Colombia

Mauricio Figueroa logró su pensión a los 75 años, tras 13 años de espera

El actor colombiano, recordado por su reciente participación en ‘La casa de los famosos’, accedió finalmente a su pensión tras más de una década de haber cumplido la edad legal

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Mauricio Figueroa accede a su
Mauricio Figueroa accede a su pensión tras trece años de espera y alza la voz por los actores colombianos sin garantías sociales - crédito canal RCN

Trece años después de haber cumplido la edad para pensionarse, Mauricio Figueroa, una de las figuras más queridas de la televisión colombiana de los años 70 y 80, finalmente accedió al derecho por el que tanto luchó: su pensión. Con 75 años, el actor no solo celebra este logro, sino alza la voz por los cientos de colegas que aún no corren con la misma suerte.

Figueroa, que recientemente participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, y se hizo famoso por personajes como Don Ezequiel y participó en telenovelas emblemáticas como Francisco el Matemático, Manuelita Sáenz, Piel de zapa y Tuyo es mi corazón, representa a una generación de actores que vivió el esplendor de la televisión sin las garantías laborales que hoy se exigen en otros sectores.

Durante su juventud fue bien remunerado, pero en aquella época no era costumbre que los actores independientes o contratados por proyectos pagaran seguridad social por su cuenta. Esa informalidad le impidió acumular las semanas necesarias para pensionarse cuando llegó a la edad establecida. Por más de una década, Figueroa vivió con incertidumbre sobre su futuro.

El actor, reconocido por su
El actor, reconocido por su trayectoria en televisión y modelaje, logró pensionarse gracias al apoyo de la Sociedad Colombiana de Gestión de Actores - crédito canal RCN

Gracias a una bonificación otorgada por la Sociedad Colombiana de Gestión de Actores (Scga), el actor logró completar las semanas faltantes. Esta ayuda fue vital para que finalmente pudiera acceder a su pensión. “La vida ha sido grata conmigo. Soy un viejo hermoso y eso me da mucho orgullo”, dijo recientemente en sus redes sociales

Aunque este es un triunfo personal, también es una excepción. Las cifras reveladas por la Scga son alarmantes: solo el 19% de los actores afiliados que tienen edad de jubilación reciben una pensión, mientras que el 25% depende del programa Beps del Ministerio de Cultura, que otorga un subsidio bimestral equivalente al 30% de un salario mínimo.

La otra cara del espectáculo

Entre los casi 3.000 socios de la Scga, muchos llegan a la edad de retiro con apenas 400 semanas cotizadas, lejos de las 1.300 requeridas por la ley. Esto se traduce en precariedad económica, falta de vivienda y, en casos extremos, el ingreso a hogares asistidos gestionados por la asociación para aquellos que no tienen una red de apoyo familiar.

Solo el 19% de los
Solo el 19% de los actores afiliados a la Scga reciben pensión, mientras que la mayoría enfrenta precariedad económica y falta de respaldo social - crédito Talento nacional/Facebook

Durante décadas, trabajar en televisión, teatro o cine era sinónimo de fama, pero no de estabilidad financiera. Muchos actores vivieron épocas de bonanza sin respaldo legal ni aportes a pensiones o salud, lo cual hoy pasa factura.

Avances gracias a la Ley Fanny Mikey

Desde la aprobación de la Ley Fanny Mikey en 2010, que exige el pago de regalías por la retransmisión de obras audiovisuales, la Scga ha logrado avances importantes en la formalización del gremio. Actualmente, recauda aportes de canales, cableoperadores y plataformas para redistribuir entre sus afiliados y financiar programas de bienestar.

Solo en 2024, se invirtieron $1.587 millones en iniciativas sociales, apoyos para vivienda, salud, educación y talleres. En el Centro Camaleón, el gremio ofrece actividades culturales, cineclubes y formación continua para actores jóvenes y veteranos.

Mientras tanto, Figueroa no piensa en el retiro. Su pasión por la actuación sigue intacta y asegura que continuará trabajando en lo que más ama, que es la actuación.

Así nació su trayectoria actoral

El actor inició su carrera
El actor inició su carrera en los años setenta y se consolidó como uno de los galanes favoritos de la televisión nacional - crédito @elchismosocol/Instagram

Mauricio Figueroa marcó un hito en la industria de la moda y el entretenimiento en Colombia, pues fue pionero en el modelaje masculino y abrió el camino a los hombres en una escena dominada principalmente por las figuras femeninas.

Es de recordar que Don Mauricio fue el primer modelo en pisar una pasarela, pero además, también fue el primer hombre en hacer un desnudo artístico en el país.Sin embargo, más allá de los reflectores, el actor nacido en Medellín (Antioquia) quería dar a conocer sus habilidades histriónicas y buscó el salto a las tablas y las cámaras.

Inició en la pantalla chica en importantes seriados de los años setenta como Manuelita Sáenz y Recordarás mi nombre, pero en 1980 cuando tuvo su primer gran personaje llamado Mariano Montilla en Bolívar, el hombre de las dificultades donde actuó al lado de María Cecilia Botero y desde entonces se catalogó como uno de los galanes favoritos de la televisión nacional.

Temas Relacionados

Mauricio FigueroaPensiónSociedad Colombiana de Gestión de ActoresActores colombianosColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

