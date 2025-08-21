Colombia

Gobierno destinará $260.000 millones para ejecutar sanciones restaurativas de la JEP en casos de falsos positivos y secuestros

Estas medidas incluyen trabajos, obras y actividades reparadoras en zonas rurales y urbanas, y buscan garantizar la reparación efectiva de las comunidades afectadas por el conflicto armado

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
La Jurisdicción Especial para la
La Jurisdicción Especial para la Paz concedió la renuncia a la acción penal a militares implicados en ejecuciones extrajudiciales, tras verificar aportes voluntarios a las víctimas como parte del proceso restaurativo - crédito JEP

La destinación de 260 mil millones de pesos para la ejecución de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hasta 2027 marca un paso importante en los procesos de justicia transicional en Colombia.

Este presupuesto tiene como objetivo garantizar la implementación de proyectos restauradores dirigidos a quienes aceptaron su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, ya sean exintegrantes de la fuerza pública o de las antiguas Farc. Así lo reveló Caracol Radio, que obtuvo acceso a los detalles sobre la operación y el alcance de estas medidas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó en diálogo con medio radial Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la administración de los recursos para estos proyectos no puede estar en manos de la JEP por mandato legal, motivo por el cual el Gobierno suscribió un convenio con dicha agencia para manejar el dinero y asegurar el correcto desarrollo de los proyectos.

“Nosotros básicamente lo que hacemos es operativizar esos proyectos que la JEP está planteando”, comentó la funcionaria de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

La JEP busca esclarecer la
La JEP busca esclarecer la verdad y reparar a las víctimas del caso falsos positivos en el conflicto colombiano - crédito @JEP_Colombia/X

Asimismo, Miller aseguró que la función de la entidad será garantizar la buena ejecución de los recursos por el tiempo previsto por el Gobierno nacional y evitar desviaciones de fondos, además de supervisar los proyectos restaurativos.

Garantizamos que eso se vuelvan contratos, que eso se hagan a concurso a licitaciones en los casos que corresponde o que se hagan convenios interadministrativos con los cabildos o los consejos comunitarios en los casos en que corresponda, etc. De tal manera que nosotros podamos, esa sanción y esos proyectos que están propuestos, volverlos una realidad administrativa y operativamente”. Además, puntualizó que la entidad velará porque los comparecientes participen efectivamente en este proceso.

En lo que queda de 2025, el Fondo Colombia en Paz depositará 25 mil millones de pesos para financiar los proyectos ligados a las sanciones propias de la JEP.

Estas sanciones especiales para quienes reconocieron plenamente su responsabilidad —tanto exmilitares como exguerrilleros— implican trabajos, obras y actividades con contenido reparador (Toar), que se extenderán entre cinco y ocho años, incluyendo restricciones efectivas de libertades y derechos como la residencia y la movilidad.

En el caso Antioquia, la
En el caso Antioquia, la JEP imputó a 39 militares, incluyendo cuatro generales, por ejecuciones extrajudiciales - crédito JEP

La duración de estos compromisos busca reflejar el carácter restaurador de la justicia, concentrándose en la reparación, la reintegración y el beneficio a las comunidades afectadas.

En las zonas rurales, los proyectos definidos abarcan programas para la reparación de campesinos desplazados, la protección medioambiental de áreas reservadas, la construcción y reparación de infraestructuras, la eliminación de residuos, el mejoramiento de la electrificación y la conectividad, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la recuperación ambiental de zonas afectadas, así como el desarrollo y acondicionamiento de infraestructuras viales y programas de alfabetización y capacitación escolar.

En las ciudades, los Toar autorizados por la Ley Estatutaria de la JEP incluyen la construcción y reparación de redes de infraestructura, el acceso al agua potable, la implementación de sistemas de saneamiento, y la promoción de la alfabetización y la formación en diferentes competencias para la vida urbana.

Un elemento fundamental de este esquema de justicia transicional reside en las consecuencias previstas en caso de incumplimiento. La JEP determinó que si se comprueba que cualquiera de los comparecientes —ya sean exmiembros de la fuerza pública o de las antiguas Farc— no cumple con la sanción impuesta, podrían resultar en la cárcel por el tiempo que indique la sentencia, según información conocida por Caracol Radio.

