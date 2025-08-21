Colombia

Aumentó a 10 el número de policías muertos tras ataque con drones en Antioquia

Disidencias de las Farc habrían utilizado drones explosivos para derribar una aeronave en Amalfi. El director de la Policía se dirige a la zona mientras continúan los combates

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

El ataque con drones en
El ataque con drones en Antioquia eleva a diez el número de policías muertos, según autoridades.

La cifra de víctimas mortales por el ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional en zona rural de Amalfi, Antioquia, se elevó a diez, según confirmaron autoridades en las últimas horas. El hecho, atribuido a las disidencias de las Farc, representa uno de los golpes más letales recientes contra la fuerza pública.

El helicóptero, que tenía como misión evacuar a un grupo de erradicadores civiles y uniformados hostigados en la vereda Los Toros, fue impactado mientras se acercaba a la zona de enfrentamientos.

Aunque aún no se confirma si el ataque fue directamente con un dron o con otro tipo de artefacto, las autoridades señalaron que se trató de una “acción criminal planificada” por parte de la estructura insurgente comandada por alias Calarcá.

Entre las víctimas se encuentran el subteniente Nicolás Stiven Ovalle Contreras y los patrulleros

  • José Daniel Valera Martínez
  • Nayver Fernando Vásquez Zúñiga
  • Jeison Alejandro Samboní Lazo
  • Edwin Javier Zúñiga Galíndez
  • Jhonatan Rodrigo Jiménez Jiménez
  • Rafael Enrique Anaya Almanza
  • Juan José Guzmán Duarte

Las identidades de los otros dos policías fallecidos aún no han sido reveladas. Además, se reportan al menos siete heridos, varios en estado crítico, cuya extracción se ha dificultado por los combates activos en la zona.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, que ya se dirige al área afectada, condenó el ataque y aseguró que se intensificarán los operativos contra las disidencias responsables.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió al Gobierno nacional una coordinación urgente para facilitar el rescate de los cuerpos y la atención a los heridos. “Se trata de un asunto de vida o muerte”, expresó.

Noticia en desarrollo...

