Laura G, de ‘La casa de los famosos’, inició proceso judicial contra su expareja tras acusaciones públicas: lo demanda por calumnia y violencia basada en género

Laura G, exintegrante de La casa de los famosos Colombia, formalizó acciones legales tras las declaraciones de su expareja, Juan Martín Moreno - crédito @laugonzalezdiaz/ Instagram

La modelo y exintegrante de La casa de los famosos Colombia Laura González inició acciones legales contra su expareja Juan Martín Moreno, tras una serie de acusaciones públicas que considera ofensivas y lesivas a su imagen y su estabilidad emocional.

Este proceso fue confirmado por la propia González a través de un comunicado difundido en sus redes, elaborado junto con su equipo legal.

El documento publicado por laura y su equipo legal atribuye a Juan Martín Moreno una campaña de “hostigamientos, amenazas y desinformación”, además de “afirmaciones que atentan contra el buen nombre” de González. El comunicado detalla que “la modelo ha sido víctima de señalamientos y afirmaciones por parte de su expareja que atentan contra su buen nombre y también están afectándola a nivel psicológico y emocional”, en palabras recogidas por el medio.

El equipo jurídico de Laura González responsabiliza a Moreno de intentar influir negativamente en “reputación e imagen pública” de la modelo, afirmando según el comunicado que “el señor Moreno ha venido realizando acusaciones deshonrosas, calumniosas y gravemente ofensivas en contra de la modelo”.

El documento revela también “ya se iniciaron acciones legales y penales contra Moreno y no se descarta llevarlas a instancias internacionales”. La defensa de González ha subrayado que abordarán el proceso “con todo el rigor jurídico y el respeto institucional que exige la ley”. El comunicado solicita, además, respeto hacia la modelo y agradece el apoyo recibido.

La reacción legal llega después de que Juan Martín Moreno publicara una serie de señalamientos desde sus redes sociales. Moreno afirmó: “40 millones de pesos, eso fue lo que costó. Después ella me dijo que iba a cambiar, que eso lo hacía por necesidad porque estaba manteniendo a su familia”. En las mismas publicaciones, relató que González le habría confesado estar tratando de dejar dicha actividad profesional y anticipó la publicación de nuevas pruebas, asegurando: “Todo lo voy a mostrar. Ella quiere por las malas, le voy a tirar por las malas y todavía me queda otra cartita muy buena. Laura, tú no sabes con quién te has metido”.

El caso ha suscitado amplia atención en redes y medios colombianos por el alcance de las declaraciones y por el antecedente de la exposición mediática de ambas partes en el entorno de La casa de los famosos Colombia. La defensa de la modelo mantiene la vía judicial como respuesta prioritaria y extiende el llamado a preservar la privacidad y la presunción de inocencia mientras avanzan las acciones legales.