Este mecanismo refuerza la obligatoriedad de las sanciones y subraya el compromiso con la reparación y la no repetición, garantizando que la justicia restaurativa tenga resultados tangibles para las comunidades afectadas por el conflicto.

Temas Relacionados

JEPJurisdicción Especial para la PazFalsos positivosSanción JepJusticia restaurativaColombia-noticias

Más Noticias

Alejandra Serje le respondió a la “Negra Candela” por llamarla “adorno de televisión”: “Yo estudié y me preparé, no conoces mi historia”

En presentadora de ‘Lo sé todo’ aprovechó el espacio en el pódcast de Tatiana Franko para responderle a la periodista por sus comentarios despectivos

Alejandra Serje le respondió a

Abogado de Keralty responsabiliza al Gobierno de Petro por crisis en salud: “El sistema como tal se ha deteriorado” y advierte sobre retrasos en la atención

La prolongada disputa jurídica y política expone tensiones estructurales y pone en entredicho la protección de derechos fundamentales

Abogado de Keralty responsabiliza al

Magnicidio Miguel Uribe: este sería el disidente de las Farc con el que Katerine Martínez se reuniría en Caquetá

Después de cometer el crimen en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá, alias Andrea huyó a Florencia, donde fue capturada por las autoridades

Magnicidio Miguel Uribe: este sería

Detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay estaría la Segunda Marquetalia: el ministro de Justicia habló de esta “hipótesis principal”

Así lo confirmó Eduardo Montealegre, que maneja una hipótesis sobre la extensión que tendría el grupo armado en diferentes zonas del país

Detrás del magnicidio de Miguel

Enrique Camacho reveló detalles de cómo fue su última conversación con David Gónzalez, extécnico de Millonarios: “Reconozco su caballerosidad”

En la rueda de prensa en donde se reunieron Enrique Camacho, Ricardo “el Gato” Pérez y David Mackalister Silva, explicaron lo sucedido con el técnico antioqueño

Enrique Camacho reveló detalles de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Helicóptero de la Policía Nacional

Helicóptero de la Policía Nacional fue atacado con un dron en zona rural de Amalfi, Antioquia: habría un oficial muerto

Cayó alias Óscar, supuesto nexo del Clan del Golfo que coordinaba el envío de cocaína: Estados Unidos pidió su extradición

Comandos de Frontera podrían ayudar a resolver la guerra por la cocaína en zona limítrofe entre Colombia y Ecuador: esto dice el Time de Nueva York

Abogado del Clan del Golfo desmintió a Petro sobre presencia del grupo armado en la Junta del Narcotráfico: “Son casi imposibles”

Condenan a 40 años a exparamilitar de las AUC por desaparición de siete funcionarios del CTI en Cesar: aún no encuentran los restos

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Serje le respondió a

Alejandra Serje le respondió a la “Negra Candela” por llamarla “adorno de televisión”: “Yo estudié y me preparé, no conoces mi historia”

Aida Victoria Merlano hizo curiosa consulta en internet sobre su la maternidad y las noches con su bebé

Ornella Sierra habló entre lágrimas sobre su polémica relación con Farid Pineda: confesó que no conocía su estado civil

Karina García y Andrés Altafulla reaparecieron juntos dando fin a los rumores de ruptura: lanzarán canción en pareja

Silvestre Dangond inaugura la casa-museo gratuita ‘Las Locuras de Silvestre’ en Barranquilla

Deportes

Enrique Camacho reveló detalles de

Enrique Camacho reveló detalles de cómo fue su última conversación con David Gónzalez, extécnico de Millonarios: “Reconozco su caballerosidad”

Dumek Turbay aseguró que Hernán Torres rechazó la oferta de Real Cartagena y le dijo que “sí” a Millonarios

Este es el lujoso hotel donde se hospeda Luis Díaz como jugador del Bayern Múnich

Este es el ambicioso objetivo de Egan Bernal en la Vuelta a España 2025: “lo siguiente sería un top 5″

Este fue el insólito motivo por el cual se retrasó el partido del Inter de Porto Alegre, de Rafael Santos Borré, ante Flamengo por Copa Libertadores