una supuesta ruptura, impulsados por versiones de infidelidad e incluso la desaparición repentina de la cuenta de Instagram del creador de contenido.

Usuarios de redes especularon que una infidelidad por parte de Dani Duke habría provocado el supuesto final de la relación, lo que generó cientos de comentarios y especulaciones en plataformas digitales.

“Liendritas, les quiero contar que mi cuenta sale así (muestra una foto de su Instagram), está como si estuviera bloqueada, pero no es nada negativo. No es que me la cerraron, ni es que la cerré, no es que me la bloquearon, nada de eso”, sostuvo en el video dirigido a sus seguidores.

Explicó que la desaparición fue parte de un procedimiento técnico coordinado con Instagram para limpiar la cuenta de infracciones pasadas, mejorar su algoritmo y optimizar el alcance: “Conseguí un contrato de Instagram que me está ayudando a quitar esas infracciones que tenía en la cuenta y que esté mucho mejor el algoritmo, porque la tenía muy aporreada. Entonces, para hacer este proceso, la ocultaron un tiempo, por lo menos unos dos o tres días”, detalló.

En el mismo espacio, La Liendra negó que existieran problemas sentimentales, desmintió cualquier crisis o infidelidad, y pidió no hacer eco de comentarios malintencionados: “Todo esto son mentiras y chismes que están circulando en redes sociales, tenga paciencia que todo es para un bien”, recalcó.

Para reforzar la prueba de que ambos continúan juntos, el creador de contenido compartió un nuevo registro en video al lado de Dani Duke, en el que la pareja aparece en actitud relajada.

El gesto recibió múltiples reacciones entre sus seguidores, algunos de ellos ironizando sobre la intensidad del tema: “Gracias no he dormido estos días”, “gracias liendra no había podido dormir en estos días pensando en tu cuenta”, “Menos mal mano casi me da un infarto”, “Ahhh casi le pregunto”, “Yo dije por que Lali me bloqueó 😭🥺“, ”y la gente ya inventando cuentos 🙄“.