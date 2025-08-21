Vía Bogotá-Girardot está cerrada por grave accidente de tránsito: dos tractocamiones chocaron

La situación se presenta por la presencia de manifestantes que han decidido bloquear temporalmente la vía como parte de una protesta cuyas causas aún no han sido especificadas - crédito Vía Sumapaz

El tránsito entre Bogotá y Girardot se encuentra afectado tras un accidente de tránsito que involucró a dos tractocamiones en el kilómetro 16 de la vía Sumapaz.

El hecho se registró cerca de las 6:00 a. m. del jueves 21 de agosto, cuando, al parecer, uno de los vehículos de carga pesada perdió el control y terminó colisionando al otro automotor.

De acuerdo con información preliminar, la concesionaria encargada, Vía Sumapz, informó: “Se presenta cierre de calzada en el km 106, sector Chusacá, sentido Girardot–Bogotá, por el choque de dos tractocamiones que ocasionó el volcamiento de los vehículos involucrados".

El choque dejó como saldo el fallecimiento del conductor de uno de los vehículos tras su volcamiento. Las autoridades, además, informaron que “el conductor del vehículo que se volcó falleció debido al impacto”, mientras avanzan los procedimientos para confirmar su identidad y evalúan el estado de salud de las demás personas involucradas.

En el lugar de los hechos permanecen unidades de la concesionaria vial, la Policía de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos de Soacha, quienes coordinaron inicialmente la atención de la emergencia y el manejo del tráfico. El levantamiento del cuerpo estuvo a cargo de una unidad del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Como consecuencia, las autoridades ordenaron el cierre total de la carretera, afectando ambos sentidos de circulación y generando un importante impacto para miles de viajeros y transportadores en este corredor estratégico para el centro del país.

La Policía de Tránsito aseguró que “después de dos horas de operativo en el lugar del accidente, se logró habilitar una de las vías”, con el objetivo de minimizar las complicaciones en la movilidad de la zona.