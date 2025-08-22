Cami Pulgarín criticó el proyecto del alcalde Federico Gutiérrez de construir una playa en Medellín: “Mejor inviertan en seguridad”

La creadora de contenido ironizó sobre la propuesta del “mar en Medellín” y advirtió sobre el encarecimiento de la vida en la ciudad por proyectos turísticos - crédito montaje @camipulgarin/ Instagram - Colprensa

La creadora de contenido Cami Pulgarín publicó una crítica dirigida al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por las recientes propuestas para la ciudad.

La exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia aprovechó sus redes sociales con más de un millón de seguidores para cuestionar el manejo que le está dando Gutiérrez a la seguridad en Medellín

En el mensaje Pulgarín comentó sobre el costo de vida y la gestión de la administración local.

“Yo sé que varios van a decir que soy petrista y yo no soy de ninguna mierda… Yo le voy a hablar de lo que me está pasando. Dicho esto, el alcalde dijo que va a poner mar en Medellín… mor, ¿pa’ qué?“, dijo la influencer.

La creadora de contenido confesó que aunque la propuesta podría ser llamativa en términos de turismo, la considera innecesaria y lo comparó con problemas que tiene la ciudad que en sus palabras sí deberían ser priorizados por las autoridades.

“Desde el lado creído, yo diría: ‘uy si, Medellín va a tener mar, pero eso pa’ qué... Ya tenemos Guatapé. Bebé, los arriendos están carísimos, los gringos están matados viniendo y aparte le vamos a poner mar”, añadió Cami.

La influencer utilizó el humor para referirse a la idea municipal de poner “mar en Medellín”, argumentando que la ciudad enfrenta problemas más urgentes como el alza en los precios y la inseguridad - crédito @camipulgarin/ Instagram

En el video aprovechó para arremeter contra el alcalde y lo comparó con las ideas de los personeros en los colegios.

“Bebé, eso parece personero en el colegio prometiendo piscina. Alcalde, concéntrate en otras cosas como seguridad, no sé, en otras cosas, para los de la ciudad, no para que se ponga todo más caro de lo que ya está”, añadió la influencer.

Aunque el tono fue humorístico, la influencer dejó en claro su postura sobre la necesidad de priorizar la seguridad y atender las preocupaciones económicas de los ciudadanos.

“De acuerdo con Cami, la vida en Medellín está muy cara”, “total, parece que vivimos en Dubai, pero solo por los precios, porque el avance no se ve”, “y está quién es, que no sea metida”, “deje que Medellín avance”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Medellín tendría playa artificial y mega parque deportivo

La Alcaldía de Medellín anunció la construcción del Gran Parque Medellín, un proyecto orientado a ampliar la infraestructura deportiva y recreativa de la ciudad.

Según informó el alcalde Federico Gutiérrez, la iniciativa contempla la implementación de una playa urbana, piscinas artificiales y nuevos escenarios deportivos. El parque tendrá una extensión de 210.000 metros cuadrados y requerirá una inversión de 195.000 millones de pesos.

El diseño incluye cuatro piscinas con playas artificiales que suman una superficie de 12.000 metros cuadrados. “Vamos a tener más de 5.000 metros cuadrados de playa, con canchas y espacios públicos para todas las familias. Se podrá hacer kayak, buceo y vela, lo único que no se podrá hacer son deportes a motor”, detalló Gutiérrez. La zona de mayor profundidad de las piscinas llegará hasta 1,65 metros, aunque los detalles podrían ajustarse ya que el proyecto se encuentra en etapa de diseño.

El alcalde se refirió sobre la meta de fortalecer el acceso de las personas al deporte e impulsar estilos de vida saludables - crédito @PalacioPaula / X

La propuesta prevé integrar espacios ya existentes, como la pista de BMX Mariana Pajón y la Unidad Deportiva María Luisa Calle, además de ampliar el circuito de atletismo y ciclismo del complejo acuático Juan Pablo II. Esto permitirá aumentar la cantidad de disciplinas deportivas disponibles en la ciudad de 26 a 39.

El alcalde señaló que el objetivo es “fortalecer el acceso de las personas al deporte, impulsar estilos de vida saludables y dar a Medellín una proyección como sede de competencias internacionales”. Desde la administración local se mencionó que el desarrollo está vinculado a la modernización urbana y la inclusión social, así como a la creación de espacios públicos accesibles para todos.

El alcalde Federico Gutiérrez anunció la que hasta ahora es la obra de infraestructura más importante de su segunda administración - crédito @PalacioPaula / X

El proyecto contempla también un impacto en el turismo relacionado con el deporte y la recreación, así como la generación de empleos durante la construcción y operación del parque. Las obras comenzarán en el primer trimestre de 2026 y se espera que finalicen en abril de 2027.