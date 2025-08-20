Colombia

Después de dos años en caída libre, el turismo y la gastronomía en Colombia dan su primera señal de vida

Tras dos años de caídas, un leve crecimiento en el PIB enciende esperanzas. Los empresarios celebran el alivio, pero advierten sobre retos persistentes y la fragilidad del repunte

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El subsector de alojamiento y
El subsector de alojamiento y servicios de comida en Colombia registra su primer crecimiento en dos años, con un alza del 0,7% en el primer semestre de 2025 - crédito Pixabay

Después de ocho trimestres seguidos en números rojos, el subsector de alojamiento y servicios de comida cerró el primer semestre de 2025 con una pequeña pero significativa señal de recuperación. Según el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), presentado en Bogotá el 19 de agosto, el PIB de esta actividad creció 0,7% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Aunque el dato es modesto, marca un punto de inflexión, es el primer crecimiento registrado tras dos años de contracciones consecutivas. Para un sector que venía arrastrando caídas de -1,4% en 2023 y -4,8% en 2024, el repunte, por pequeño que sea, empieza a ser interpretado como una bocanada de oxígeno.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El PIB del turismo y
El PIB del turismo y la gastronomía en Colombia aún no recupera los niveles previos a 2023, pese a la leve mejoría reportada por el Dane - crédito Colprensa

Los números también dejan ver lo profundo de la crisis. Al revisar la serie histórica, en el primer semestre de 2022 el subsector alcanzó un PIB cercano a los $19 billones; en 2023 descendió a $18 billones, en 2024 cayó a $17 billones y en 2025 se ubicó en $18 billones. En plata blanca, el sector perdió $803 mil millones frente a 2023 y $1,1 billones frente a 2022.

El contraste con el comportamiento de la economía nacional es evidente. Mientras el PIB total del país se expandió 2,7% en el primer trimestre de este año y 2,1% en el segundo, el turismo y la gastronomía apenas empezaron a dejar atrás el terreno negativo.

El desagregado trimestral permite ver con más claridad la tendencia. Entre abril y junio de 2025, el PIB del subsector creció 1,4%, rompiendo con la racha de ocho trimestres en rojo. Desde 2023, cada medición trimestral había reflejado caídas: -1,4% en el primer trimestre de ese año, -4,8% en el segundo, -4,2% en el tercero y -3,9% en el cuarto.

En 2024 la secuencia se mantuvo con cifras negativas (-4,8%, -4,7%, -3,8% y -0,2%). Incluso el arranque de 2025 parecía augurar otro año difícil, con -0,6% en el primer trimestre. Sin embargo, el salto positivo del segundo trimestre podría marcar el inicio de un proceso de recuperación.

El representante de la industria
El representante de la industria hotelera y turística de Colombia enfatiza la importancia de mantener el impulso y superar obstáculos como la presión de costos y la baja demanda - crédito Cotelco

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) recibió el dato con optimismo moderado. Su presidente ejecutivo, José Duarte, reconoció el alivio de ver finalmente un resultado en verde, pero advirtió que el panorama está lejos de ser sólido: “Este dato positivo revelado por el Dane evidencia que, aunque se registra una señal alentadora luego de más de 24 meses con PIB en desempeño negativo, persisten retos que se pueden abordar con el liderazgo de la cartera de turismo como la disminución de la demanda interna, la informalidad, y las presiones de costos operativos”, señaló.

El dirigente gremial insistió en que la consolidación del repunte dependerá de avanzar en varios frentes, mayor formalización en la prestación de los servicios, creación de un entorno más atractivo para la inversión y una estrategia de promoción nacional e internacional que dinamice la llegada de visitantes y estimule el gasto turístico.

El balance del Dane coincide con lo que viene advirtiendo el sector privado, la recuperación sigue siendo incipiente. Aunque los hoteles, restaurantes y operadores turísticos muestran un respiro, los niveles de actividad todavía no alcanzan los registrados antes de 2023. La comparación con 2022 es contundente, ese año, el subsector vivió uno de sus mejores momentos recientes, con crecimientos de dos dígitos en cada trimestre (17,7%, 25,5%, 26,2% y 19%). Desde entonces, la curva descendente no ha dado tregua.

El repunte del sector hotelero
El repunte del sector hotelero y gastronómico marca un punto de inflexión tras ocho trimestres consecutivos en números rojos - crédito Colprensa

De cara al segundo semestre, el reto será sostener la tendencia positiva. Las cifras oficiales muestran que la economía colombiana en su conjunto se mantiene en crecimiento moderado, lo que ofrece un contexto favorable, aunque no definitivo.

El subsector de alojamiento y servicios de comida, uno de los más sensibles a cambios en el consumo de los hogares y en la dinámica del turismo, depende en buena medida de factores externos como la inflación, los costos operativos y el atractivo de Colombia como destino internacional. Para los empresarios del sector, el 0,7% alcanzado en el semestre no es todavía un triunfo, pero sí una señal de que el fondo de la crisis podría haber quedado atrás.

Temas Relacionados

Ocupación hoteleraCotelcoPIB ColombiaDaneColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las producciones más populares de

EN VIVO l Fluminense vs. América: los Escarlatas caen en el Maracaná por la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Gabriel Raimondi deberá remontar el 1-2 que propinó el cuadro de Río de Janeiro en la ida disputada en el estadio Pascual Guerrero

EN VIVO l Fluminense vs.

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el Verdolaga está cayendo en Brasil

El cuadro antioqueño empató 0-0 ante los brasileños en Medellín y ahora se juega la temporada en el mítico estadio de Morumbí, en la ciudad paulista

EN VIVO São Paulo vs.

Mujer incendió la moto de su expareja en Antioquia, después de que este terminara la relación

La viralización de las imágenes del incidente reabrió el debate sobre los límites de las reacciones emocionales en conflictos personales y la respuesta de la comunidad

Mujer incendió la moto de

El Centro Democrático rechazó el presupuesto nacional propuesto por Gustavo Petro: “No hay ningún esfuerzo para corregir el rumbo”

El desacuerdo entre oficialismo y oposición expondría la preocupación por el crecimiento del gasto público y la falta de consensos en el Congreso de la República, con miras a los recursos con los que contaría el Ejecutivo para la vigencia entrante

El Centro Democrático rechazó el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan masacre en una finca

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

ENTRETENIMIENTO

Las producciones más populares de

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Festival Salsa al Parque 2025 cambia de fecha y se celebrará en octubre en el Parque Simón Bolívar

Sebastián Caicedo de nuevo arreció contra el Gobierno Petro: “Pendejos e incautos”

Boda de Sara Corrales: estos fueron los lujosos vestidos que utilizó en su matrimonio

Marbelle reaccionó a la arenga del público “Fuera Petro” en pleno concierto: todo quedó en video

Deportes

EN VIVO São Paulo vs.

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el Verdolaga está cayendo en Brasil

EN VIVO l Fluminense vs. América: los Escarlatas caen en el Maracaná por la Copa Sudamericana

Si hay penal, “ojalá lo patee”: leyenda de Nacional y su ‘espaldarazo’ a Edwin Cardona para el duelo definitivo ante São Paulo en Brasil

ExNacional, vigente en el fútbol europeo, estaría en carpeta de uno de los grandes de Portugal

Once Caldas sigue llenándose los bolsillos en la Copa Sudamericana: este fue el premio económico por clasificar a cuartos