Aumentó a 10 el número de policías muertos tras ataque con drones en Antioquia

El ataque con drones en Antioquia eleva a diez el número de policías muertos, según autoridades. - crédito X

La cifra de víctimas mortales por el ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional en zona rural de Amalfi, Antioquia, se elevó a diez, según confirmaron autoridades en las últimas horas. El hecho, atribuido a las disidencias de las Farc, representa uno de los golpes más letales recientes contra la fuerza pública.

El helicóptero, que tenía como misión evacuar a un grupo de erradicadores civiles y uniformados hostigados en la vereda Los Toros, fue impactado mientras se acercaba a la zona de enfrentamientos.

Aunque aún no se confirma si el ataque fue directamente con un dron o con otro tipo de artefacto, las autoridades señalaron que se trató de una “acción criminal planificada” por parte de la estructura insurgente comandada por alias Calarcá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las víctimas se encuentran el subteniente Nicolás Stiven Ovalle Contreras y los patrulleros

José Daniel Valera Martínez

Nayver Fernando Vásquez Zúñiga

Jeison Alejandro Samboní Lazo

Edwin Javier Zúñiga Galíndez

Jhonatan Rodrigo Jiménez Jiménez

Rafael Enrique Anaya Almanza

Juan José Guzmán Duarte

Las identidades de los otros dos policías fallecidos aún no han sido reveladas. Además, se reportan al menos siete heridos, varios en estado crítico, cuya extracción se ha dificultado por los combates activos en la zona.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, que ya se dirige al área afectada, condenó el ataque y aseguró que se intensificarán los operativos contra las disidencias responsables.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió al Gobierno nacional una coordinación urgente para facilitar el rescate de los cuerpos y la atención a los heridos. “Se trata de un asunto de vida o muerte”, expresó.

Noticia en desarrollo...